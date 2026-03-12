دعوت از ملت بزرگ ایران برای حضور در راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس

جوان آنلاین: به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از عموم مردم مؤمن، انقلابی و بصیر ایران اسلامی برای شرکت در راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس که ساعت ۱۰:۳۰ روز جمعه ۲۲ اسفند در سراسر کشور بر گزار می‌شود، دعوت کرد.

به گزارش تسنیم، متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المساجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا.

روز جهانی قدس، میراث ماندگار و راهبردی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و نماد بی بدیل وحدت امت اسلامی و آزادگان جهان در دفاع از ملت مظلوم فلسطین و مقابله با رژیم سفاک، جعلی و اشغالگر صهیونیستی است؛ روزی که در آن ملت‌های آزاده با حضور در صحنه، فریاد عدالت‌خواهی و حمایت از آرمان آزادی قدس شریف را به گوش جهانیان می‌رسانند.

راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس امسال در حالی برگزار می‌شود که منطقه غرب آسیا و کشور عزیزمان در میانه تحولات مهم و سرنوشت‌سازی قرار دارد و جنگ رمضان و اقدامات قهرمانانه نیرو‌های مسلح ایران بار دیگر چهره واقعی رژیم صهیونیستی و حامیان آن را آشکار ساخته است. ایستادگی ملت ایران در برابر جنایات جنگی آمریکای خبیث و رژیم اشغالگر صهیونیستی و استمرار نبردی تاریخی برای دفاع از سرزمین و کرامت انسانی، نشان داد که اراده ملت‌های مقاوم می‌تواند هیمنه پوشالی این رژیم را درهم شکند و افق‌های تازه‌ای از آزادی و رهایی را پیش روی منطقه قرار دهد.

در چنین شرایطی، ملت بزرگ ایران اسلامی نیز در حالی به استقبال روز جهانی قدس می‌رود که داغ شهادت رهبر جلیل القدر، عظیم الشان، مجاهد و حکیم خویش و جمعی از فرماندهان و مدافعان امنیت کشور را بر دل دارد؛ شهادتی که اگرچه اندوهی عمیق و غمی عریق در دل‌های مؤمنان بر جای گذاشت، اما در عین حال مکتب عزت، مقاومت و استکبارستیزی آن امام شجاع و رهبر شهید را بیش از پیش در میان ملت ایران و آزادی‌خواهان جهان زنده و جاری و ساری ساخت و موجی از همبستگی و همدلی و همصدایی و حضور حماسی مردم در صحنه‌های مختلف را رقم زد.

بی‌تردید، راهپیمایی روز جهانی قدس امسال جلوه‌ای باشکوه از اتحاد مقدس ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی، حمایت از ملت مظلوم فلسطین و پشتیبانی از جبهه مقاومت خواهد بود؛ حضوری که پیام روشن آن به دشمنان ملت‌های منطقه این است که مسئله فلسطین همچنان در وجدان بیدار ملت‌های مسلمان زنده است و مقاومت تا سر جای خود نشاندن دشمن آمریکایی- صهیونیستی و تحقق آزادی قدس شریف ادامه خواهد یافت.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای والامقام اسلام، انقلاب و جبهه مقاومت، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی و فرماندهان شهید اخیر و با قدردانی از مجاهدت‌ها و اقتدار نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در صیانت از امنیت و عزت کشور، از عموم مردم مؤمن، انقلابی و بصیر ایران اسلامی دعوت می‌کند با حضور گسترده، آگاهانه و دشمن‌شکن در راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس که ساعت ۱۰:۳۰ روز جمعه ۲۲ اسفند در سراسر کشور بر گزار می‌شود، بار دیگر وحدت، بصیرت و اراده استوار ملت ایران در محکومیت تجاوز به کشور در جنگ رمضان و حمایت از ملت فلسطین و مقابله با ظلم و اشغالگری را به نمایش بگذارند.

راهپیمایی روز قدس در تهران ساعت ۱۰:۳۰ از مسیر‌های ده گانه به سمت دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی