پرونده شکایت زن جوانی که با وعده شغلی در فضای مجازی به دام مردی هوسران افتاده بود، کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ را به ردپای متهمی سابقه‌دار رساند

جوان آنلاین: پرونده شکایت زن جوانی که با وعده شغلی در فضای مجازی به دام مردی هوسران افتاده بود، کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ را به ردپای متهمی سابقه‌دار رساند؛ مردی که با آگهی‌های جعلی استخدام، زنان جوان را فریب می‌داد. متهم پس از شناسایی در تعقیب و گریز نفسگیر، با شلیک پلیس زمینگیر شد.

روز سه‌شنبه یازدهم آذرماه امسال، شکایت زن ۲۰ ساله‌ای به اتهام فریب، آزار و اذیت در اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت ثبت شد. این زن جوان که ابتدا شکایتش را در دادگاه کیفری مطرح کرده‌بود، گفت: «در جست‌وجوی کار بودم که در فضای مجازی با آگهی استخدام در یک بنگاه املاکی روبه‌رو شدم. پس از پیامک و گفت‌وگوی مجازی، مرد آگهی‌دهنده قرار ملاقاتی در یکی از میدان‌های اصلی تهران گذاشت.»

دفتر کاری که خانه مسکونی بود

شاکی ادامه داد: «او مدعی شد برای آموزش خرید و فروش املاک باید به محل کارش برویم. مرا به آپارتمانی در شمال تهران برد و گفت دفتر کارش است و چند کارمند دارد. به او اعتماد کردم و وارد شدم، اما ناگهان در را قفل کرد و متوجه شدم گرفتار نقشه شومی شده‌ام.»

به گفته این زن، متهم با تهدید و زور او را مورد آزار قرار داده و از وی فیلم تهیه و تهدید کرده‌بود در صورت شکایت، تصاویر را در فضای مجازی منتشر می‌کند. ترس باعث شد مدتی سکوت کند، اما در نهایت تصمیم به شکایت گرفت.

ردپای متهمی با هویت جعلی

با ثبت این شکایت و افزایش حساسیت موضوع، کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند. در حالی که تعداد شاکیان به دو نفر رسیده‌بود، مأموران با اقدامات فنی و چهره‌نگاری، متهم را که مردی به نام مهران بود، شناسایی کردند.

بررسی سوابق نشان داد وی سابقه‌دار بوده و چندین پرونده مفتوح کلاهبرداری در پلیس آگاهی و مراجع قضایی دارد. همچنین مشخص شد متهم تا سال ۱۴۰۲ با هویتی جعلی فعالیت می‌کرده و پس از آن اقدام به تغییر نام کرده‌است.

تعقیب و گریز و شلیک پلیس

با به دست آمدن این اطلاعات، کارآگاهان با هماهنگی قضایی و از طریق یکی از شاکیان، قرار صوری ملاقات با متهم در محدوده خیابان اندرزگو گذاشتند. متهم با مشاهده مأموران قصد فرار داشت و با انجام حرکات خطرناک و حمله به یکی از مأموران، با خودروی سواری از محل گریخت.

تعقیب و گریز آغاز شد و با وجود شلیک چند تیر هوایی، متهم به فرار ادامه داد تا اینکه مأموران با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، پای او را هدف قرار داده و وی را زمینگیر کردند.

کشف اسناد و شگرد اغفال زنان

در بازرسی از خودروی متهم، مقادیر زیادی تلفن همراه، سیم‌کارت، کارت‌های بانکی، اسناد هویتی افراد مختلف، دسته‌چک، مهر‌های شرکتی، دستگاه پوز بانکی، چند فقره چک با مبالغ سنگین و دو قبضه سلاح سرد کشف و ضبط شد.

بررسی تلفن‌های همراه نشان داد متهم با درج آگهی‌های جعلی تحت عناوینی مانند «منشی مدیرعامل»، «مدلینگ» و عناوین مشابه در سایت‌های دیوار و شیپور، زنان جوان ۲۰ تا ۳۰ ساله را شناسایی و اغفال می‌کرده‌است.

هشدار پلیس به شهروندان

سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام بازداشت موقت متهم گفت: «تحقیقات برای شناسایی سایر شاکیان احتمالی ادامه دارد.»

وی به شهروندان توصیه کرد: «به آگهی‌های استخدامی بدون نشانی معتبر اعتماد نکنید. محل مصاحبه باید رسمی، شفاف و قابل راستی‌آزمایی باشد، نه خانه شخصی. هیچ مصاحبه شغلی در واحد مسکونی یا مکان خلوت انجام نمی‌شود. همچنین وعده‌های وسوسه‌انگیز مانند حقوق نجومی و استخدام فوری معمولاً نشانه خطر است.»

وی از شهروندان خواست موارد مشکوک را بلافاصله از طریق پلیس ۱۱۰ یا پلیس فتا گزارش کنند.