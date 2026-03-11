کابوس امریکا و رژیم صهیونی تازه شروع شده است

جوان آنلاین: سران و ساکنان رژیم صهیونیستی، در دوازدهمین روز جنگ رمضان، شب سیاه و کابوس گونهای را پشت سرگذاشتند. اگرچه سانسور شدید خبری و تصویری بر سرتاسر سرزمینهای اشغالی حاکم و از میزان تلفات اخبار دقیقی در دسترس نیست، اما «آژیر، پناهگاه و فرار» این رزوها به واژههای پرتکرار اشغالگران صهیونیست تبدیل شده است. سران امریکا و رژیم صهیونیستها، این روزها آنگونه که رهبر شهیدمان وعده کرده بودند، «بیچاره» شدهاند، هر چند فضای رسانهای را به گونه دیگری پیش ببرند، اما خود بهتر میدانند به چه مخمصهای گرفتار شده و در چه باتلاقی فرو رفتهاند. سامانههای پدافندی چند لایه آنها یکی پس از دیگری نابود و عملاً سرزمینهای اشغالی و مراکز نظامی امریکا در منطقه بی دفاع شدهاند و ابتکار عمل کاملاً در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
سران رژیم صهیونی و رئیس جمهور ابله امریکا در آغاز جنگ تحمیلی رجز میخواندند که با ترور رهبر معظم انقلاب و فرماندهان ارشد نظامی، پایههای نظام اسلامی را فروریخته و از فتح سنگر به سنگر ایران اسلامی میگفتند و ادعا میکردند کار نظام تمام شده و جنگ چند روز بیشتر تداوم نخواهد داشت، حتی برای رهبری آینده نظام هم تعیین تکلیف میکردند، اما با موج تهاجمی و ترکیبی نیروهای مسلح در سپاه و ارتش، سیلیهای سخت و سهمگین موشکی و پهپادی یکی پس از دیگری، بر آنها نواخته شد و تمام اهداف آنها در منطقه، زیر ضربات پرقدرت حافظان امنیت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند که شماره این سیلیهای سخت از ۳۶ موج عبور کرد. امواجی که بنا به تدبیر و تاکتیک هوشمندانه فرماندهان، بعضاً از نظرکمیت و شدت و حدت گاهی متفاوت بود و همین تاکتیک سران امریکا و رژیم صهیونی را به این توهم باطل رسانده بود که ادعا کنند، ذخایر موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران محدود شده است، اما این توهم چندان دوام نداشت و با آغاز موجهای بعدی فرو ریخت.
اینگونه بود که در شب ۲۱ ماه مبارک رمضان، موج ۳۷ عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک «یا امیرالمومنین علیه السلام» اجرا و کابوس بسیار سهمگینی را بر صهیونیستها در سرزمینهای اشغالی و همچنین مراکز و پایگاههای آنها در منطقه تحمیل کرد. در این موج پایگاههای دشمن امریکایی - صهیونیستی در اربیل و ناوگان پنجم دریایی، بئیر یعکوف در قلب تل آویو با موشکهای خیبر شکن، قدر با سرجنگی چند کلاهکه ۱ تنی، موشکهای سنگین و سهمگین خرمشهر و خیبر با سر جنگی چند کلاهکه به لرزه درآمده و زیر آتش رفت.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه دو روز پیش در اظهار نظری تاکید کرد از این پس، با موشکهای کمتر از یک تن به اهداف متجاوزان در منطقه حمله نخواهیم کرد.
فقط به تسلیم دشمن میاندیشیم
پس از عملیات ترکیبی موج ۳۷ و در حالی که دشمن صهیونیستی و امریکا از بهت حملات ناشی از این عملیات خارج نشده بودند، موج ۳۸ عملیات وعده صادق ۴ این بار از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران طومار بازماندههای نظامی آمریکایی را در منطقه درهم پیچید.
در اطلاعیه شماره ۳۱ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: عملیات شکوهمند و مقتدرانه رزمندگان دلاور نیروی دریایی سپاه پاسداران در شب قدر بیست و یکم ماه مبارک رمضان در موج "سی و هشتم" عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک «یا حیدر کرار علیهالسلام» طومار بازماندههای نظامی آمریکایی را در منطقه درهم پیچید. پس از ۲ ضربه سخت و توأمان موشکی به پایگاه بالگردی «العدیری» تعداد زیادی از سربازان آمریکایی تارومار و بیش از ۱۰۰ زخمی به بیمارستانهای الجابر و المبارک کویت منتقل شدند. شریانهای زیرساختی پایگاه آمریکاییها در بندر «مینا سلمان» به عنوان مرکز ناوگان پنجم تروریستهای امریکایی از جمله سامانه بسیار کلیدی «لیدز» مورد اصابت موشکها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتند. همزمان کمپ پاتریوت و سولههای تجهیزات و مراکز اسکان و تجمع سربازان تروریست امریکایی در دو پایگاههای دریایی «محمد الاحمد» و «علی السالم» نیز به شدت مورد اصابت قرار گرفتند. جنگ با قدرت علیه آمریکاییهای تروریست و رژیم صهیونیستی جنایتکار ادامه دارد. فقط به تسلیم کامل دشمن میاندیشیم. زمانی جنگ را پایان میدهیم که سایه جنگ از کشور برداشته شود.
پایان سیاست ضربه متقابل و آغاز سیاست ضربه پشت ضربه
شدت حملات و موجهای پرتعداد موشکی و پهپادی نیروهای مسلح به این دو موج تهاجمی خلاصه نشد و در حالی که ملت قدرشناس تهران، با حضور در میدان انقلاب، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و جمعی از شهدای جنگ رمضان را در تشییعی باشکوه تا بهشت بدرقه کردند، موج ۳۹ عملیات وعده صادق ۴ به یاد شهیدان اقتدار خصوصاً امیر سپهبد شهید، سیدعبدالرحیم موسوی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح با رمز مبارک یا امیرالمومنین علیه منافع و مراکز امریکا در منطقه به اجرا گذارده شد.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۳۲ عملیات وعده صادق ۴ تاکید کرد: در این موج پایگاههای ارتش جنایتکار و تروریستی آمریکا در منطقه خلیج فارس توسط سامانههای قدر چند کلاهکه، خرمشهر چند کلاهکه و عماد در هم کوبیده شد. در این موج پایگاههای ارتش جنایتکار و تروریستی آمریکا در منطقه خلیج فارس توسط سامانههای قدر چند کلاهکه، خرمشهر چند کلاهکه و عماد در هم کوبیده شد.
در بخشی از روابط عمومی سپاه تصریح شده است: از تهاجمات موثر، حماسی و دلیرانه نیروهای مقاومت که ادامه حملات گسترده موشکی و پهپادی نیروهای جمهوری اسلامی ایران هست تشکر و قدردانی میکنیم. این حملات وحشت را در سرزمینهای اشغالی رقم زده و زندگی آژیر به آژیر و حبس ۱۱ روزه را برای صهیونیستهای جنایتکار ایجاد کرده است. با آغاز موج جدید حملات گسترده ترکیبی و پهپادی نیروهای مسلح علیه مواضع و منافع امریکا و رژیم صهیونی در منطقه، معادله جنگ تغییر کرده و میشه به روشنی فهمید که بر اساس این استراتژی، سیاست اقدام متقابل به پایان رسیده و سیاست ضربه پشت ضربه، از سوی نیروهای مسلح تا تنبیه متجاوز آغاز شده است.
مراکز اقتصادی دشمن به بانک اهداف ایران افزوده شد
بامداد روز گذشته، اما جنگندههای رژیم صهیونیستی، در اقدامی بزدلانه، یکی از شعب بانک سپه در تهران را که کارمندان آن در شیفت فوق العاده در تدارک حقوق اسفند ماه کارکنان بودند، مورد تهاجم قرار داد.
سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) در واکنش به این اقدام بزدلانه، اعلام کرد: با این اقدام نامشروع و نامتعارف در جنگ، دشمن دست ما را برای هدف قرار دادن مراکز اقتصادی و بانکهای متعلق به آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه باز گذاشت. وی تصریح کرد: آمریکاییها منتظر اقدام متقابل و دردناک ما باشند. همچنین مردم منطقه در شعاع یک کیلومتری بانکها نباشند.
پیشتر سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) گفته بود: «بانک اهداف ایران برای حمله به منابع نظامی و زیرساختیِ آمریکا و رژیمصهیونیستی در منطقه، ۱۰ برابرِ اهداف در اختیار دشمنانِ ناتوان است. اکنون، روز و شبشان در کلمات آژیر، فرار و پناهگاه محدود شده است. رهایشان نمیکنیم.»