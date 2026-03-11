هشدار نارنجی هواشناسی برای ۲۰ استان؛ تشدید بارش شدید برف و باران

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی از فعالیت سامانه بارشی جدید در کشور از روز پنجشنبه (۲۱ اسفند) تا جمعه (۲۲ اسفند) در ۲۰ استان خبر داد.
به گزارش مهر، بر اساس این هشدار، بارش باران در مناطق جنوبی همراه با رعد و برق و احتمال تگرگ پیشبینی شده و در برخی مناطق وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد. همچنین در نواحی سردسیر بارش برف و در مناطق کوهستانی کولاک برف و پدیده مه دور از انتظار نیست.
طبق اعلام سازمان هواشناسی، این وضعیت جوی روز پنجشنبه در نیمه شرقی استان کرمانشاه، لرستان، شمال و شرق خوزستان، ارتفاعات چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و جنوب استان مرکزی پیشبینی میشود.
همچنین روز جمعه این سامانه در جنوب آذربایجان شرقی، جنوب آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال بوشهر، جنوب و غرب اصفهان، شمال فارس و ارتفاعات استانهای تهران، البرز، قزوین، ارتفاعات گیلان و جنوب خراسان رضوی فعال خواهد بود.
سازمان هواشناسی اثرات این مخاطره را اختلال در ناوگان حملونقل، جاری شدن سیلاب و روانآب، طغیان رودخانهها، لغزندگی محورهای مواصلاتی، احتمال انسداد گردنههای برفگیر و راههای روستایی به دلیل بارش برف، مهگرفتگی و کاهش دید افقی اعلام کرده است. همچنین وزش باد شدید موقتی میتواند موجب خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی شده و احتمال اختلال در تأمین حاملهای انرژی از جمله برق و گاز نیز وجود دارد.
در همین راستا، سازمان هواشناسی توصیه کرده است از سفرهای غیرضروری پرهیز شود، خودروها به تجهیزات زمستانی مجهز باشند، از فعالیتهای طبیعتگردی و کوهنوردی و جابهجایی عشایر خودداری شود و دستگاههای اجرایی و امدادی در حالت آمادهباش قرار گیرند. همچنین آمادگی راهداری برای برفروبی محورهای مواصلاتی بینشهری و آمادگی شهرداریها برای برفروبی معابر شهری در مناطق سردسیر ضروری است.