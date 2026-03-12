کد خبر: 1348567
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۵
سیاست » اخبار کلی

دعوت از ملت بزرگ ایران برای حضور در راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس

دعوت از ملت بزرگ ایران برای حضور در راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم ایران برای شرکت در راهپیمایی روز قدس فردا جمعه ۲۲ اسفند دعوت کرد.

جوان آنلاین: به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از عموم مردم مؤمن، انقلابی و بصیر ایران اسلامی برای شرکت در راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس که ساعت ۱۰:۳۰ روز جمعه ۲۲ اسفند در سراسر کشور بر گزار می‌شود، دعوت کرد.

به گزارش تسنیم، متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المساجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا.

روز جهانی قدس، میراث ماندگار و راهبردی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و نماد بی بدیل وحدت امت اسلامی و آزادگان جهان در دفاع از ملت مظلوم فلسطین و مقابله با رژیم سفاک، جعلی و اشغالگر صهیونیستی است؛ روزی که در آن ملت‌های آزاده با حضور در صحنه، فریاد عدالت‌خواهی و حمایت از آرمان آزادی قدس شریف را به گوش جهانیان می‌رسانند.

راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس امسال در حالی برگزار می‌شود که منطقه غرب آسیا و کشور عزیزمان در میانه تحولات مهم و سرنوشت‌سازی قرار دارد و جنگ رمضان و اقدامات قهرمانانه نیرو‌های مسلح ایران بار دیگر چهره واقعی رژیم صهیونیستی و حامیان آن را آشکار ساخته است. ایستادگی ملت ایران در برابر جنایات جنگی آمریکای خبیث و رژیم اشغالگر صهیونیستی و استمرار نبردی تاریخی برای دفاع از سرزمین و کرامت انسانی، نشان داد که اراده ملت‌های مقاوم می‌تواند هیمنه پوشالی این رژیم را درهم شکند و افق‌های تازه‌ای از آزادی و رهایی را پیش روی منطقه قرار دهد.

در چنین شرایطی، ملت بزرگ ایران اسلامی نیز در حالی به استقبال روز جهانی قدس می‌رود که داغ شهادت رهبر جلیل القدر، عظیم الشان، مجاهد و حکیم خویش و جمعی از فرماندهان و مدافعان امنیت کشور را بر دل دارد؛ شهادتی که اگرچه اندوهی عمیق و غمی عریق در دل‌های مؤمنان بر جای گذاشت، اما در عین حال مکتب عزت، مقاومت و استکبارستیزی آن امام شجاع و رهبر شهید را بیش از پیش در میان ملت ایران و آزادی‌خواهان جهان زنده و جاری و ساری ساخت و موجی از همبستگی و همدلی و همصدایی و حضور حماسی مردم در صحنه‌های مختلف را رقم زد.

بی‌تردید، راهپیمایی روز جهانی قدس امسال جلوه‌ای باشکوه از اتحاد مقدس ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی، حمایت از ملت مظلوم فلسطین و پشتیبانی از جبهه مقاومت خواهد بود؛ حضوری که پیام روشن آن به دشمنان ملت‌های منطقه این است که مسئله فلسطین همچنان در وجدان بیدار ملت‌های مسلمان زنده است و مقاومت تا سر جای خود نشاندن دشمن آمریکایی- صهیونیستی و تحقق آزادی قدس شریف ادامه خواهد یافت.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای والامقام اسلام، انقلاب و جبهه مقاومت، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی و فرماندهان شهید اخیر و با قدردانی از مجاهدت‌ها و اقتدار نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در صیانت از امنیت و عزت کشور، از عموم مردم مؤمن، انقلابی و بصیر ایران اسلامی دعوت می‌کند با حضور گسترده، آگاهانه و دشمن‌شکن در راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس که ساعت ۱۰:۳۰ روز جمعه ۲۲ اسفند در سراسر کشور بر گزار می‌شود، بار دیگر وحدت، بصیرت و اراده استوار ملت ایران در محکومیت تجاوز به کشور در جنگ رمضان و حمایت از ملت فلسطین و مقابله با ظلم و اشغالگری را به نمایش بگذارند.

راهپیمایی روز قدس در تهران ساعت ۱۰:۳۰ از مسیر‌های ده گانه به سمت دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

برچسب ها: شورای تبلیغات اسلامی ، راهپیمایی ، روز قدس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

فرار ترامپ و امریکایی‌ها از جنگ امریکا!

ترامپ خودش را لو داد!

۸ چالش امریکا برای تداوم جنگ

آقاجانم! من ماندم و داغی از پشیمانی ندیدنت و نداشتنت تا ابد

آغاز اخراج با فرار ۳۶ هزار امریکایی

پالایشگاه نفت و گاز و مخازن سوخت حیفا آماج حملات پهپادی قرار گرفت 

آبشارانتقام

اجتماع مردمی بیعت با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی - تهران

کابوس امریکا و رژیم صهیونی تازه شروع شده است

نبرد روایت‌ها در فضای خبر 

رژیم امنیتی منطقه را تغییر می‌دهیم

تشییع شهدای جنگ رمضان - ۲

امید هست و تمام نمی‌شود

ملتی که با خدمت و همبستگی ایستاده است 

تجاوز و تعدی به مقامات و خاک ایران؛ کوس اضمحلال نظام حقوق بین الملل

تشییع حماسی فرماندهان شهید جنگ رمضان

پزشکیان شرایط پایان جنگ را اعلام کرد

دست برتر هم در منطقه هم در خیابان

تشییع شهدای جنگ رمضان - ۱

حکمرانی هماهنگ، حلقه اتصال سیاست‌های ملی و توانمندی‌های منطقه‌ای است

شلیک به دنا انتقام از نماد توانمندی ایرانی

بیعت ایران با آیت‌الله خامنه‌ای رهبر عالیقدر انقلاب

با راهبری فرهیخته، در تداوم طریق

کاتس و ساعر: جنگ طولانی با ایران نمی‌خواهیم

حمله موشکی نیروی زمینی سپاه به پایگاه آمریکایی حریر

رستاخیز ایران

یک وجب از خاک ایران؟ چه محال خنده‌داری!

ایران یکپارچه علیه خام‌اندیشی دشمن

زاکانی: تهران خط مقدم نبرد با استکبار است 

موج جدید حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی

ایران زنگار فریب آتش بس را می‌زداید

اولین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای

«استقامت» میدان عمل ماست

تشییع مدافعان وطن با شعار «ایران می‌ماند»

جنگی که پایانش را ایران ترسیم می‌کند

خیابان با ما میدان با نیرو‌های مسلح

هشدار قاطع ایران به جمهوری آذربایجان

چتر امنیتی امریکا دیگر سایه نمی‌دهد

فیلم | روایت جواد موگویی از تنگه هرمز در روز دهم جنگ

حالا می‌توانیم هر نقطه‌ای که می‌خواهیم را بزنیم

رئیس قوه قضائیه: اژه‌ای: با اخلالگران بازار قاطعانه برخورد می‌کنیم

انتقام حمله به زیرساخت‌های ملی را می‌گیریم

شناسایی پیکر‌های مطهر شهدای ناو دنا / پیکر شهدا به زودی به کشور منتقل می‌شود

هدف دشمن ایران و ایرانی است و به زندگی شلیک می‌کند

روایت رسانه های اسرائیلی از شلیک موشک های خوشه ای ایران

موج ۳۴ عملیات وعده صادق ۴ با موشک‌های نقطه زن و سر جنگی‌های بالای یک تن اجرا شد

لاریجانی: هیچ اختلافی در کشور وجود ندارد/ هدف اصلی دشمن تجزیه ایران بود، اما شکست خورد

شناسایی و دستگیری ۳۰ جاسوس و مزدور مرتبط با دشمن توسط وزارت اطلاعات

بحران در حمل بار هوایی جهان، به خاطر جنگ در خاورمیانه

رهبر منتخب خبرگان امید مردم و یاس دشمنان

پیشنهاد سردبیر
راه وصول ملت به عظمت و شکوه هموار است
فیلم | روایت جواد موگویی از تنگه هرمز در روز دهم جنگ
تشییع شهدای جنگ رمضان - ۲
اینفوگرافی | کشتار برای نفت!
رژیم امنیتی منطقه را تغییر می‌دهیم
تشییع شهدای جنگ رمضان - ۱
اجتماع مردمی بیعت با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی - تهران
بیعت ایران با آیت‌الله خامنه‌ای رهبر عالیقدر انقلاب
دست برتر هم در منطقه هم در خیابان
جزوه انتخاب ولی‌فقیه از منظر رهبر شهید انقلاب/ نظام اسلامی توقف ندارد
ظرفیت‌های دیپلماسی ورزشی را فعال کنید
نامه مریلا زارعی/ آقاجانم! من ماندم و داغی از پشیمانی ندیدنت و نداشتنت تا ابد
امید هست و تمام نمی‌شود
نشانه‌های شکست دشمن
تجربه تاریخی اپوزیسیون و جنگ داخلی در هفت کشور منطقه
آخرین اخبار