جوان آنلاین: طبق اعلام سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی متقاضیان خرید خودرو تا ۲۰ اسفند ماه فرصت دارند نسبت به انتخاب دو اولویت خود اقدام کنند.
به گزارش تسنیم، پیش از این سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی طی اطلاعیهای از تمدید مهلت وکالتی شدن حساب بانکی متقاضیان خرید خودروهای وارداتی به مدت یک هفته خبر داده است.
این اطلاعیه پیرو تصمیم متخذه از سوی دولت مبنی بر تعطیلی عمومی ۷ روزه کشور و عدم فعالیت عادی بانکها در شرایط حساس کنونی اتخاذ شده بود که مطابق آن متقاضیان میتوانند پس از وکالتی سازی حساب خود، تا تاریخ ۲۰ اسفند نسبت به انتخاب دو اولویت اقدام نمایند.»