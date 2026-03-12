بیعت بیش از ۲۲۰۰ از اهالی رسانه با رهبر انقلاب/ مسیر عزت ادامه دارد

جوان آنلاین: بیش از ۲۲۰۰ نفر از اهالی رسانه، اصحاب قلم و فعالان عرصه اطلاعرسانی کشور با صدور بیانیهای، ضمن تسلیت شهادت امام خامنهای، انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی را تبریک گفته و با ایشان بیعت کردند.
در این بیانیه تأکید شده است که انتخاب خردمندانه و بهموقع مجلس خبرگان رهبری، ضمن ترمیم خلأ ناشی از فقدان رهبر حکیم انقلاب، امید را در دلهای امت اسلامی زنده کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است؛
بسمالله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (دام ظله العالی)
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران
سلام علیکم و رحمةالله
خبر تلخ و جانگداز شهادت رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (قدس سره الشریف)، دلهای مؤمنان و امت اسلامی را در ماتمی عظیم فرو برد. بیتردید، فقدان این اسوه تقوا، مقاومت و خردورزی، ثلمهای جبرانناپذیر بر پیکره جهان اسلام است. این مصیبت عظمی را به پیشگاه حضرت ولی عصر(عج)، ملت شریف ایران، امت اسلام و بهویژه حضرتعالی که وارث این امانت خطیر و سنگین هستید، تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
در این برهه حساس و سرنوشتساز که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با هجمههای همهجانبه دشمنان و پیچیدگیهای بیسابقه بینالمللی مواجه است، انتخاب خردمندانه و بهموقع مجلس خبرگان رهبری، غمی را از دلهای امت اسلام زدود و با معرفی حضرتعالی به عنوان سومین رهبر انقلاب، مرهمی بر زخمهای عمیق ملت ایران نهاد.
ما، جمعی از اهالی رسانه، اصحاب قلم، گویندگان و تصویرسازان عرصه اطلاعرسانی، ضمن اعلام پشتیبانی قاطع خود از این انتخاب هوشمندانه، بر خود فرض میدانیم که به سهم خود، تصویری شایسته از شخصیت والای رهبر جدید انقلاب را به همگان در داخل و خارج از کشور ارائه دهیم.
آنچه برای ما به عنوان اصحاب رسانه که وظیفه روشنگری و تبیین داریم مایه امیدواری و اطمینان قلب است، ترکیبی از فضائل و ویژگیهای برجستهای است که در وجود حضرتعالی متبلور است:
۱. شجاعت انقلابی و استکبارستیزی: در شرایطی که جبهه استکبار با تمام توان در میدان رزمِ نرم و سخت حضور دارد، وجود رهبری شجاع که بیباکی و استکبارستیزی را از سیره پدری شهید و مجاهد به ارث برده، تضمینکننده تداوم راه عزتبخش انقلاب اسلامی است. این شجاعت، خط شکننده طاغوتهای زمانه و مشتی محکم بر دهان یاوهگویان خواهد بود.
۲. سواد حوزوی و عمق فقاهت: سالها تدریس دروس خارج فقه و اصول در حوزه مبارکه علمیه قم و بهرهمندی از محضر اساتید بزرگواری همچون شهید آیتالله سید علی خامنهای، آیتالله مصباح یزدی و آیتالله هاشمی شاهرودی، آیتالله شبیری زنجانی، آیتالله تبریزی و آیتالله وحید خراسانی، نشان از جایگاه رفیع علمی و اجتهاد مسلّم حضرتعالی دارد. این پشتوانه مستحکم فقهی، تضمینکننده تداوم حرکت انقلاب در چارچوب موازین اصیل اسلامی است.
۳. اندیشه جوان، نوگرا و پیشرفتاندیش: بنیان پرثمری که رهبر شهید انقلاب با درایت خود پایهگذاری فرمود امروز به شخصیتی رسید که همعصری با نسل جدید انقلاب و درک عمیق از تحولات جهان، این نوید را میدهد که در دوره جدید، ضمن تمسک به اصول بنیادین انقلاب، شاهد نوآوری، پویایی و بهرهگیری از شیوههای نوین برای پیشرفت همهجانبه کشور و حل مسائل پیچیده آن، تحت زعامت و رهبری حضرتعالی خواهیم بود.
۴. تقوا، سادهزیستی، پاکدستی و طهارت مالی: در دنیایی که زر و زور و تزویر، ابزار قدرتنمایی است، زیست ساده و زاهدانه، پاکدستی و طهارت مالی حضرتعالی که زبانزد خاص و عام است، یادآور سیره امیرالمؤمنین امام علی(ع) و امامان معصوم(ع) و امامین انقلاب(رض) میباشد. این ویژگیهای برجسته، اعتماد عمومی را به نظام تقویت کرده و الگویی ماندگار برای کارگزاران و مسؤولان کشور است.
۵. اهل تأمل، تفکر و دوراندیشی: برخورداری جنابعالی از پختگی در تصمیمگیری، بهرهگیری از خرد جمعی و دوری از شتابزدگی، از جمله ویژگیهای بارزی است که برای عبور از پیچهای خطرناک تاریخی و اداره کشوری با این پیچیدگیها، ضرورتی انکارناپذیر است.
۶. ادامهدهنده راه انقلاب در مسیر درست و صواب: جنابتان تربیتیافته مکتب امام خمینی(ره) و پرورشیافته در دامان پدری شهید، مجاهد و انقلابی بوده که این مهم، ضامن تداوم راه پرافتخار انقلاب اسلامی در مسیر اصیل و صحیح خود یعنی «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» و دفاع از مظلومان و مستضعفان جهان خواهد بود.
ما اهالی رسانه، با درک عمیق مسئولیت خطیر خود در این برهه حساس، با حضرتعالی به عنوان «فقیه مجاهد»، «عالمِ عامل» و «رهبر شجاع و شایسته» بیعت میکنیم که با تمام توان در مسیر تبیین گفتمان انقلاب اسلامی، امیدآفرینی در جامعه، خنثیسازی توطئههای دشمنان و دفاع از آرمانهای والای نظام، در کنار رهبری و تحت فرمانتان خواهیم بود.
از درگاه خداوند متعال، سلامت، توفیق و سربلندی روزافزونتان را در این مسئولیت خطیر و الهی مسألت داریم و برای پیشرفت و سربلندی ایران عزیز و امت اسلامی تحت رهبری خردمندانهتان، دعاگوییم.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
جمعی از اهالی رسانه جمهوری اسلامی ایران (برای دریافت اسامی اینجا کلیک کنید)
۱۸ اسفندماه ۱۴۰۴