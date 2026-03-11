صدای جهانی علیه جنگ با ایران بلندتر شد

جوان آنلاین: با گذشت دوازده روز از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران که پیامدهای زیانباری را به اقتصاد جهانی وارد کرده است، صدای مخالفتها از شرق و غرب جهان نیز بلند شده است و بسیاری از کشورها خواستار توقف فوری جنگ افروزی واشینگتن و تل آویو هستند.
چین روز چهارشنبه ضمن مخالفت با جنگ آمریکایی-اسرائیلی علیه ایران، در اشاره به پیامدهای آن، خواستار توقف عملیات نظامی در غرب آسیا شد. وزارت خارجه چین گفت که این جنگ هرگز نباید آغاز میشد و از پیگیری تنشزدایی در منطقه خبر داد. طبق گزارش الجزیره، چین همچنین هشدار داد که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به سود هیچکس نیست. پکن در اشاره به مذاکرات هستهای ایران و آمریکا اعلام کرد که این جنگ در جریان مذاکرات رخ داد که نقض قوانین بینالمللی، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران محسوب میشود.
دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه روز چهارشنبه در پیامی حمله به ایران را «یک تجاوز نظامی ناجوانمردانه و غیرقابل توجیه» توصیف کرد. طبق گزارش خبرگزاری تاس، مدودف بر تداوم همکاری ایران و روسیه تأکید کرد و گفت «اطمینان دارم که روسیه و ایران علیرغم فشارهای خارجی، به همکاری مؤثر خود ادامه خواهند داد.»
کره شمالی هم حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی «غیرقانونی» دانست. وزارت خارجه کرهشمالی تاکید کرد: «ما نگرانی جدی خود را نسبت به اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل ابراز میکنیم؛ اقداماتی که با حمله نظامی غیرقانونی به ایران، پایههای صلح و امنیت منطقهای را تضعیف کرده است و بیثباتی در جهان را تشدید میکند.»
نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق هم در سخنانی تاکید کرد: اربیل به هیچ عنوان بخشی از جنگها و درگیریها نخواهد بود. به گزارش شبکه "العربی"، بارزانی تاکید کرد: هرگز اجازه نخواهیم داد اراضی اقلیم منبع تهدید و خطر علیه ایران و یا هر کشوری در همسایگی عراق شود. الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس نیز در سخنانی ضمن محکومیت تجاوز به ایران، گفت که اطمینان دارد که ایران تحت رهبری جدید به دفاع از استقلال خود ادامه میدهد، توسعه باثبات را تضمین میکند، میراث معنوی خود را حفظ خواهد کرد و نقش خود را در عرصه بینالمللی تقویت میکند.
علاوه بر کشوهای شرقی، غربیها نیز نسبت به ادامه جنگ در خاورمیانه نگران هستند. «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان با تاکید بر نگرانی فزاینده در اروپا از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: «افزایش تنش خطرناکی مربوط به این جنگ در جریان است و بهوضوح هیچ برنامه مشترکی برای پایان دادن به آن وجود ندارد. همچنین اروپاییها و برلین علاقهای به تجزیه خاک ایران ندارند». همچنین، مارک کارنی، نخست وزیر کانادا که پیش از این در حمایت از جنگ علیه ایران سخن گفته بود، حالا در جدیدترین سخنانش در پارلمان کشورش اعلام کرد که «کانادا هرگز در آن شرکت نخواهد کرد.» جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا هم قتل عام دختران دبستانی در میناب را محکوم کرد و گفت: «همبستگی خود را با خانوادههای قربانیان جوان اعلام میکنم و درخواست دارم که مسئولیت این تراژدی به سرعت مشخص شود».
نگرانیهای جهانی درحالی است که تجاوزآمریکا و اسرائیل به ایران و متعاقب ان بسته شدن تنگه هرمز، قیمت نفت و گاز را افزایش داده و تاثیر منفی بر بازارهای جهانی گذاشته است. حتی در خود آمریکا نیز به دلیل افزایش بهای نفت، قیمت بنزین در این کشور به رقم بی سابقه ۴ دلار در هر گالن رسیده است. کارشناسان بازار انرژی هشدار میدهند اگر تنشها در خاورمیانه ادامه یابد، قیمت بنزین ممکن است در بسیاری از ایالتهای آمریکا به بیش از ۴ دلار برسد. این افزایش ناگهانی برای بسیاری از آمریکاییها شوک قیمتی ایجاد کرده است.