اعلام زمان رفع اختلال در نسخه موبایلی بانک ملی

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0628\u0627\u0646\u06a9 \u0645\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u0645\u0634\u06a9\u0644 \u0646\u0633\u062e\u0647 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u00ab\u0628\u0627\u0645\u00bb \u062f\u0631 \u0634\u0639\u0628 \u0628\u0631\u0637\u0631\u0641 \u0634\u062f \u0648 \u0646\u0633\u062e\u0647 \u0645\u0648\u0628\u0627\u06cc\u0644\u06cc \u0622\u0646 \u0646\u06cc\u0632 \u0627\u0632 \u0641\u0631\u062f\u0627 (\u067e\u0646\u062c\u200c\u0634\u0646\u0628\u0647 - \u06f2\u06f1 \u0627\u0633\u0641\u0646\u062f \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4) \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u0631\u0633 \u0645\u0634\u062a\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u06cc\u0631\u062f.