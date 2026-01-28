کد خبر: 1342261
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۰
سیاست » اخبار کلی
عباس حاجی‌نجاری

گاه شکست کمر فتنه‌گر

تکرار شکست امریکا و رژیم صهیونی در طراحی و اجرای بزرگ‌ترین عملیات تروریستی که ممکن بود علیه یک کشور به اجرا درآید، همچون شکست در جنگ ۱۲ روزه بیش از هر چیز ثبات و استحکام نظام اسلامی را در مواجهه با بحران‌ها اثبات کرد و به رخ جهانیان کشید. به‌همین دلیل است که امریکا و رژیم صهیونی و برخی متحدان اروپایی این روز‌ها با تشدید فشار‌ها و تحریم‌های اقتصادی و با نمایش تهدید بالقوه نظامی با اعزام کارناوالی از کشتی‌ها و هواپیما‌های نظامی به منطقه، تمرکز دستگاه رسانه‌ای و عملیات روانی خود را بر شکست اراده مردم ایران معطوف کرده و امید دارند از این طریق بتوانند شکست در جنگ ۱۲ روزه و فتنه دی‌ماه را جبران‌کنند.
 این راهبرد ترامپ در چارچوب دکترین صلح (تسلیم) از طریق قدرت تعریف‌شده و او به زعم خود بنا دارد از این طریق با کمترین هزینه‌ها ایران را وادار به تسلیم نماید. تسلیمی که بنا به اعلام نماینده او در منطقه در مرحله اول باید شامل خروج مواد غنی‌شده هسته‌ای از ایران، تعطیلی کلیه فعالیت‌های هسته‌ای، توقف برنامه موشکی و قطع حمایت ایران از نیرو‌های مقاومت شده و طبعاً با توجه به روحیات فزون خواهان ترامپ شناسایی رژیم صهیونی و تسلط مجدد امریکا بر منابع نفتی ایران نیز در فهرست بعدی مطالبات امریکا قرار می‌گیرد. 
 مبتنی بر همین سناریو است که در پی انتقال ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به منطقه غرب آسیا، مزدوران رسانه‌ای امریکا در پایگاه‌های تروریستی ایران اینترنشنال، من وتو، یورو نیوز، بی‌بی‌سی و دویچه وله تلاش دارند تا با قدرتمند نشان دادن امریکا و در نقطه مقابل ضعیف نشان دادن ایران، به زعم خود از هم‌اکنون ترامپ را به عنوان پیروز این مرحله از جنگ معرفی و یک موفقیت در کارنامه سیاه یک‌ساله او ثبت کنند و این در حالی است که مواضع متشتت ترامپ در این روز‌ها از اعلام آمادگی برای عملیات نظامی علیه ایران در روز‌های بعد از فتنه ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه و عقب‌نشینی از آن و تکرار آن در سایه اعزام ناو‌ها و باز هم عقب‌نشینی در روز‌های اخیر نشانگر آن است که بزرگ‌ترین نگرانی ترامپ در نوع مواجهه با ایران به پیامد‌های هرگونه اقدام نظام علیه ایران بازمی‌گردد که همچون جنگ ۱۲ روزه شکست دیگری را از صلابت و اقتدار رهبری و آمادگی مردم نیرو‌های مسلح ایران متحمل شود، منتها با این تفاوت که او این بار ناچار است که تصویر کاروان تابوت‌های سربازان و افسران امریکایی را در ذهن خود مرور کرده و برای توجیه جامعه امریکا از هم‌اکنون دلیل بتراشد. 
 در این میان کم نیستند اندیشمندان و مراکز اندیشه‌ورزی امریکایی که ترامپ را از این حقیقت بر حذر می‌دارند که ساختار نظام جمهوری اسلامی و انسجام درونی مردم ایران به‌گونه‌ای است که با هر تهدید نظامی دشمن مستحکم‌تر شده و اراده مردم و نیروی مسلح آن را در برابر تجاوزگری دشمن جدی‌تر می‌کند. اتکای ترامپ در تهدید جدید علیه ایران که به چند شناور متحرک او در دریا که آسیب‌پذیری آنها در برابر موشک‌های قدرتمند و شهپاد‌ها و پهپاد‌های انتحاری ایران برای نظامیان امریکایی در پنتاگون محرز شده است. 
فاکس نیوز در گزارش دو روز قبل خود با اشاره به توانمندی‌های ایران در منطقه خلیج‌فارس تصریح می‌کند که انبوهی از پهپاد‌های جمهوری اسلامی ایران خطر واقعی را برای دارایی‌های پرارزش نیروی دریایی امریکا ازجمله ناو گروه هواپیمابر اس اس اس آبراهام لینکلن به شمار می‌رود که واشینگتن روانه غرب آسیا کرده است. این رسانه امریکایی در این زمینه می‌افزاید قابلیت‌های پهپادی ایران ارزشی در حدود ده‌ها میلیون دلار دارند. ایران با ترکیب کلاهک‌های انفجاری ارزان‌قیمت و سکوی پرتاب کم‌هزینه توانسته است یک تهدید نامتقارن را علیه سامانه‌های نظامی بسیار پیشرفته امریکا ایجاد و با ایجاد حملات اشباعی، سامانه دفاعی متعارف را تحت‌الشعاع قرار دهند و این در حالی است که ضرباتی که رژیم صهیونیستی و پایگاه‌های دیگر نظامی امریکا در منطقه از اصابت موشک‌های پیشرفته ایران متحمل شده‌اند کابوس نظامیان امریکا را دوچندان کرده است؛ و به همین دلیل است که نظامیان امریکایی که تجربه مواجهه با پاسداران انقلاب اسلامی در آب‌های خلیج‌فارس را در خاطره خوددارند و از شکست و فرار ناو دیگر هواپیمابر امریکایی از انصارالله در خلیج عدن و دریای سرخ زمان زیادی نمی‌گذرد، به ترامپ و سیاسیون مستقر در کاخ سفید توصیه کرده‌اند که فریب جنگ رسانه‌ای مزدوران فارسی‌زبان در شبکه‌های تروریستی ایران اینترنشنال و... را نخورند و خانواده‌های امریکایی را داغدار نکنند. 
 علاوه بر آن، روشن کردن هرگونه آتش جنگ در منطقه، متحدان امریکا در منطقه را که خاکشان را مأمن امریکایی‌ها کرده‌اند درگیر خواهد کرد و در آن صورت دامنه آن از یک جنگ محدود منطقی فراتر رفته و با توجه به قدرت بازدارندگی ایران که صهیونیست‌ها به خوبی آن را در جنگ ۱۲ روزه تجربه کرده‌اند، پیامد‌های سنگینی را برای واشینگتن به همراه خواهد داشت که می‌تواند باعث افول واقعی جایگاه جهانی امریکا و از دست دادن هر چه بیشتر متحدان منطقه‌ای این رژیم بینجامد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از قشر‌های مختلف مردم به مناسبت عید مبعث شکست امریکا به دست ملت ایران در فتنه اخیر را در ادامه شکست امریکا و رژیم صهیونی در جنگ ۱۲ روزه برشمردند و گفتند: آنها این فتنه را با مقدمات فراوان برای کار‌های بزرگ‌تر راه انداختند که البته ملت فتنه را خاموش کرد، اما این کافی نیست و امریکا باید پاسخگوی اقدامات خود باشد. ایشان دستگاه‌های مسئول ازجمله وزارت امور خارجه را موظف به پیگیری جرائم اخیر امریکا دانستند و گفتند: ما کشور را به سوی جنگ نمی‌بریم، اما مجرمان داخلی و بدتر از آنها مجرمان بین‌المللی را رها نمی‌کنیم. این کار باید با شیوه‌های خود و روش درست دنبال شود. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: به توفیق الهی، ملت ایران همان‌طور که کمر فتنه را شکست کمر فتنه‌گر را هم باید بشکند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: امریکا ، رژیم صهیونیستی ، تروریسم
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

هواشناسی تهران: بارش‌ها از چهارشنبه آغاز می‌شود

یک کارگردان جوان سینما درگذشت

طارمی ۷ گل تا آقای گلی یک آسیایی در لیگ قهرمانان اروپا

بارش برف و باران در تهران/ کاهش دما تا ۱۱ درجه

جباری: برف نمی‌آمد، پرسپولیس برنده نمی‌شد!

شهادت او به دست شقی‌ترین اشقیا تجسم روضه عاشورایی بود

از «خود» تا «ما» روایتی از دو سوی مرز

معرفی ۳ مرکز تخصصی پاسخگویی در حوزه یارانه و کالابرگ

پایان کار تیم هندبال مردان ایران با انصراف از بازی با اردن

مدارس ابتدایی دوشنبه و سه شنبه مجازی شد/ اجرای طرح زوج و فرد تا ۴۸ ساعت آینده از درب منزل

ضد انقلاب: ترامپ! ایران را بمباران کن 

نشست ترامپ با مقام نظامی آمریکا پشت درهای بسته

مدارس تهران فردا مجازی می‌شود؟

افزایش آلودگی هوای تهران/ لزوم خودداری از تردد غیرضروری

مشکل «یارانه‌نگیرها» برای اصلاح «ساختار خانواده» جهت دریافت کالابرگ

چرا قیمت طلا دوباره افزایشی شد

شعله‌ور شدن دوباره اعتراضات در آمریکا در پی کشته شدن یک معترض دیگر در مینیاپولیس

معاون ترامپ: اعتراضات مینیاپولیس مهندسی شده است

نسخه تجویزی قانون بر‌ای برخورد با اغتشاشگران

اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی

ایران آماده پاسخ بزرگ

ثبت‌نام جدید نهضت ملی مسکن در ۴۶ شهر آغاز شد

برد دراماتیک منچستریونایتد مقابل آرسنال در بازی بزرگ هفته

کاخ سفید با آبراهام لینکلن به مذاکره ایران می‌آید!

اسامی 100 چهره شاخص اصولگرا در انتخابات شورای شهر تهران

مینیاپولیس آمریکا بار دیگر به منطقه جنگی تبدیل شد

نیمی از گاز کشور در ۵ استان مصرف می‌شود

فرصت صدرنشینی موقت تراکتور و استقلال 

جایگاه دریایی ایران در هندسه جدید قدرت جهانی تثبیت شده است

ادعای ابلاغ «آزادسازی اینترنت» تکذیب شد

آغاز ثبت‌نام عمره رمضانیه از دوشنبه ۶ بهمن ماه

فرصت ثبت نام مدل دوم کالابرگ تا ۱۰ بهمن

سرقت هالیوودی ۵ سارق مسلح از یک طلافروشی در تهران

پلیس در اغتشاشات اخیر از سلاح گرم استفاده نکرده است

فرزین معامله‌گری به پرسپولیس پیوست

اصلاح‌طلبان با دلقک ضد ایرانی مرزبندی کنند 

بررسی وضعیت دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتبال

قیمت جدید طلا و سکه امروز پنجشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۴/طلا به کانال ۱۵ میلیونی برگشت؛ سکه در یک قدمی ۱۶۳ میلیون تومان ایستاد

مدافع خارجی جدید آماده بازی با پیراهن پرسپولیس شد

نگاهی به اظهارات متوهمانه اوجالان درباره نقش پژاک علیه ایران

آغاز هیجان در فوتسال آسیا؛ یوزهای ایرانی چهاردهمین جام را می‌خواهند

«فواد بدیع» هنرمند سینما درگذشت

هشدار سلحشوران به امریکای ترامپ

دولت به سمت توسعه کالا‌های مشمول کالابرگ حرکت کند 

خشم مقدس ایرانیان، رئیس جمهور مجرم آمریکا را نابود خواهد کرد

 دو چیز را هر روز با خود تکرار کنید

نبرد صدرنشینی 

بازگشت چهره ضد امریکایی به نخست‌وزیری عراق

شهادت مدافع وطن با پرتاب دریچه آهنی

نخستین پلاک خودروی منطقه آزاد مازندران رونمایی شد

پیشنهاد سردبیر
حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ برای اولین بار از مالیات سبقت می‌گیرد
فردای رویارویی تمدن و توحش
روایت مظلومیت مدافع امنیت در کوچه‌های ملارد
مهندسی تروریسم نیابتی چگونه به کشته‌سازی کمک کرد؟
سرزمین ایران زیر سنگینی کسری ۱۶۰ میلیارد مترمکعبی آب!
از خنجر روسی تا کارشکنی کروات‌ها علیه کشتی/ ترس از ایران قهرمان
صحنه دردناک هجوم اغتشاشگران به ماموران بدون سلاح فراجا و شهادت مامور در ملارد
مسجدی کوچک در کنار خانه «باب» که کانون اندیشه‌های انقلابی شد!
بسترهای شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی/ پیش‌بینی‌پذیر، عادلانه و همدلانه راز جامعه آرام 
وام یک میلیارد تومانی ازدواج در ایستگاه بهارستان
سرعت زیاد خیابان‌های تهران را ناامن کرده است 
گفت‌وگو با عباس سلیمی‌نمین درباره اغتشاشات/ شلیک دشمن به نظام اقناعی کشور
گام اولی‌ها مانع تحقق بیانیه گام دوم شدند!
سرقت هالیوودی ۵ سارق مسلح از یک طلافروشی در تهران
ذهن‌هایی که تسخیر می‌شوند/ آشوب در یک کلیک!
آخرین اخبار