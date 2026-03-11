تشدید دامنه عملیاتهای موشکی و پهپادی ایران به سرزمینهای اشغالی، خواب را از چشمان صهیونیستها ربوده و صدای ممتد آژیرهای خطر آنها را مجبور کرده تا شب و روز خود را در پناهگاهها سپری کنند، اوضاع امنیتی به قدری وحشتناک است دستکم دو مقام اسراییلی، یعنی کاتس وزیر جنگ و ساعر وزیر خارجه، لحن خود را تغییر داده و به جای تداوم جنگ افروزی از احتمال توقف جنگ با ایران سخن میگویند.
درحالی که مقامات تندرو رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا در تجاوز، سعی داشتند ایران را ناامن کرده و نقشههای شوم خود را اجرایی کنند، اما این ماجراجویی نتیجه عکس داد و اکنون سرزمینهای اشغالی به ناامنترین و بی ثباتترین نقطه روی زمین تبدیل شده است.
رسانههای صهیونیستی بامداد چهارشنبه در دوازدهمین روز از جنگ، از فعالشدن آژیرهای هشدار در تلآویو و مرکز فلسطین اشغالی در پی شلیک موجی از موشکها از ایران خبر دادند. تصاویر منتشر شده توسط صهیونیستها، فعالیت سامانههای پدافندی را نشان میدهد که تعداد زیادی موشک رهگیر شلیک میکنند، اما موشکهای ایرانی به اهداف خود اصابت میکنند. روزنامه اسرئیل هیوم، خبر داد که تعداد حملات موشکی از خاک ایران به سمت سرزمینهای اشغالی افزایش یافته است.
بهگفته این رسانه عبری، طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه حدود ۲۰ فروند موشک از ایران به سمت اراضی اشغالی شلیک شده است. هرچند برآوردهای امریکایی میگویند که شمار شلیکهای ایران کمتر شده، ولی در تهران، مقامهای ایرانی تاکید دارند که با تغییر تاکتیک، به سمت شلیکهای دقیقتر و با کیفیتتر میروند. ایران میگوید که حملات بامداد چهارشنبه که سه ساعت طول کشیده، گستردهترین حمله به اسراییل از زمان شروع جنگ بوده است. عصر دیروز برخی اکانتهای عبری گفتند که این حملات ایران دستکمِ ۲۱ کشته و ۵۴ زخمی داشت که حال ۱۷ نفر از آنها وخیم است. روزنامه هاآرتص هم نوشت که حدود نیمی از موشکهای شلیک شده از ایران، دارای کلاهک بارانی بوده است. هاآرتص تصریح کرده که هر موشک خوشهای ایران قبل از سقوط به ۲۰ تا ۳۰ بمب کوچکتر تقسیم میشود، چیزی که تصاویر متعدد منتشر شده در شبکههای اجتماعی نیز ان را تایید میکند. هاآرتص با وجود انتشار ویدیوهایی از اصابت مکرر موشکهای ایران علیرغم همه سانسورهای این رژیم، مدعی شد که بیش از ۱۰ موشک خوشهای ایرانی بر فراز اراضی اشغالی منفجر شدند. هاآرتص در عین حال این را هم گفته که رژیم صهیونیستی برای این احتمال آماده میشود که ترامپ بخواهد جنگ را به زودی پایان دهد. همزمان، به گزارش رسانههای عربی، بسیاری از شهرک نشینان از ترس موشکهای ایران مجبورند کل شبانه روز را در پناهگاهها سپری کنند، زیرا صدای آژیرهای خطر اصلا قطع نمیشود و با تداوم عملیات مشترک ایران و حزب الله لبنان، شرایط در سرزمینهای اشغالی بسیار سخت شده است. در همین این رابطه، شهرکنشینان صهیونیست در شمال فلسطین اشغالی با صدایی گرفته از بیخوابی و وحشت، از فروپاشی کامل روانی و اقتصادی خود خبر دادند. آنها وزرای کابینه نتانیاهو از جمله وزیر دارایی این رژیم را به رها کردن آنها در برابر آتش مقاومت متهم کردند. درحالی که صدای آژیرهای هشدار در سرتاسر سرزمینهای اشغالی قطع نمیشود، شهرکنشینان صهیونیست در «کریات شمونه» که طی روزهای اخیر هدف حملات متقابل حزب الله قرار گرفته، از ناتوانی کامل رژیم صهیونیستی در تأمین امنیت و آسایش آنها خبر میدهند. ساکنان این منطقه که خود را در محاصره آتش و ترس میبینند، به شدت از وزیر دارایی رژیم صهیونیستی انتقاد کرده و میگویند: «ما داریم از پا درمیآییم، نه دولت اسرائیل. من ده روز است که نتوانستم بخوابم.». وحشت صهیونیتسها درحالی است که نیروهای مسلح ایران اعلام کرده که بعد از این از موشکهای کمتر از سرجنگی یک تنی استفاده نخواهد کرد و اصابت این موشکها خسارات قابل توجهی را به شهرهای تل آویو و حیفا وارد ساخته است.
وحشت تل آویو از ادامه جنگ با ایران
ضربات موشکی ایران به سرزمینهای اشغالی علاوه شهر نشینان، سران افراطی اسرائیل را هم به وحشت انداخته است. گدعون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه گفت که این رژیم خواستار جنگ بی پایان نیست و با آمریکا درباره زمان مناسب پایان جنگ علیه ایران صحبت میکند. ساعر بدون اشاره به ضربات سنگینی که این رژیم در این جنگ متحمل شده مدعی شد که دستاوردهای بزرگی در این جنگ حاصل شده است. ساعر با بیان اینکه جامعه بینالمللی از عملیات مشترک این رژیم و آمریکا علیه ایران حمایت نمیکند، مدعی شد: عملیات مشترک این رژیم با آمریکا علیه ایران پس از ناکامی جامعه بینالمللی در جلوگیری از توسعه برنامه هستهای ایران انجام شده است». عقب نشینی صهیونیستها از مواضع قبلی خود و تلاش برای پایان دادن به بحران خودساخته نه به خاطر تحقق دستاوردهای ادعایی، بلکه به خاطر ضربات مهلک نیروهای مسلح ایران به سرزمینهای اشغالی است که خسارات و تلفات انسانی زیادی را به این رژیم وارد کرده است. فرود موشکهای با سر جنگی یک تنی بر سر صهیونیستها در روزهای اخیر، اراضی اشغالی را به شهر ارواح تبدیل کرده است که به گزارش بی بی سی، با بسته شدت مغازه و ادارات، اسرائیل در تعطیلی نسبی به سر میبرد و خیابانها خالی شده است. همزمان با سران تل آویو، مشاوران دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا نیز از او خواستهاند تا زودتر به این جنگ پایان دهد، زیرا ادامه این وضعیت با توجه به بحران اقتصادی جهانی ناشی از افزایش قیمت نفت و گاز، خسارات زیادی را به آنها تحمیل خواهد کرد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که تداوم جنگ با ایران، سبب نگرانی جمهورخواهان شده است، زیرا واهمه دارند که شکست در این جنگ بر روند انتخابات کنگره در ماه نوامبر تاثیر بگذارد.
کاتس و ساعر: جنگ طولانی با ایران نمیخواهیم
