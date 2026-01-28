تکرار شکست امریکا و رژیم صهیونی در طراحی و اجرای بزرگ‌ترین عملیات تروریستی که ممکن بود علیه یک کشور به اجرا درآید، همچون شکست در جنگ ۱۲ روزه بیش از هر چیز ثبات و استحکام نظام اسلامی را در مواجهه با بحران‌ها اثبات کرد و به رخ جهانیان کشید. به‌همین دلیل است که امریکا و رژیم صهیونی و برخی متحدان اروپایی این روز‌ها با تشدید فشار‌ها و تحریم‌های اقتصادی و با نمایش تهدید بالقوه نظامی با اعزام کارناوالی از کشتی‌ها و هواپیما‌های نظامی به منطقه، تمرکز دستگاه رسانه‌ای و عملیات روانی خود را بر شکست اراده مردم ایران معطوف کرده و امید دارند از این طریق بتوانند شکست در جنگ ۱۲ روزه و فتنه دی‌ماه را جبران‌کنند.

این راهبرد ترامپ در چارچوب دکترین صلح (تسلیم) از طریق قدرت تعریف‌شده و او به زعم خود بنا دارد از این طریق با کمترین هزینه‌ها ایران را وادار به تسلیم نماید. تسلیمی که بنا به اعلام نماینده او در منطقه در مرحله اول باید شامل خروج مواد غنی‌شده هسته‌ای از ایران، تعطیلی کلیه فعالیت‌های هسته‌ای، توقف برنامه موشکی و قطع حمایت ایران از نیرو‌های مقاومت شده و طبعاً با توجه به روحیات فزون خواهان ترامپ شناسایی رژیم صهیونی و تسلط مجدد امریکا بر منابع نفتی ایران نیز در فهرست بعدی مطالبات امریکا قرار می‌گیرد.

مبتنی بر همین سناریو است که در پی انتقال ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به منطقه غرب آسیا، مزدوران رسانه‌ای امریکا در پایگاه‌های تروریستی ایران اینترنشنال، من وتو، یورو نیوز، بی‌بی‌سی و دویچه وله تلاش دارند تا با قدرتمند نشان دادن امریکا و در نقطه مقابل ضعیف نشان دادن ایران، به زعم خود از هم‌اکنون ترامپ را به عنوان پیروز این مرحله از جنگ معرفی و یک موفقیت در کارنامه سیاه یک‌ساله او ثبت کنند و این در حالی است که مواضع متشتت ترامپ در این روز‌ها از اعلام آمادگی برای عملیات نظامی علیه ایران در روز‌های بعد از فتنه ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه و عقب‌نشینی از آن و تکرار آن در سایه اعزام ناو‌ها و باز هم عقب‌نشینی در روز‌های اخیر نشانگر آن است که بزرگ‌ترین نگرانی ترامپ در نوع مواجهه با ایران به پیامد‌های هرگونه اقدام نظام علیه ایران بازمی‌گردد که همچون جنگ ۱۲ روزه شکست دیگری را از صلابت و اقتدار رهبری و آمادگی مردم نیرو‌های مسلح ایران متحمل شود، منتها با این تفاوت که او این بار ناچار است که تصویر کاروان تابوت‌های سربازان و افسران امریکایی را در ذهن خود مرور کرده و برای توجیه جامعه امریکا از هم‌اکنون دلیل بتراشد.

در این میان کم نیستند اندیشمندان و مراکز اندیشه‌ورزی امریکایی که ترامپ را از این حقیقت بر حذر می‌دارند که ساختار نظام جمهوری اسلامی و انسجام درونی مردم ایران به‌گونه‌ای است که با هر تهدید نظامی دشمن مستحکم‌تر شده و اراده مردم و نیروی مسلح آن را در برابر تجاوزگری دشمن جدی‌تر می‌کند. اتکای ترامپ در تهدید جدید علیه ایران که به چند شناور متحرک او در دریا که آسیب‌پذیری آنها در برابر موشک‌های قدرتمند و شهپاد‌ها و پهپاد‌های انتحاری ایران برای نظامیان امریکایی در پنتاگون محرز شده است.

فاکس نیوز در گزارش دو روز قبل خود با اشاره به توانمندی‌های ایران در منطقه خلیج‌فارس تصریح می‌کند که انبوهی از پهپاد‌های جمهوری اسلامی ایران خطر واقعی را برای دارایی‌های پرارزش نیروی دریایی امریکا ازجمله ناو گروه هواپیمابر اس اس اس آبراهام لینکلن به شمار می‌رود که واشینگتن روانه غرب آسیا کرده است. این رسانه امریکایی در این زمینه می‌افزاید قابلیت‌های پهپادی ایران ارزشی در حدود ده‌ها میلیون دلار دارند. ایران با ترکیب کلاهک‌های انفجاری ارزان‌قیمت و سکوی پرتاب کم‌هزینه توانسته است یک تهدید نامتقارن را علیه سامانه‌های نظامی بسیار پیشرفته امریکا ایجاد و با ایجاد حملات اشباعی، سامانه دفاعی متعارف را تحت‌الشعاع قرار دهند و این در حالی است که ضرباتی که رژیم صهیونیستی و پایگاه‌های دیگر نظامی امریکا در منطقه از اصابت موشک‌های پیشرفته ایران متحمل شده‌اند کابوس نظامیان امریکا را دوچندان کرده است؛ و به همین دلیل است که نظامیان امریکایی که تجربه مواجهه با پاسداران انقلاب اسلامی در آب‌های خلیج‌فارس را در خاطره خوددارند و از شکست و فرار ناو دیگر هواپیمابر امریکایی از انصارالله در خلیج عدن و دریای سرخ زمان زیادی نمی‌گذرد، به ترامپ و سیاسیون مستقر در کاخ سفید توصیه کرده‌اند که فریب جنگ رسانه‌ای مزدوران فارسی‌زبان در شبکه‌های تروریستی ایران اینترنشنال و... را نخورند و خانواده‌های امریکایی را داغدار نکنند.

علاوه بر آن، روشن کردن هرگونه آتش جنگ در منطقه، متحدان امریکا در منطقه را که خاکشان را مأمن امریکایی‌ها کرده‌اند درگیر خواهد کرد و در آن صورت دامنه آن از یک جنگ محدود منطقی فراتر رفته و با توجه به قدرت بازدارندگی ایران که صهیونیست‌ها به خوبی آن را در جنگ ۱۲ روزه تجربه کرده‌اند، پیامد‌های سنگینی را برای واشینگتن به همراه خواهد داشت که می‌تواند باعث افول واقعی جایگاه جهانی امریکا و از دست دادن هر چه بیشتر متحدان منطقه‌ای این رژیم بینجامد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از قشر‌های مختلف مردم به مناسبت عید مبعث شکست امریکا به دست ملت ایران در فتنه اخیر را در ادامه شکست امریکا و رژیم صهیونی در جنگ ۱۲ روزه برشمردند و گفتند: آنها این فتنه را با مقدمات فراوان برای کار‌های بزرگ‌تر راه انداختند که البته ملت فتنه را خاموش کرد، اما این کافی نیست و امریکا باید پاسخگوی اقدامات خود باشد. ایشان دستگاه‌های مسئول ازجمله وزارت امور خارجه را موظف به پیگیری جرائم اخیر امریکا دانستند و گفتند: ما کشور را به سوی جنگ نمی‌بریم، اما مجرمان داخلی و بدتر از آنها مجرمان بین‌المللی را رها نمی‌کنیم. این کار باید با شیوه‌های خود و روش درست دنبال شود. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: به توفیق الهی، ملت ایران همان‌طور که کمر فتنه را شکست کمر فتنه‌گر را هم باید بشکند.