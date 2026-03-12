جوان آنلاین: ستاد برگزاری نماز جمعه تهران در اطلاعیهای اعلام کرد: نماز جمعه روز قدس به امامت آیتالله سید احمد خاتمی در ۲۲ اسفنـدماه ۱۴۰۴ اقامه خواهد شد.
به گزارش مهر، سردار رمضان شریف رئیس ستاد مرکزی روز جهانی قدس روز سهشنبه ۱۹ اسفند در نشست خبری اعلام برنامههای روز جهانی قدس در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: بیش از ۶۰۰۰ عکاس، خبرنگار و تصویربردار داخلی و خارجی راهپیمایی روز قدس در سراسر کشور را پوشش خبری و رسانهای خواهند داد که از این تعداد، بیش از ۲۰۰ عوامل رسانهای خارجی از شبکههای مختلف رادیو و تلویزیونی و خبرگزاریهای مختلف در این رویداد مهم حاضر هستند.