افشای جزئیات حمله جهنمی ایران به نظامیان آمریکایی در کویت

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، شبکه سی‌بی‌اس به نقل از منابع آگاه در گزارشی اعلام کرد: حمله ایران به کویت که منجر به کشته شدن نظامیان آمریکایی در نخستین ساعات جنگ شد، شدیدتر از آن چیزی بوده که قبلاً فاش شده است.

