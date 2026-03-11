حمایت بیش از ۶۰ نماینده پارلمان انگلیس از طرح تحریم اسرائیل

جوان آنلاین: در این طرح که از سوی ریچارد برگن نماینده حوزه لیدز شرقی ارائه شده، از دولت انگلیس خواسته شده تا مجموعه‌ای از اقدامات تنبیهی علیه رژیم صهیونیستی از جمله تحریم‌های هدفمند، ممنوعیت سفر، مسدود کردن دارایی اشخاص و نهاد‌های مرتبط، تعلیق توافق تجاری و همچنین اعمال تحریم تسلیحاتی را در دستور کار قرار دهد.

به گزارش ایرنا، در متن این طرح پارلمانی تأکید شده است که دولت انگلیس در قبال برخی بحران‌های بین‌المللی به‌سرعت دست به تحریم زده، اما در برابر اتهام‌های فزاینده درباره نقض حقوق بین‌الملل و جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی، اقدام مشابهی انجام نداده است.

طراحان این پیشنهاد خواستار آن شده‌اند که لندن در قبال این رژیم نیز همان رویه‌ای را به‌کار گیرد که درباره دیگر پرونده‌های بین‌المللی مدعی اجرای آن است.

این طرح در حالی در پارلمان مطرح و مورد حمایت قرار گرفته که اعتراضات به اقدام تجاوزکارانه این رژیم و ایالات متحده علیه ایران بالا گرفته است.

داده‌های آماری نشان می‌دهد که ۷۴ درصد مردم انگلیس نگران پیامد‌های جنگ بر اقتصاد و معیشت خود هستند. نزدیک به نیمی از مردم این کشور نیز با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مخالفند.