جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بنزین را در ۸۵ کشور گران کرد

جوان آنلاین: الجزیره نوشت: جنگ منطقه‌ای آمریکا و اسرائیل علیه ایران در غرب آسیا موجب افزایش قیمت بنزین در سراسر جهان شده است. حداقل ۸۵ کشور از افزایش قیمت بنزین پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران خبر داده‌اند.

به گزارش تسنیم،برخی از کشور‌ها تغییرات قیمت را فقط در پایان هر ماه اعلام می‌کنند، بنابراین پیش‌بینی می‌شود در ماه آینده نیز شاهد افزایش قیمت در بسیاری از کشور‌های دیگر باشیم؛ بنابراین گزارش، رانندگان سراسر جهان در حال حاضر تأثیر جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران را احساس می‌کنند، به طوری که قیمت سوخت از زمان آغاز جنگ به شدت افزایش یافته است.

در ایالات متحده، طبق داده‌های AAA Fuel Prices، یک گالن بنزین معمولی که در ماه فوریه به طور متوسط ​​۲.۹۴ دلار بود، اکنون ۳.۵۸ دلار قیمت دارد که نشان‌دهنده افزایش ۲۰ درصدی است.

در حالی که هر ایالت در ایالات متحده قیمت بنزین خود را تعیین می‌کند، چندین ایالت از ۴ دلار در هر گالن فراتر رفته‌اند، و کالیفرنیا از ۵ دلار در هر گالن فراتر رفته است که بالاترین سطح آن در بیش از دو سال گذشته است.