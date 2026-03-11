افشای جزئیات حمله جهنمی ایران به نظامیان آمریکایی در کویت

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، شبکه سیبیاس به نقل از منابع آگاه در گزارشی اعلام کرد: حمله ایران به کویت که منجر به کشته شدن نظامیان آمریکایی در نخستین ساعات جنگ شد، شدیدتر از آن چیزی بوده که قبلاً فاش شده است.
به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، منابع مذکور افزودند: دهها نظامی آمریکایی درحمله موشکی ایران به کویت در نخستین ساعات جنگ دچار جراحت و سوختگی شدند یا یکی از دستهای آنها قطع شد.
منابع آگاه تأکید کردند که بیش از ۳۰ نظامی آمریکایی به علت جراحات ناشی از حمله ایران به کویت هنوز در بیمارستانها هستند.