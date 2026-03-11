آغاز اخراج با فرار ۳۶ هزار امریکایی

جوان آنلاین: امریکاییها با وجود همه تلاشها برای پنهان کاری درباره شمار تلفات نیروهای شان در جریان تجاوز به ایران، به خروج هزاران تن از اتباع خود از منطقه اذعان کردهاند. رئیس جمهور متجاوز این کشور هم اگر چه سعی میکند، دامنه ناکامیهای ارتش کشورش و صهیونیستها را با رجزخوانی درباره عبور از تنگه هرمز لاپوشانی کند، اما بنابر اطلاعاتی که آمریکاییها اعلام کردهاند، این اظهارات نیز چیزی بیشتر از لاف زنی نیست و شرایط میدانی به گونهای رقم خورده که بنابر گزارش یکی از روزنامههای آمریکا، ایران همین حالا میتواند اعلام پیروزی کند.
در پی تجاوز مشترک امریکایی - صهیونیستی به ایران، وزارت خارجه آمریکا اذعان کرده است که تاکنون ۳۶ هزار آمریکایی از غرب آسیا فرار کردهاند. این روند در شرایطی صورت گرفته که وزارت امور خارجه این کشور، همچنان عملیات تخلیه و کمکرسانی در سراسر منطقه را ادامه میدهد. نیویورک تامیز هم دیروز نوشته که تحلیلها نشان میدهد که حداقل ۱۷ سایت آمریکایی در جنگ با ایران آسیب دیدهاند. در همین رابطه، منابع آگاه به راشاتودی گفتهاند که مذاکرات منطقهای برای تخلیه موقت پایگاههای نظامی واشنگتن در غرب آسیا با هدف جلوگیری از حملات تلافیجویانه ایران آغاز شده است. پیشتر نیز، وزارت خارجه آمریکا از کارکنان غیرضروری سفارتش در عربستان و نیز در «آدانا» واقع در ترکیه و خانوادههایشان خواسته بود تا هرچه سریعتر ترکیه را ترک کنند. در سایه آمارهای قطره چکانی واشنگتن از تلفات نیروهایش، پنتاگون شمار مجروحان نظامیان آمریکایی را در تجاوز مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران ۱۴۰ نفر اعلام کرد. شان پارنل سخنگوی وزارت جنگ امریکا نیز در بیانیهای عنوان کرد: «هم اکنون هشت عضوبه شدت زخمی شدهاند.» روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز درباره تحولات میدانی که آمریکاییها در آن گرفتار شدهاند، نوشت که علیرغم آنکه دولت ترامپ مدعی است که در جنگ با ایران دست بالا را دارد، اما به گفته مقامات ارشد دفاعی آمریکا، همزمان با ادامه بمبارانهای مشترک آمریکا و اسرائیل، ارتش ایران در حال تغییر و تطبیق تاکتیکهای خود است. بر اساس این گزارش، طی روزهایی که از آغاز درگیری میگذرد، به گفته مقامات نظامی آمریکا و کارشناسان نظامی، ایران سامانههای کلیدی پدافند هوایی و راداری آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است. همچنین، گروههای مقاومت منطقه به هتلهایی که محل اقامت نیروهای آمریکایی هستند حمله کردهاند که در یکی از این موارد، گروه مقاومتی در عراق با استفاده از حمله پهپادی گروهی، یک هتل مجلل در اربیل را هدف قرار داد. یک مقام ارشد نظامی آمریکا گفت این حمله نشان میدهد ایران از اسکان نیروهای آمریکایی در هتلهای منطقه توسط پنتاگون اطلاع داشته است.
تمرکز ایران بر نقاط ضعف امریکا
نیویورکتایمز نوشته که موضوع جستوجو برای یافتن راهی برای خروج از جنگ از آخر هفته گذشته فوریت بیشتری یافته است چرا که قیمت جهانی نفت افزایش یافته و آمریکا در حال مصرف سریع مهمات گرانقیمت است. این رقم بسیار بیشتر از آن چیزی است که قبلاً بهطور عمومی اعلام شده بود. بر اساس این گزارش، مقامات نظامی آمریکایی میگویند ارتش ایران اکنون روی آنچه نقاط آسیبپذیر آمریکا میداند تمرکز کرده است؛ از جمله موشکهای رهگیر و سامانههای پدافندی که وظیفه حفاظت از نیروها و تجهیزات آمریکا در منطقه را دارند و حملات ایران در سراسر منطقه غرب آسیا به کشته شدن دستکم ۳۰ نفر منتهی شده است. علاوه بر این، کارشناسان نظامی میگویند در گذشته ایران معمولاً پیش از حملات تلافیجویانه هشدار میداداما این بار چنین هشدارهایی داده نشده است و حمله به یک سامانه رادار هشدار زودهنگام در پایگاه العدید، فقط یک نمونه از این دست اقدامات است. بر اساس این گزارش، زیرساختهای ارتباطی ارتش آمریکا بسیار محرمانه هستند و مشخص نیست دقیقاً کدام سامانهها آسیب دیدهاند، اما به گفته مقامات نظامی، محل حملات نشان میدهد که ایران تلاش کرده توانایی ارتباط و هماهنگی نظامی آمریکا را مختل کند. همچنین سه گنبد راداری در کمپ عریفجان در کویت هدف قرار گرفت. در پایگاه علی السالم در کویت، دستکم شش ساختمان نزدیک به تأسیسات ارتباط ماهوارهای تخریب یا آسیب دیدند. ارزیابی پنتاگون که هفته گذشته به کنگره ارائه شد، هزینه حمله به مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را حدود ۲۰۰ میلیون دلار برآورد کرده است. مقامات نظامی آمریکایی اعلام کردهاند که ایران هر روز نشان میدهد که ترور رهبر انقلاب در آغاز جنگ متجاوزانه، توانایی جنگی آن را به طور کامل فلج نکرده است. آنها گفتند که بر خلاف تصوراتشان، ایران مانند یک نظام از هم پاشیده عمل نمیکند و دولت تهران میتواند با تحمل این رگبار، اعلام پیروزی کند.
آمریکا اسکورت نکرده
اینها بخشی از نتیجه بازی کورکورانه آمریکاییها در غرب آسیاست که بدون راهبردی روشن آغاز شده است. در شرایطی که منابع آمریکایی به حجم بالای خسارات اعتراف کردهاند، ترامپ همچنان به لفاظی و رجزخوانیهای بی پایه ادامه میدهد. او روز دوشنبه با طرح این ادعا که ایران دیگر نیروی دریایی، ارتباطات یا نیروی هوایی ندارد و ارتش آمریکا از برنامه چهار پنج هفتهای که ابتدا ریخته بود، خیلی جلوتر است. گفت که جنگ عملاً تمام شده است، میتواند به زودی خاتمه یابد. همان روز، خبرنگار شبکه سیبیاس در حساب کاربری خود در شبکه ایکس، ادعای مشابهی را از جانب ترامپ تکرار کرد. ترامپ درباره تنگه هرمز نیز با بیان اینکه کشتیها الان در حال عبور هستند، گفته است: «در حال فکر کردن به این هستم که کنترل آن را در دست بگیرم.» البته این اظهارات ترامپ ازجانب بدنه داخلی این کشور نقض شد. پس از حذف پست وزیر انرژی امریکا که در آن گفته بود نیروی دریایی آمریکا یک نفتکش را از تنگه هرمز اسکورت کرده است، کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید روز سهشنبه به وقت محلی ناچار شد پرسش خبرنگاران را اینطور پاسخ دهد: «من میتوانم تأئید کنم که نیروی دریایی ایالات متحده در حال حاضر هیچ نفتکش یا کشتی را اسکورت نکرده است، اما این گزینهای است که رئیسجمهور در صورت لزوم و در زمان مناسب از آن استفاده خواهد کرد.» بنابر آنچه منابع مطلع به خبرگزاری «رویترز» گفتنهاند، نیروی دریایی آمریکا به شرکتهای کشتیرانی اطلاع داده که در حال حاضر توان اسکورت شناورها از تنگه هرمز را ندارد. در این گزارش آمده است: «نیروی دریایی آمریکا از زمان آغاز جنگ علیه ایران، تقریباً هر روز درخواستهای صنعت کشتیرانی برای اسکورت نظامی از طریق تنگه هرمز را رد کرده و گفته که خطر حملات در حال حاضر بسیار بالا است». رویترز به نقل از یکی از این منابع نوشت که ارزیابی نیروی دریایی آمریکا در جلسه توجیهی روز سهشنبه تغییر نکرده و تاکید میکند اسکورتها تنها زمانی امکانپذیر خواهند بود که خطر حمله کاهش یابد.
عراقچی: تازه شروع کردهایم
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیروز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نتانیاهو نمیخواهد شما ببینید که نیروهای مسلح قدرتمند ایران چگونه در حال مجازات اسرائیل بهخاطر تجاوزش هستند.» او افزود: «این چیزی است که نیروهای ما در میدان گزارش میدهند: «ویرانی گستردهای که موشکهای ما بهجا گذاشتهاند، رهبران هراسان و مضطرب، و سامانههای پدافند هوایی که دچار اختلال شدهاند و ما تازه شروع کردهایم!» وزیر خارجه ایران پیش از آن نیز در ایکس نوشته بود: «این ادعا که ایران قصد داشت به ایالات متحده یا نیروهای آمریکایی حمله کند، چه بهصورت پیشگیرانه و چه بهعنوان اقدام پیشدستانه، یک دروغ محض و آشکار است.» او افزود: «تنها هدف از این دروغ، توجیه «عملیات اشتباه بزرگ» است؛ ماجراجویی خطرناکی که توسط اسرائیل طراحی شده و هزینه آن توسط مردم عادی آمریکا پرداخته میشود.» روز چهارشنبه، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در گفتوگو با شبکه المیادین اعلام کرد ایران «با قدرت و آمادگی کامل» به تجاوز دشمن پاسخ داده است. بقایی تأکید کرد نیروهای مسلح ایران اختیار کامل برای پاسخگویی دارند و حمله به پایگاههای آمریکایی و تأسیسات مرتبط با تجاوز در چارچوب این پاسخ انجام میشود. این دیپلمات ارشد همچنین گفت اطلاعات زیادی درباره اصابت دقیق به اهداف وجود دارد و بانک اهداف ایران هر روز بهروزرسانی میشود. گاردین در گزارشی از شرایط کنونی جنگ در ایران نوشت: «ایران دو پیشنهاد آتشبس فرستاده ویژه ترامپ را رد کرد و شرط پایان جنگ را توافقی دائمی با تضمین عدم تکرار تجاوز آمریکا اعلام نمود.» این روزنامه انگلیسی نوشته است: «عراقچی همچنین گفته است که اعلام یکجانبه پیروزی از سوی ترامپ به معنای پایان جنگ نخواهد بود. ایران معتقد است تا زمانی که ترامپ هزینه سنگین اقتصادی، سیاسی و نظامی این جنگ را درنیابد، پایانی برای درگیری متصور نیست و بر توافقی دائمی شامل تعهد آمریکا به عدم حمله مجدد اصرار دارد.» در همین راستا، کاظم غریبآبادی معاون وزیر خارجه ایران در این زمینه گفت: «اگر قرار است آتشبسی برقرار یا جنگ متوقف شود، باید تضمینی وجود داشته باشد که اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران تکرار نخواهد شد. در غیر این صورت، اگر پس از چند ماه حمله دیگری رخ دهد، چنین آتشبسی بیمعناست.»