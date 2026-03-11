جوان آنلاین: امانوئل ماکرون شبانگاه چهارشنبه پس از یک نشست برخط ویدئویی با سران گروه هفت گفت: اوضاع کنونی در غرب آسیا لغو تحریمها علیه روسیه را توجیه نمیکند. تمرکز ما بر اوکراین، حمایت از این کشور و حفظ وضوح در مورد تحریمها علیه روسیه بدون تغییر باقی مانده است و ما این تلاشها را ادامه خواهیم داد.
به گزارش تسنیم، به گزارش خبرگزاری فرانسه، ماکرون با تأکید بر نیاز به حضور در شرق مدیترانه، عبور آزادانه از دریای سرخ و یک تلاش هماهنگ برای اسکورت کشتیها از طریق تنگه هرمز، خاطرنشان کرد که شرایط هنوز فراهم نشده و تنگه هرمز به «صحنه جنگ» تبدیل شده است.