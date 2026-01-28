کد خبر: 1342253
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی

شکار زنان جوان با آگهی‌های جعلی استخدام در فضای مجازی 

شکار زنان جوان با آگهی‌های جعلی استخدام در فضای مجازی  پرونده شکایت زن جوانی که با وعده شغلی در فضای مجازی به دام مردی هوسران افتاده بود، کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ را به ردپای متهمی سابقه‌دار رساند
آرمین بینا 
جوان آنلاین: پرونده شکایت زن جوانی که با وعده شغلی در فضای مجازی به دام مردی هوسران افتاده بود، کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ را به ردپای متهمی سابقه‌دار رساند؛ مردی که با آگهی‌های جعلی استخدام، زنان جوان را فریب می‌داد. متهم پس از شناسایی در تعقیب و گریز نفسگیر، با شلیک پلیس زمینگیر شد. 
روز سه‌شنبه یازدهم آذرماه امسال، شکایت زن ۲۰ ساله‌ای به اتهام فریب، آزار و اذیت در اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت ثبت شد. این زن جوان که ابتدا شکایتش را در دادگاه کیفری مطرح کرده‌بود، گفت: «در جست‌وجوی کار بودم که در فضای مجازی با آگهی استخدام در یک بنگاه املاکی روبه‌رو شدم. پس از پیامک و گفت‌وگوی مجازی، مرد آگهی‌دهنده قرار ملاقاتی در یکی از میدان‌های اصلی تهران گذاشت.»
 
 دفتر کاری که خانه مسکونی بود
شاکی ادامه داد: «او مدعی شد برای آموزش خرید و فروش املاک باید به محل کارش برویم. مرا به آپارتمانی در شمال تهران برد و گفت دفتر کارش است و چند کارمند دارد. به او اعتماد کردم و وارد شدم، اما ناگهان در را قفل کرد و متوجه شدم گرفتار نقشه شومی شده‌ام.»
به گفته این زن، متهم با تهدید و زور او را مورد آزار قرار داده و از وی فیلم تهیه و تهدید کرده‌بود در صورت شکایت، تصاویر را در فضای مجازی منتشر می‌کند. ترس باعث شد مدتی سکوت کند، اما در نهایت تصمیم به شکایت گرفت. 
 
 ردپای متهمی با هویت جعلی
با ثبت این شکایت و افزایش حساسیت موضوع، کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند. در حالی که تعداد شاکیان به دو نفر رسیده‌بود، مأموران با اقدامات فنی و چهره‌نگاری، متهم را که مردی به نام مهران بود، شناسایی کردند. 
بررسی سوابق نشان داد وی سابقه‌دار بوده و چندین پرونده مفتوح کلاهبرداری در پلیس آگاهی و مراجع قضایی دارد. همچنین مشخص شد متهم تا سال ۱۴۰۲ با هویتی جعلی فعالیت می‌کرده و پس از آن اقدام به تغییر نام کرده‌است. 
 
 تعقیب و گریز و شلیک پلیس
با به دست آمدن این اطلاعات، کارآگاهان با هماهنگی قضایی و از طریق یکی از شاکیان، قرار صوری ملاقات با متهم در محدوده خیابان اندرزگو گذاشتند. متهم با مشاهده مأموران قصد فرار داشت و با انجام حرکات خطرناک و حمله به یکی از مأموران، با خودروی سواری از محل گریخت. 
تعقیب و گریز آغاز شد و با وجود شلیک چند تیر هوایی، متهم به فرار ادامه داد تا اینکه مأموران با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، پای او را هدف قرار داده و وی را زمینگیر کردند. 
 
 کشف اسناد و شگرد اغفال زنان
در بازرسی از خودروی متهم، مقادیر زیادی تلفن همراه، سیم‌کارت، کارت‌های بانکی، اسناد هویتی افراد مختلف، دسته‌چک، مهر‌های شرکتی، دستگاه پوز بانکی، چند فقره چک با مبالغ سنگین و دو قبضه سلاح سرد کشف و ضبط شد. 
بررسی تلفن‌های همراه نشان داد متهم با درج آگهی‌های جعلی تحت عناوینی مانند «منشی مدیرعامل»، «مدلینگ» و عناوین مشابه در سایت‌های دیوار و شیپور، زنان جوان ۲۰ تا ۳۰ ساله را شناسایی و اغفال می‌کرده‌است. 
 
 هشدار پلیس به شهروندان
سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام بازداشت موقت متهم گفت: «تحقیقات برای شناسایی سایر شاکیان احتمالی ادامه دارد.»
وی به شهروندان توصیه کرد: «به آگهی‌های استخدامی بدون نشانی معتبر اعتماد نکنید. محل مصاحبه باید رسمی، شفاف و قابل راستی‌آزمایی باشد، نه خانه شخصی. هیچ مصاحبه شغلی در واحد مسکونی یا مکان خلوت انجام نمی‌شود. همچنین وعده‌های وسوسه‌انگیز مانند حقوق نجومی و استخدام فوری معمولاً نشانه خطر است.»
وی از شهروندان خواست موارد مشکوک را بلافاصله از طریق پلیس ۱۱۰ یا پلیس فتا گزارش کنند.
منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فضای مجازی ، پلیس ، شکایت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

هواشناسی تهران: بارش‌ها از چهارشنبه آغاز می‌شود

یک کارگردان جوان سینما درگذشت

طارمی ۷ گل تا آقای گلی یک آسیایی در لیگ قهرمانان اروپا

بارش برف و باران در تهران/ کاهش دما تا ۱۱ درجه

جباری: برف نمی‌آمد، پرسپولیس برنده نمی‌شد!

شهادت او به دست شقی‌ترین اشقیا تجسم روضه عاشورایی بود

از «خود» تا «ما» روایتی از دو سوی مرز

معرفی ۳ مرکز تخصصی پاسخگویی در حوزه یارانه و کالابرگ

پایان کار تیم هندبال مردان ایران با انصراف از بازی با اردن

مدارس ابتدایی دوشنبه و سه شنبه مجازی شد/ اجرای طرح زوج و فرد تا ۴۸ ساعت آینده از درب منزل

ضد انقلاب: ترامپ! ایران را بمباران کن 

نشست ترامپ با مقام نظامی آمریکا پشت درهای بسته

مدارس تهران فردا مجازی می‌شود؟

افزایش آلودگی هوای تهران/ لزوم خودداری از تردد غیرضروری

مشکل «یارانه‌نگیرها» برای اصلاح «ساختار خانواده» جهت دریافت کالابرگ

چرا قیمت طلا دوباره افزایشی شد

شعله‌ور شدن دوباره اعتراضات در آمریکا در پی کشته شدن یک معترض دیگر در مینیاپولیس

معاون ترامپ: اعتراضات مینیاپولیس مهندسی شده است

نسخه تجویزی قانون بر‌ای برخورد با اغتشاشگران

اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی

ایران آماده پاسخ بزرگ

ثبت‌نام جدید نهضت ملی مسکن در ۴۶ شهر آغاز شد

برد دراماتیک منچستریونایتد مقابل آرسنال در بازی بزرگ هفته

کاخ سفید با آبراهام لینکلن به مذاکره ایران می‌آید!

اسامی 100 چهره شاخص اصولگرا در انتخابات شورای شهر تهران

مینیاپولیس آمریکا بار دیگر به منطقه جنگی تبدیل شد

نیمی از گاز کشور در ۵ استان مصرف می‌شود

فرصت صدرنشینی موقت تراکتور و استقلال 

جایگاه دریایی ایران در هندسه جدید قدرت جهانی تثبیت شده است

ادعای ابلاغ «آزادسازی اینترنت» تکذیب شد

آغاز ثبت‌نام عمره رمضانیه از دوشنبه ۶ بهمن ماه

فرصت ثبت نام مدل دوم کالابرگ تا ۱۰ بهمن

سرقت هالیوودی ۵ سارق مسلح از یک طلافروشی در تهران

پلیس در اغتشاشات اخیر از سلاح گرم استفاده نکرده است

فرزین معامله‌گری به پرسپولیس پیوست

اصلاح‌طلبان با دلقک ضد ایرانی مرزبندی کنند 

بررسی وضعیت دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتبال

قیمت جدید طلا و سکه امروز پنجشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۴/طلا به کانال ۱۵ میلیونی برگشت؛ سکه در یک قدمی ۱۶۳ میلیون تومان ایستاد

مدافع خارجی جدید آماده بازی با پیراهن پرسپولیس شد

نگاهی به اظهارات متوهمانه اوجالان درباره نقش پژاک علیه ایران

آغاز هیجان در فوتسال آسیا؛ یوزهای ایرانی چهاردهمین جام را می‌خواهند

«فواد بدیع» هنرمند سینما درگذشت

هشدار سلحشوران به امریکای ترامپ

دولت به سمت توسعه کالا‌های مشمول کالابرگ حرکت کند 

خشم مقدس ایرانیان، رئیس جمهور مجرم آمریکا را نابود خواهد کرد

 دو چیز را هر روز با خود تکرار کنید

نبرد صدرنشینی 

بازگشت چهره ضد امریکایی به نخست‌وزیری عراق

شهادت مدافع وطن با پرتاب دریچه آهنی

نخستین پلاک خودروی منطقه آزاد مازندران رونمایی شد

پیشنهاد سردبیر
حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ برای اولین بار از مالیات سبقت می‌گیرد
فردای رویارویی تمدن و توحش
روایت مظلومیت مدافع امنیت در کوچه‌های ملارد
مهندسی تروریسم نیابتی چگونه به کشته‌سازی کمک کرد؟
سرزمین ایران زیر سنگینی کسری ۱۶۰ میلیارد مترمکعبی آب!
از خنجر روسی تا کارشکنی کروات‌ها علیه کشتی/ ترس از ایران قهرمان
صحنه دردناک هجوم اغتشاشگران به ماموران بدون سلاح فراجا و شهادت مامور در ملارد
مسجدی کوچک در کنار خانه «باب» که کانون اندیشه‌های انقلابی شد!
بسترهای شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی/ پیش‌بینی‌پذیر، عادلانه و همدلانه راز جامعه آرام 
وام یک میلیارد تومانی ازدواج در ایستگاه بهارستان
سرعت زیاد خیابان‌های تهران را ناامن کرده است 
گفت‌وگو با عباس سلیمی‌نمین درباره اغتشاشات/ شلیک دشمن به نظام اقناعی کشور
گام اولی‌ها مانع تحقق بیانیه گام دوم شدند!
سرقت هالیوودی ۵ سارق مسلح از یک طلافروشی در تهران
ذهن‌هایی که تسخیر می‌شوند/ آشوب در یک کلیک!
آخرین اخبار