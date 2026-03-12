جوان آنلاین: سردار سرلشکر یحیی رحیم صفوی در گفت و گوی تلویزیونی با قدردانی از حضور مردم در تشیع پیکر شهدا و حضور حماسی و شبانه آنها در خیابانها و میادین شهر درخصوص ویژگی شخصیتی فرماندهان شهید گفت: من با بیشتر فرماندهان عالیرتبه حدود ۴۰ سال از نزدیک همکاری داشتم و با آنها رفیق و همرزم بودهام. برخی از خصوصیات این فرماندهان شهید مشترک بود. نخستین خصوصیت مشترک آنها در اندیشه و تفکر، دوم در اخلاق و رفتار و سوم در عملکرد جهادی آنها بود.
به گزارش ایرنا، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در تشریح خصوصیات امیرسپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی بیان کرد: ایشان رئیس ستادکل نیروهای مسلح بودند. در جوانی در جبههها در لشکر علی ابن ابی طالب بسیجی حضور داشت. بعد وارد دانشکده افسری و سپس فرمانده دانشکده افسری شد و بعد هم فرمانده کل ارتش و سپس به ریاست ستادکل نیروهای مسلح منصوب شد. فرزند پسر ایشان نیز پاسدار هستند و در خلق و خو و ادبیات و رفتار بسیار فرد شجاعی است. سرلشکر موسوی در دافوس ارتش و دانشگاه دفاعی ملی تدریس میکرد و یک معلم و استاد و بسیار خوشفکر بود.
سرلشکر صفوی در تشریح خصوصیات سپهبد پاسدار شهید محمد پاکپور گفت: ایشان فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. ما در زمان جنگ چند تیپ زرهی داشتیم که ایشان بنیانگذار نیروی زرهی سپاه بودند. حدود ۱۲ سال فرمانده نیروی زمینی سپاه بود و در زمان فرماندهی ایشان انصافا در شمال غرب و در جنوب شرق کشورمان کمترین حادثه ناامنی را داشتیم. وی یک فرمانده میدان بود و تفکر سازمانی و ساختاری داشت.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در تشریح خصوصیات امیرسرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده اظهار کرد: ایشان بهترین خصوصیات را در میان وزاری دفاع کشور از نظر علمی داشتند و فرمانده نیروی هوایی ارتش بودند. ایشان یک نظریه به نام قدرت هوایی داشت و در دانشگاه دفاع ملی در سه جلسه از نظریهاش دفاع کرد. بسیار پرکار بود و از زمان جنگ ۱۲ روزه به بعد روزی ۱۴ ساعت کار میکرد. صنعت دفاعی و زیرساختهای موشکی و پهپادی را راهاندازی کرد. در سفرهایی که داشتند در ارتباط با تقویت بنیه دفاعی موضوعاتی خوبی را از روسیه و چین گرفتند.
سرلشکر صفوی ادامه داد: اینکه میبینید نیروهای مسلح ما با این شتاب و سرعت هر روز موشکها و پهپادهای زیادی را به سمت دشمن پرتاب میکنند برای این است که هم سپاه و هم وزارت دفاع سازنده موشک هستند. سرلشکر نصیرزاده قبل از جنگ ۱۲ روزه معاون پشتیبانی خود را به پاکستان فرستاد و چند هزار تُن برنج و گوشت از مرز زمینی وارد ایران کرد. ایشان ذخایر استراتژیک را پیشبینی میکرد.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در تشریح خصوصیات دریادار شهید شمخانی گفت: امیر شمخانی شهید بزرگوار عرب زبان و در سالهای دفاع مقدس فرمانده سپاه خوزستان بود. رشته تحصیلی ایشان قبل از انقلاب کشاورزی بود و من هم قبل از انقلاب رشته زمین شناسی تحصیل کرده بودم و از همان ماههای اول که من از کردستان به جنگ رفتم و فرمانده عملیات جنوب شدم، با ایشان بودم.
سرلشکر صفوی ادامه داد: انصافا ایشان هم در وزارت دفاع بسیار موفق بود، در دبیرخانه شورای امنیت ملی نماینده حضرت آقا بود، در پشتیبانی نیروهای مسلح بود، فرمانده نیروی دریایی ارتش و سپاه بود، تحلیلهای بسیار جامعی داشت و در جهت هماهنگی دستگاه سیاسی و دستگاه نظامی که کار مشکلی است، چون بالاخره در رابطه با بحث دفاعی دو عرصه جداگانه است، عرصه سیاست خارجی و عرصه استراتژی نظامی با یکدیگر تفاوتهایی دارد، بالاخره نظامیها یک اندیشه و استراتژی دارند و سیاستمداران یک اندیشه و استراتژی دارند. همین کاری که الان آقای دکتر علی لاریجانی میکنند که ایشان هم سالها پاسدار بودند. آقای شمخانی در هماهنگی سیاست و میدان کار مهمی را انجام میداد و جزء عزیزانی بود که برای نیروهای ما و برای کشور عزیزمان ایران زحمت بسیاری کشید.
وی در پاسخ به این پرسش که با گذشت بیش از ۱۰ روز از آغاز این جنگ، تحلیل شما از روند امور چیست، تاکید کرد: آمریکاییها در راهبرد یا استراتژی خودشان به طور حتم و قطع با شکست مواجه شدهاند چرا که به هیچ کدام از اهداف شان نرسیدهاند، آنها گفتند ما میخواهیم رژیم ایران را تغییر دهیم، اما نتوانستند، گفتند پاسدارها باید اسلحههایشان را زمین بگذارند، ترامپ گفت نیروی دریایی ایران را زدیم نابود شد، اگر نابود شده است چگونه الان نیروی دریایی ما هم با موشکهای هایپرسونیک و هم با موشکهای کروز که بیش از هزار کیلومتر برد دارد، به سمت ناو آبراهام که فرار کرد، چهار موشک شلیک کردند.
* نتانیاهو آمریکا را به جنگ کشاند و در یک تله و دام انداخت
سردار صفوی خاطرنشان کرد: آمریکاییها الان در درون خودشان هم اختلاف دارند، مجلس سنا، کنگره و دموکراتها از ترامپ میپرسند تو چه هدفی داشتی و در جنگ به کدام یک از آنها دست پیدا کردی؟ دروغهایی که ترامپ گفته بود الان یکی یکی برملا میشود. از نظر من ترامپ مثل یک فیل پرقدرتی میماند که فیلبانش نتانیاهو و اسرائیل است. یعنی این نتانیاهو بود که آمریکا را به این جنگ کشاند و در یک تله و دام انداخت.
وی تصریح کرد: آنها یک جنگ کوتاه مدتی را پیشبینی کرده بودند که ظرف سه، چهار روز تمام خواهد شد ولی الان روز دهم آن است. راهبرد ایران این است که خودش را برای یک جنگ طولانی آماده کرده است. ما برای چندین ماه خودمان، ذخایر استراتژیک نظامی و فرماندهان خود را در نظر گرفتهایم. هر چقدر آنها پایگاههای موشکی ما را میزنند، هیچ موشکی در آنجا نیست، زیرا ما تمام پایگاههای خود را جابجا کرده و سیستم موشکی خود را در سطح کشور پراکنده کردهایم و نمیتوانند آنها را پیدا کنند.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا عنوان کرد: نیروهای سردار سید مجید موسوی فرمانده قهرمان هوافضا بعد از هر شلیک جایشان را تغییر میدهند، تا دشمنان بخواهند با ماهوارهایشان رصد کنند، جایشان را تغییر دادهاند، چون آنها چند ماهواره بالای سر ایران دارند که دائم رصد میکند.
سردار صفوی با بیان اینکه من نتیجه جنگ را این طور برآورد میکنم که به طور قطع آمریکاییها شکست خواهند خورد و دیگر جایی در خلیج فارس نخواهند داشت، تصریح کرد: پایگاههایی که سنتکام، ناوگان پنجم آمریکا، ۵۰ سال میلیاردها دلار برای آنها هزینه کرده بود، فرماندهی زمینیاش در کویت بود، فرماندهی بحری ناوگان پنجم در بحرین و فرماندهی هوایی سنتکام در پایگاه العدید قطر و یک پایگاه دیگر بود.
آمریکاییها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برای رادارهایشان هزینه کرده بودند
وی با بیان اینکه آمریکاییها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برای رادارهای خود که ۵ هزار کیلومتر یعنی تا اروپا و روسیه را هم پوشش میداد و از آنجا میتوانستند حتی جنگ اوکراین را هم رصد کنند، هزینه کرده بودند که تمام این زیرساختها از بین رفته است، تاکید کرد: ناوگان دریایی آنها فرار کرد، زیرا طول و عرض خلیج فارس در برد موشکهای نیروی دریایی سپاه است. الان خلیج فارس را نیروی دریایی ما کنترل میکنند.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به اینکه وزن ژئوپولیتیکی و قدرت ایران در منطقه غرب آسیا، یک قدرت جهانی شده است، تصریح کرد: بعد از جنگهای جهانی دوم هیچ کسی قدرت پیدا نکرده که به این شکل آمریکا را شکست دهد آمریکا تحقیر شده است و دیگر قدرت بزرگ دنیا نیست. آمریکا ادعا میکرد که قدرت برتر است، اما دیگر قدرت برتر نیست، الان چین درحال تبدیل شدن به قدرت اقتصادی اول دنیا است و به زودی قدرت نظامی پیدا خواهد کرد. چین و روسیه در قالب شانگهای بزرگترین قدرت نظامی جهان خواهند شد.
این جنگ به سمت پیروزی قطعی ایران و شکست قطعی آمریکا و اسراییل پیش میرود
سردار صفوی با بیان اینکه این جنگ به سمت پیروزی قطعی ایران و شکست قطعی آنها پیش میرود، اظهار کرد: البته آمریکاییها ادعا میکنند پیروز شدهاند، اما مردم جهان، مردم آمریکا و مردم ایران میدانند که این دفعه ما خواستههای خودمان را به آنها تحمیل خواهیم کرد. خواسته ما این است که بعد از این جنگ ما امنیت داشته باشیم و دیگر جنگی به سراغ ایران نیاید.
وی در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی میتواند این هدف که دیگر جنگی به سراغ ایران نیاید را محقق سازد، عنوان کرد: پایان هر جنگی با یک مذاکره سیاسی است. این دیگر بستگی به سیاستمداران ما دارد که چگونه در پشت میز مذاکره شرایط خود را به آمریکاییها و اسرائیلیها تحمیل کنند.
میخواهیم با ۱۵ کشور همسایه روابط صمیمانه داشته باشیم
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در ادامه سخنان خود تاکید کرد: ایران یک کشور صلح طلب است و ما میخواهیم با این ۱۵ کشور همسایه روابط صمیمانه داشته باشیم و قصد آسیب زدن به آنها را نداریم. ما امنیت و پیشرفت پایدار را نه تنها در منطقه خلیج فارس بلکه در کل منطقه غرب آسیا میخواهیم.
سردار صفوی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چه اتفاقاتی را باید در میدان رقم بزنیم که سایه جنگ را برای سالها از ایران دور کند، گفت: اگر میزان خسارتی که آمریکاییها و صهیونیستها میبینند بیشتر از خسارتی باشد که به ما وارد میآورند، تن به شرایط ایران خواهند داد. از نظر من خسارت مادی که قطعا هست.
وی افزود: البته من بعید میدانم اینها به سمت زیرساختهای ما بیایند و اگر بیایند اشتباه بسیار مهلکی خواهند کرد، چون ما همه زیرساختهای آنها در منطقه را خواهیم زد، یک نمونهاش را شاهد بودیم که آنها انبار نفت شهران و قسمتی از پالایشگاه ما در تهران را زدند و ما بلافاصله پالایشگاه حیفا را زدیم. آنها بهخوبی این معادله را میدانند که اگر زیرساختهای ما را بزنند تمام زیرساختهایشان بدون شک مورد تهاجم ایران قرار خواهد گرفت و این سیاست ایران است. سیاست ما چشم در مقابل چشم است. بانک ما را دیروز زدند، به زودی بانکهای آمریکایی و اسرائیلی را خواهیم زد، فقط در کشور امارات بیش از ۱۰۰ شرکت اسرائیلی وجود دارد و ما اقتصاد آنها را خواهیم زد.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه جنگها را معمولا رهبران سیاسی شروع و تمام میکنند، خاطرنشان کرد: هدف جنگها تحمیل اراده سیاسی یک دولت بر دولت دیگر است. الان ما باید اراده ملت و رهبری خود را بر آمریکاییها و اسرائیلیها تحمیل کنیم و آنچه را که ما میگوییم آنها باید قبول کنند. این شرایط را سیاستمدارها و شورای عالی امنیت ملی باید تعیین کنند. نظامیها حتی نظامیهای آمریکا تابع رهبران سیاسی هستند.
سردار صفوی یادآور شد: البته با شناختی که از آمریکاییها در جنگهای افغانستان و عراق دارم، نظامیهای آمریکا عاقلتر و با تجربهتر از رهبران سیاسی این کشور هستند، چون در افغانستان و عراق بیچاره شدند. ایران با افغانستان و عراق تفاوت دارد. ایران یک ملت متمدن چند هزار ساله شجاع دارد در حالی که بیشتر از ۲۵۰ سال از استقلال آمریکاییها در سال ۱۷۷۶ نمیگذرد، اما ما کشوری هستیم که چندین هزار سال تمدن داریم، ملت و رهبری شجاع داریم.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنهای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، گفت: حضرت آیت الله سید مجتبی خمینی خودش در جنگ بوده است. من سه بار ایشان را در منطقه جنگی دیدم، خیلی هم جوان بود و هیچ کسی هم ایشان را نمیشناخت. حضرت آقا هم که رئیس جمهور بودند پیغام داده بودند مواظب باشید ایشان اسیر نشود، چون اگر اسیر شود صدام میخواهد از ما امتیاز بگیرد، اگر شهید شود طوری نیست ولی اسیر نشود. یا پسر بزرگتر آقا، حاج آقا مصطفی را من کنار دجله دیدم. بالای یک تپه دیدهبانی بود، من فریاد کشیدم مصطفی بیا پایین، هنوز پایین نیامده بود یک گلوله مستقیم تانک آن بالا اصابت کرد و بعضی از رزمندهها مجروح شدند.
وی افزود: گفتم آقامصطفی در خط مقدم هستید، اگر اسیرتان کنند که حضرت آقا گفته اسیر نشوی، اگر شهید شوی هم که میگویند پسر حضرت آقا شهید شد. دو فرزند آقا، آقا سید مجتبی و آقا سید مصطفی در جنگ حضور داشتند. اصلا ما در دنیا رهبری را سراغ داریم که پسرانش را به جبهه جنگ بفرستد؟
سردار صفوی تاکید کرد: آقا سید مجتبی واقعا یک فقیه است. شنیدهام که در درس خارج ایشان بیش از هزار نفر شرکت میکردند. ایشان نزد مراجع بزرگی تلمذ کرده است. در خیلی از جلسات پدر بزرگوار شهیدشان شرکت داشتند. در جلسات درباره مسائل کشور اعم از مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی با همه فرماندهها شرکت میکردند و بعضی وقتها از طرف پدرشان در بعضی از آن جلسات شرکت داشتند و در تصمیم گیریها حضور داشتند.
آقا سیدمجتبی فهم و تیزهوشی و شجاعت بسیار بالایی دارند
وی ادامه داد: بعضیها میگویند ایشان تجربه مدیریتی نداشتهاند، بله، حضرت آقا بنا به ملاحظاتی از این امر پرهیز داشتند ولی ایشان واقعا مدیر هستند. فهم و تیزهوشی و شجاعت بسیار بالایی دارند، یعنی آن شرایطی که ما در قانون اساسی برای رهبری داریم که مدیر، مدبر، شجاع و فقیه باشد، با اینکه سن ایشان فکر کنم ۵۶ سال باشد، اما دارای آن شرایط هستند. پدر بزرگوارشان وقتی رهبر شدند ۵۰ سال داشتند، یعنی حضرت آقا متولد سال ۱۳۱۸ بودند و در سال ۱۳۶۸ رهبر شدند. آقا سید مجتبی الان ۵۶ سالشان است یعنی ۶ سال از زمانی که حضرت آقا رهبر شدند بزرگتر هستند و ایشان در مکتب امام شهید پرورش یافتهاند.
آمریکا و اسراییل تحمل جنگ طولانیمدت را ندارند
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در پاسخ به سوالی درباره احتمال طولانی شدن جنگ، گفت: تصور بنده این است که این جنگ قبل از عید نوروز به پایان خواهد رسید. البته رهبران سیاسی جنگ را آغاز میکنند و به پایان میرسانند. تصور و تحلیل من این است که آمریکا و اسراییل تحمل جنگ طولانیمدت را ندارند و دوام نخواهند آورد به شرط آنکه ما تداوم عملیات داشته باشیم. اگر تعداد زیادی از دشمنان کشته شوند و تعداد زیادی را نیز اسیر بگیریم میتوان به این مساله امیدوار بود. البته آنها شاید بتوانند اقتصاد و تجهیزاتشان را تامین کنند، اما نیروی انسانیشان را خیر.
سردار صفوی با بیان اینکه آمریکاییها بیشترین تسلیحاتشان را برای اوکراین فرستادهاند، عنوان کرد: یکی از برندگان این جنگ چین و روسیه خواهند بود. همانگونه که آمریکاییها ۲۰ سال در افغانستان و ۲۰ سال در جنگ عراق درگیر بودند و ۷ تریلیون دلار هزینه کردند، این موضوع باعث شد قدرت اقتصادی چین و قدرت نظامی روسیه افزایش پیدا کند و بهزودی اقتصاد چین بر اقتصاد آمریکا غلبه پیدا خواهد کرد. چینیها ۵۰ درصد نفتشان را از خلیج فارس تامین میکنند.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به اینکه برندههای این جنگ کارتلهای نفتی و شرکتهای اسلحهسازی خواهند بود، گفت: این جنگ باعث شد که بسیاری از کارخانجات اسلحهسازی آمریکا درآمد خوبی کسب کنند.
سردار صفوی با بیان اینکه شما هیچ خصوصیات مثبتی را در صهیونیستها و ترامپ پیدا نخواهید کرد، افزود: نتانیاهو ۷۲ هزار نفر زن و بچه را در غزه به شهادت رساند و ترامپ هم انسان نامتعادلی است و میخواهد خودش را مطرح کند و علاقه دارد پادشاه جهان شود. ترامپ نظامیگری و سیاست جهانی را نمیفهمد و به اعتقاد من ایران را هم نمیشناسد، اما اسراییلیها ایران را خوب میشناسند.
وی یادآور شد: ترامپ فاسدترین و نامتعادلترین رئیس جمهور آمریکا است و بسیار انسان بیادب و نادانی است. وی انسان ساختارشکنی است، سازمان ملل را قبول ندارد و حقوق بشر و حقوق بینالملل را زیر پا گذاشته است. نتانیاهو نیز خبیث و جنایتکار بزرگی است.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در پایانعنوان کرد: من معلم جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک هستم و معتقدم اسراییل و ایران نمیتوانند با هم در منطقه خاورمیانه حضور داشته باشند و یکی از آنها باید باشد. قطعا آنکه میماند ایران است و کسی که از بین میرود رژیم صهیونیستی است.