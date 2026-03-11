جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، موج جدیدی از حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران، لحظاتی پیش مناطق مختلف سرزمینهای اشغالی و پایگاههای نظامی و تاسیسات راهبردی کشورهای منطقه را هدف قرار داد.
به گزارش مهر، در حالی که انفجارهای مهیبی در شهرها و شهرکهای شمال سرزمینهای اشغالی و بندر حیفا به گوش رسیده است، منابع خبری اعلام کردند که موشکهای دیگری نیز به سمت بندر حیفا شلیک شده است.
گزارشهای رسانهای از هماهنگی ایران و حزب الله لبنان در شلیک موج جدید موشکها به بندر اشغالی حیفا حکایت دارد. همچنین موج کنونی حملات موشکی که حزب الله انجام داده، بزرگترین و گستردهترین حملات صورت گرفته این حزب به سرزمینهای اشغالی در جنگ اخیر بوده است.
موشکهای حزب الله علاوه بر بندر حیفا، شهرهای صهیونیستی نهاریا و عکا را نیز هدف قرار داده است.
ایران نیز در این دور از حملات از موشکهای خوشهای و موشکهای سنگین علیه سرزمینهای اشغالی استفاده کرده است.
از سوی دیگر منافع و تاسیسات راهبردی آمریکا در شهر ابوظبی نیز امروز برای چندمین بار هدف حملات موشکی ایران قرار گرفته است. منابع رسانهای از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در پایتخت امارات خبر میدهند.
لحظاتی پیش ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین نیز بار دیگر هدف حملات پهپادی و موشکی ایران قرار گرفت و صدای انفجارهای مهیبی از این منطقه به گوش رسید.