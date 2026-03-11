جوان آنلاین: نبرد مقتدرانه و غیر منتظرانه جمهوری اسلامی با دشمن امریکایی و صهیونی تحت راهبرد جنگ منطقه‌ای و تحمیل خسارت‌های چند لایه به منافع آنها در غرب آسیا، اتاق فکر دشمنان را آشفته کرده و بسیاری از پیش بینی‌های آنها را از پایان جنگ مخدوش کرده است.

به همین دلیل، طی چند روز گذشته زمزمه‌هایی ازسوی آنها و متحدانشان در مورد توقف جنگ و آتش بس در حساس‌ترین نقطه جنگ در رسانه‌ها انتشار یافت. با این تصور که با وارد کردن ایران به دور باطل مذاکره-جنگ-مذاکره، وضعیت بهتری را برای به سازی شرایط، تجدید قوا و برنامه ریزی برای جنگ ترکیبی دیگر فراهم آورده و از سوی دیگر با فروکش کردن آتش ایران، از خسارت‌های فزاینده به اقتصاد، سیاست، امنیت منطقه و از همه مهمتر ژست پیروزمندانه امریکا جلوگیری کند.

به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی جهان، تداوم بستن شدن تنگه هرمز به عنوان یکی از گلوگاه‌های حیاتی انرژی و افزایش قیمت نفت تبعات بسیار منفی را به اقتصاد جهان و به ویژه غرب وارد می‌کند که برخی کشورها، امریکا را مقصر این وضعیت می‌دانند. به همین دلیل، هدایت جریان آتش بس در بین رسانه‌ها توسط برخی مقامات غربی، چون فرانسه هدفی جز کاستن فشار و حذف ابزار‌های کارامد ایران به نفع امریکا و هم پیمانانش ندارد. در واقع اعلام آتش بس از تریبون غربی‌ها و اصرار آنها بر دیپلماسی دراین نقطه تاریخی، فریب و توطئه‌ای خطرناک است که تلاش دارد مسیر برتری ایران را در تداوم جنگ مسدود کند و شرایط جنگ و قیمت انرژی را به نقطه اول برگرداند. به همین دلیل، امریکا تلاش دارد که با دستاوردسازی از جنگ و مصرف آن برای افکارعمومی، خود را پیروز میدان نشان دهد و توقف جنگ را که معنایی جز قبول شکست نمی‌دهد، به آن گره بزند. در حالی که ترامپ سعی می‌کند روزی چند ساعت صحبت کند و با گزاره‌هایی ضد و نقیض ایران را تهدید کند، خبرنگار الجزیره می‌گوید ویتکاف تلاش می‌کند با پیدا کردن وزیرخارجه ایران درباره آتش بس صحبت کند. چندی پیش نیز روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت اذعان کرد که مشاوران ترامپ او را به تدوین طرحی برای خروج از جنگ ترغیب می‌کنند.

در مقابل ایران با رصد تحرکات میدانی و رسانه‌ای دشمن به طور هوشمندانه‌ای جنگ را مدیریت می‌کند و با اعلام موضع صریح در عدم آتش بس، آگاهی خود را از توطئه و برنامه فریب اثبات می‌کند. ایران حتی یک گام بالاتر اعلام کرده که پایان جنگ را هنگامی تعیین می‌کند که دشمن به تسلیم وادار شود. اگر دشمن آغازگر جنگ است، ایران به آن خاتمه می‌دهد و این به تصمیم و اراده ایران وابسته است.

مقامات نظامی و سیاسی کشور نیز به طور یکدست و هماهنگ، با رد هر گونه توقف جنگ و آتش بس تصریح کردند که سیاست ایران مبتنی بر تنبیه متجاوز خواهد بود و جنگ تا تحقق آن ادامه پیدا خواهد کرد. در همین زمینه، روزنامه گاردین افشا کرد که ایران دو پیام ارسال‌شده از سوی «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه دونالد ترامپ را که در آن درخواست آتش‌بس مطرح شده بود رد کرده است.

در میدان جنگ هم، ایران با مهلک‌ترین و مهیب‌ترین عملیاتش که طی شب‌های اخیر اجرا شد، پیامی واضح با این مضمون فرستاد که هم آمادگی میدانی برای طولانی‌تر شدن جنگ و هم قابلیت تشدید فشار بر دشمنان را دارد و لذا از فریب بازی و تله آتش بس گذر کرده است.

در همین راستا، روز گذشته نیز روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پس از بزرگترین عملیات خود در اطلاعیه‌ای تاکید کرد زمانی به جنگ پایان می‌دهیم که سایه جنگ از کشور برداشته شود. در این بیانیه تاکید شده که جنگ با قدرت علیه آمریکایی‌های تروریست و رژیم صهیونیستی جنایتکار ادامه دارد و ایران فقط به تسلیم کامل دشمن می‌اندیشد.

همچنین سردار سرلشکر خلبان، علی عبدالهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) گفت: «پایانی برای جنگ وجود ندارد، اراده رهبری و مردم ما و نیرو‌های مسلح در گرفتن انتقام از دشمنان جانی از هر زمان دیگری استوارتر می‌باشد.»

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «به‌طورقطع ما دنبال آتش‌بس نیستیم، معتقدیم باید توی دهان متجاوز زد تا درسی بگیرد که دیگر هیچ‌گاه به فکر تجاوز به ایران عزیز نیفتد. رژیم صهیونیستی حیات ننگین خود را در استمرار چرخه جنگ ـ مذاکره ـ آتش‌بس و سپس دوباره جنگ می‌بیند تا سلطه خود را تثبیت کند، این چرخه را خواهیم شکست.» سخنگوی دولت هم در اظهاراتی موضع شفاف ایران را بیان کرد و گفت: «آتش بس قابل قبول نیست، ما جنگ را آغاز نکرده این، اما پایان دهنده آن خواهیم بود.»

سردار نائینی سخنگوی سپاه نیز در واکنش به اظهارات ترامپ درباره وضعیت نیرو‌های مسلح ایران و ادعاهایش در مورد پایان قدرت ایران گفت: «ترامپ در تلاش است تا با دروغ و فریب، فشار روانی به ایران بیاورد. اما ایران با شجاعت و اراده‌ای قوی در برابر تجاوزات آمریکا و اسرائیل ایستاده است.» وی افزود: «ما در حال ادامه جنگ با تمام قدرت هستیم و پایان جنگ را ایران خواهد تعیین کرد. نیرو‌های مسلح ایران آماده‌اند تا از نفت و امنیت منطقه محافظت کنند. ترامپ با دروغ‌گویی به مردم آمریکا جنگ را آغاز کرده، ولی اکنون پاسخ‌های ایران او را در وضعیت سردرگمی و درماندگی قرار داده است.»

غریب آبادی نیز در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به توطئه دشمنان برای خلع دست برتری ایران در جنگ گفت: این‌گونه نیست که من امروز دیگر بیایند توقف آتش‌بس ما هم بگوییم بسیار خوب و تمام، ما الآن دست برتر را داریم ببینید اینها هر طراحی که کردند شکست خوردند همین الآن هم به اهداف خودشان نرسیدند جمهوری اسلامی ایران خسارات سنگین و دردناکی را بر آمریکا و متحدانش وارد کرده است، شما وضع اقتصاد جهانی و انرژی را ببینید این بسیار برای آنها دردناک است، پس ببینید، ما ضربات مهلکی را وارد کردیم، در واقع در این زمینه ما اینجا دست برتر را داریم و ازاین‌رو در واقع جمهوری اسلامی ایران پایان جنگ را تعیین خواهد کرد. تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران نه تنها جمهوری اسلامی را تضعیف نکرده بلکه آنها را در برابر این حملات سرسخت‌تر کرده است.

مقام‌های ایران در حالی که به درستی معتقدند در جنگ جاری در موقعیت برتر و پیروز قرار دارند، درخواست‌های آمریکا برای آتش‌بس را رد کرده‌اند و می‌گویند برای پایان درگیری باید تضمین داده شود که حملات علیه ایران دوباره تکرار نخواهد شد.