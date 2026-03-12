تعطیلی بنادر نفتی عراق

جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره توقف تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز نوشت: خبرگزاری دولتی عراق به نقل از رئیس شرکت دولتی بنادر عراق (GCPI) اعلام کرد که پس از هدف قرار گرفتن دو فروند نفتکش در آب‌های این کشور، فعالیت بنادر نفتی عراق به طور کامل متوقف شده است، با این وجود بنادر تجاری به کار خود ادامه می‌دهند.

به گزارش ایرنا، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد که خدمه یک کشتی شب گذشته تخلیه شده‌اند و گزارش‌ها حاکی از سلامت آنها است.

فرحان الفرطوسی، مدیرکل شرکت بنادر عراق، به رویترز گفت: «یک فروند قایق متعلق به شرکت بنادر عراق، ۲۵ خدمه را از دو شناور نجات داد و آتش‌سوزی در هر دو کشتی همچنان ادامه دارد.»

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تنگه هرمز» بدون تردید و لحظه‌ای غفلت تحت مدیریت هوشمند نیرو‌های شجاع دریایی سپاه پاسداران قرار دارد. متجاوزان آمریکایی و شرکایش حق عبور ندارند. تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که در پی آن آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند از بامداد روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری برخی کشور‌های منطقه در جریان بود.

تحلیلگران معتقدند این اقدام نشان داد که آمریکا در عمل پایبندی لازم به اصول گفت‌و‌گو، اعتمادسازی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات ندارد و همچنان از گزینه نظامی به‌عنوان ابزار فشار سیاسی بهره می‌گیرد.

جمهوری اسلامی ایران در پی آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسخی قاطع، هدفمند و متناسب به این اقدام ارائه داد. در چارچوب این پاسخ مشروع، مواضع نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در شهر‌های مختلف فلسطین اشغالی و همچنین پایگاه‌ها و مراکز استقرار نیرو‌های آمریکایی در منطقه با حملات موشکی، پهپادی و هوایی دقیق هدف قرار گرفت.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده‌اند این عملیات‌ها در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و با هدف بازدارندگی، جلوگیری از تداوم تجاوز و تحمیل هزینه به متجاوزان انجام شده است.

جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که هرگونه تداوم یا گسترش تجاوز، با پاسخی شدیدتر و گسترده‌تر مواجه خواهد شد.