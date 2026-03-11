تشییع شهدای جنگ رمضان - ۱

جمعه ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ -
2026 March 13
صفحه نخست
|
سیاست
|
بينالملل
|
اقتصاد
جهش تولید با مشارکت مردم
سرمایهگذاری برای تولید
اصلاح نظام مالیاتی
جهش تولید مسکن
هدفمندی یارانهها
توسعه دریامحور
رشد اقتصادی
ناترازی انرژی
ناترازی بنزین
بازار سرمایه
|
جامعه
پروندههای حقوقی
حوادث | انتظامی
آموزش و پرورش
زنان و خانواده
محیط زیست
فناوری اطلاعات
دانش و دانشگاه
زنان
|
فرهنگوهنر
نقد سینمای ایران و جهان
کتاب
سبکزندگی
|
ایثار و مقاومت
مادران شهید
دفاع مقدس
مدافعان حرم
شهدای جانباز
جانبازان و ایثارگران
مدافعان امنیت
محور مقاومت
شهدای انقلاب
شهدای ترور
شهدای شاخص
شهدای فتنه
|
تاریخ
جبهه ملی و قیام ۳۰ تیر
اسناد لانه جاسوسی
پهلوی و پهلویها
کودتای ۲۸ مرداد
نهضت مشروطه
انقلاب اسلامی
علما و فضلا
تاریخسازان
|
ورزش
جام جهانی ۲۰۲۲
فوتبال - فوتسال
وزنه برداری
توپ و تور
كشتی
رزمی
بانوان
ساير
|
ايران
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اسلام شهر (غرب تهران)
اصفهان
ایلام
البرز
تهران
بوشهر
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
فارس
قم
قزوین
کاشان
کرمان
کردستان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
گلستان
گیلان
لرستان
مرکزی
مازندران
هرمزگان
همدان
یزد
دماوند
|
چندرسانهای
عناوین کل فیلم و صوت
تولیدی / فیلم
تولیدی / صوت
|
عکس
کاریکاتور
سیاسی
ورزشی
عكس تاريخی
|
جوان پلاس
تاریخ و باستانشناسی
طبیعت و گردشگری
هوش مصنوعی
اخلاق و عرفان
کتاب و ادبیات
کیهانشناسی
فیلم و سریال
علمودانش
تکنولوژی
کارآفرینی
زندگانی
پیشرفته
Toggle navigation
نسخه اصلی
روزنامه جوان
صفحه نخست
سیاست
سرویس سیاست
اخبار کلی
بينالملل
سرویس بينالملل
اخبار كلی
اقتصاد
سرویس اقتصاد
جهش تولید با مشارکت مردم
سرمایهگذاری برای تولید
اصلاح نظام مالیاتی
جهش تولید مسکن
هدفمندی یارانهها
توسعه دریامحور
رشد اقتصادی
ناترازی انرژی
ناترازی بنزین
بازار سرمایه
اخبار کلی
جامعه
سرویس جامعه
اخبار كلی
پروندههای حقوقی
حوادث | انتظامی
آموزش و پرورش
زنان و خانواده
محیط زیست
فناوری اطلاعات
فرهنگوهنر
سرویس فرهنگوهنر
نقد سینمای ایران و جهان
کتاب
اخبار كلی
سبکزندگی
سرویس سبکزندگی
اخبار کلی
ایثار و مقاومت
سرویس ایثار و مقاومت
اخبار كلی
مادران شهید
دفاع مقدس
مدافعان حرم
شهدای جانباز
جانبازان و ایثارگران
مدافعان امنیت
محور مقاومت
شهدای انقلاب
شهدای ترور
شهدای شاخص
شهدای فتنه
تاریخ
سرویس تاریخ
اخبار کلی
جبهه ملی و قیام ۳۰ تیر
اسناد لانه جاسوسی
پهلوی و پهلویها
کودتای ۲۸ مرداد
نهضت مشروطه
انقلاب اسلامی
علما و فضلا
تاریخسازان
ورزش
سرویس ورزش
اخبار كلی
جام جهانی ۲۰۲۲
فوتبال - فوتسال
وزنه برداری
توپ و تور
كشتی
رزمی
بانوان
ساير
ايران
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اسلام شهر (غرب تهران)
اصفهان
ایلام
البرز
تهران
بوشهر
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
فارس
قم
قزوین
کاشان
کرمان
کردستان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
گلستان
گیلان
لرستان
مرکزی
مازندران
هرمزگان
همدان
یزد
دماوند
چندرسانهای
سرویس چندرسانهای
عناوین کل فیلم و صوت
تولیدی / فیلم
تولیدی / صوت
عکس
سرویس عکس
سیاسی
ورزشی
عكس تاريخی
كاريكاتور
سرویس كاريكاتور
عمومی
جوان پلاس
سرویس جوان پلاس
تاریخ و باستانشناسی
طبیعت و گردشگری
هوش مصنوعی
اخلاق و عرفان
کتاب و ادبیات
کیهانشناسی
فیلم و سریال
علمودانش
تکنولوژی
کارآفرینی
زندگانی
جستجو
درباره ما
آرشیو
نظرسنجی
آب و هوا
اوقات شرعی
خبرنامه
پیوند ها
تماس با ما
RSS
کد خبر:
1348543
لینک کوتاه:
لینک کپی شد
تاریخ انتشار:
۲۰ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۳
کد خبر:
1348543
تاریخ انتشار:
۲۰ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۳
لینک کوتاه:
لینک کپی شد
عکس
»
سیاسی
تشییع شهدای جنگ رمضان - ۱
تشییع پیکر مطهر فرماندههان شهید و تعدادی از شهدای جنگ تحمیلی رمضان عصر روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ از میدان انقلاب به سمت معراج شهدا با حضور باشکوه مردم انقلابی تهران برگزار شد.
حمید رضا نیک عهد
منبع:
جوان آنلاین
برچسب ها:
شهدای جنگ رمضان
،
تشییع شهدا
،
حمید رضا نیک عهد
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام
ایمیل
* نظر
تعداد کارکتر های مجاز
( 200 )
پربازدید ها
فرار ترامپ و امریکاییها از جنگ امریکا!
ترامپ خودش را لو داد!
۸ چالش امریکا برای تداوم جنگ
آقاجانم! من ماندم و داغی از پشیمانی ندیدنت و نداشتنت تا ابد
آغاز اخراج با فرار ۳۶ هزار امریکایی
پالایشگاه نفت و گاز و مخازن سوخت حیفا آماج حملات پهپادی قرار گرفت
آبشارانتقام
اجتماع مردمی بیعت با آیتالله سید مجتبی خامنهای سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی - تهران
کابوس امریکا و رژیم صهیونی تازه شروع شده است
نبرد روایتها در فضای خبر
رژیم امنیتی منطقه را تغییر میدهیم
تشییع شهدای جنگ رمضان - ۲
امید هست و تمام نمیشود
ملتی که با خدمت و همبستگی ایستاده است
تجاوز و تعدی به مقامات و خاک ایران؛ کوس اضمحلال نظام حقوق بین الملل
تشییع حماسی فرماندهان شهید جنگ رمضان
پزشکیان شرایط پایان جنگ را اعلام کرد
دست برتر هم در منطقه هم در خیابان
تشییع شهدای جنگ رمضان - ۱
حکمرانی هماهنگ، حلقه اتصال سیاستهای ملی و توانمندیهای منطقهای است
شلیک به دنا انتقام از نماد توانمندی ایرانی
بیعت ایران با آیتالله خامنهای رهبر عالیقدر انقلاب
با راهبری فرهیخته، در تداوم طریق
کاتس و ساعر: جنگ طولانی با ایران نمیخواهیم
حمله موشکی نیروی زمینی سپاه به پایگاه آمریکایی حریر
رستاخیز ایران
یک وجب از خاک ایران؟ چه محال خندهداری!
ایران یکپارچه علیه خاماندیشی دشمن
زاکانی: تهران خط مقدم نبرد با استکبار است
موج جدید حملات ایران به پایگاههای آمریکا و رژیم صهیونیستی
ایران زنگار فریب آتش بس را میزداید
اولین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آیتالله سید مجتبی خامنهای
«استقامت» میدان عمل ماست
تشییع مدافعان وطن با شعار «ایران میماند»
جنگی که پایانش را ایران ترسیم میکند
خیابان با ما میدان با نیروهای مسلح
هشدار قاطع ایران به جمهوری آذربایجان
چتر امنیتی امریکا دیگر سایه نمیدهد
فیلم | روایت جواد موگویی از تنگه هرمز در روز دهم جنگ
حالا میتوانیم هر نقطهای که میخواهیم را بزنیم
رئیس قوه قضائیه: اژهای: با اخلالگران بازار قاطعانه برخورد میکنیم
انتقام حمله به زیرساختهای ملی را میگیریم
شناسایی پیکرهای مطهر شهدای ناو دنا / پیکر شهدا به زودی به کشور منتقل میشود
هدف دشمن ایران و ایرانی است و به زندگی شلیک میکند
روایت رسانه های اسرائیلی از شلیک موشک های خوشه ای ایران
موج ۳۴ عملیات وعده صادق ۴ با موشکهای نقطه زن و سر جنگیهای بالای یک تن اجرا شد
لاریجانی: هیچ اختلافی در کشور وجود ندارد/ هدف اصلی دشمن تجزیه ایران بود، اما شکست خورد
شناسایی و دستگیری ۳۰ جاسوس و مزدور مرتبط با دشمن توسط وزارت اطلاعات
بحران در حمل بار هوایی جهان، به خاطر جنگ در خاورمیانه
رهبر منتخب خبرگان امید مردم و یاس دشمنان
پیشنهاد سردبیر
راه وصول ملت به عظمت و شکوه هموار است
فیلم | روایت جواد موگویی از تنگه هرمز در روز دهم جنگ
تشییع شهدای جنگ رمضان - ۲
اینفوگرافی | کشتار برای نفت!
رژیم امنیتی منطقه را تغییر میدهیم
تشییع شهدای جنگ رمضان - ۱
اجتماع مردمی بیعت با آیتالله سید مجتبی خامنهای سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی - تهران
بیعت ایران با آیتالله خامنهای رهبر عالیقدر انقلاب
دست برتر هم در منطقه هم در خیابان
جزوه انتخاب ولیفقیه از منظر رهبر شهید انقلاب/ نظام اسلامی توقف ندارد
ظرفیتهای دیپلماسی ورزشی را فعال کنید
نامه مریلا زارعی/ آقاجانم! من ماندم و داغی از پشیمانی ندیدنت و نداشتنت تا ابد
امید هست و تمام نمیشود
نشانههای شکست دشمن
تجربه تاریخی اپوزیسیون و جنگ داخلی در هفت کشور منطقه
آخرین اخبار
تشییع شهدای جنگ رمضان - ۲
تشییع شهدای جنگ رمضان - ۱
اجتماع مردمی بیعت با آیتالله سید مجتبی خامنهای سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی - تهران
احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در میدان ونک
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «کوروش کمپانی»