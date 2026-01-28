کد خبر: 1342250
لینک کپی شد
سپاهان صدر را به تراکتور داد 

ذوب پرسپولیس در کوره فولاد

ذوب پرسپولیس در کوره فولاد هفته هجدهم رقابت‌های لیگ برتر عصر دیروز در حالی با صدرنشینی تراکتور به پایان رسید که برتری دو تیم استقلال و تراکتور در دو بازی ابتدایی این هفته، جدال را در بالای جدول جذاب‌تر از هر زمان دیگری کرده بود
حامد قهرمانی

جوان آنلاین: هفته هجدهم رقابت‌های لیگ برتر عصر دیروز در حالی با صدرنشینی تراکتور به پایان رسید که برتری دو تیم استقلال و تراکتور در دو بازی ابتدایی این هفته، جدال را در بالای جدول جذاب‌تر از هر زمان دیگری کرده بود. دیروز پرسپولیس در یک بازی پرانتقاد ۳ بر یک به فولاد باخت و سپاهان هم مقابل گل‌گهر متوقف شد. 
تراکتور و استقلال با برتری مقابل حریفان خود هم بالاتر از پرسپولیس و سپاهان قرار گرفتند و هم خود را آماده حضور مقابل رقبای آسیایی کردند. نکته جالب اینکه دو تیم بعد از چند هفته عدم نتیجه‌گیری درست موفق به کسب پیروزی شدند. هرچند که هر دو برد پیروزی‌های خفیفی بود، اما برای بازگشت دو تیم به جمع مدعیان قهرمانی کافی بود. حالا باید به انتظار نشست و دید که استقلال و تراکتور در ادامه چگونه نتیجه می‌گیرند. دو تیم هرچه در داخل زمین خوب هستند در خارج از مستطیل سبز با حاشیه‌های عجیب و غریب دست و پنجه نرم می‌کنند. استقلال که مدت‌هاست در زمینه مدیریت با چالش روبه‌روست و علی تاجرنیا، باشگاه بزرگ پایتخت را نردبان رسیدن به مقاصد سیاسی خود کرده و تراکتور هم بعد از استعفای سعید مظفری‌زاده ظاهراً با اسکوچیچ دچار زاویه شده و به نظر می‌رسد آن همدلی و اتحاد گذشته بین نیمکت تیم و مدیریت باشگاه وجود ندارد. 
اما عصر دیروز پرسپولیس در یک دیدار حساس مقابل فولاد خوزستان قرار گرفت، دیداری که سرخ‌های تهران در آن فقط برد می‌خواستند. در آن‌سوی میدان هم فولادی قرار داشت که بعد از استعفای گل محمدی با تفکر حمید مطهری مقابل رقبا قرار می‌گیرد، تیمی متفاوت‌تر از نیم‌فصل اول. نیمه اول را مردان مطهری با تک‌گل محروقی از پرسپولیس بردند. نیمه دوم پرسپولیس به آب و آتش زد تا اینکه در دقایق پایانی صاحب یک پنالتی شد. علی علیپور پنالتی را گل کرد تا بعد از هفته‌ها گلزنی کرده باشد، ولی فقط یک دقیقه بعد فرشاد احمد‌زاده بازیکن مغضوب پرسپولیس گل دوم را زد و بعد از او مزرعه گل سوم را به ثمر رساند تا اوسمار و پرسپولیس نقره‌داغ شوند. پرسپولیس با قبول این شکست نشان داد به هیچ عنوان ثبات لازم در نتیجه‌گیری را ندارد. ضمن اینکه تیم اوسمار به همه نشان داد در غیبت ارونوف هیچ حرفی برای گفتن ندارد. 
دیگر دیدار مهم دیروز را سپاهان مقابل گل‌گهر برگزار کرد، دیداری که در نهایت با تساوی یک- یک به پایان رسید تا سپاهان هم به رده سوم جدول سقوط کند و صدر جدول در احتیار تراکتور قرار گیرد. 
در سایر بازی‌های دیروز، مس رفسنجان مقابل میهمان خود ذوب‌آهن اصفهان به تساوی بدون گل رسید. دیدار پیکان و شمس‌آذر با برتری یک بر صفر قزوینی‌ها به پایان رسید. فجرسپاسی هم مقابل خیبر خرم آباد ۲ بر یک پیروز شد. 
در جدول رده‌بندی تراکتور، استقلال و سپاهان با ۳۲ امتیاز و به‌خاطر تفاضل گل به ترتیب اول تا سوم هستند و پرسپولیس با ۳۱ امتیاز در رده چهارم قرار دارد. گل‌گهر هم با ۳۰ امتیاز پنجم است.

