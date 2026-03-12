دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی نجباء عراق، ادعای بی‌طرفی کشور‌های عرب منطقه خلیج فارس را در تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران زیر سئوال برد.

جوان آنلاین: اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی نجباء عراق در پیامی خطاب به سران کشور‌های اسلامی عربی گفت: با زمین دادن به یباند‌های اشغالگر جنایتکار و ایجاد پایگاه‌هایی به‌منظور جاسوسی و تجاوز علیه همسایگان مسلمان خود، شرمساری و بدبختی، ویرانی و جنگ را برای کشورهایتان به ارمغان آورده‌اید.

به گزارش مهر، وی افزود: نتانیاهوی پلید و ترامپ احمق پای شما را به ماجرایی باز کردند که سهمی در آن نداشتید و بعد از جنگ، همین‌ها دوباره با بی‌شرمی سراغتان می‌آیند و هزینه جنگ را از شما می‌دوشند و مثل مرغ سرتان را می‌برند تا قربانی پروژه اسرائیل بزرگ باشید که شامل بخشی از جغرافیای شما نیز می‌شود.

دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی نجباء عراق تاکید کرد: چگونه می‌توانید ادعای بی‌طرفی کنید در حالی که بخش بزرگی از عملیات نظامی آمریکا از خاک شما انجام می‌شود؟

الکعبی خاطرنشان کرد: سایت‌های راداری که در خدمت اسرائیل و آمریکا هستند و نیرو‌های ایرانی را رصد می‌کنند، در خاک شما مستقر شده‌اند؛ چشم‌های دشمن در منطقه که باید کور شوند.

وی گفت: هر ناظری می‌داند که پرتابه‌های مهاجم به ایران و عراق، نمی‌توانند جز از پایگاه‌های نزدیک شلیک شوند؛ به‌ویژه پس از فرار ناو‌های جنگی آنها از تیررس موشک‌های حیدری.