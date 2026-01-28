کد خبر: 1342248
مدیریت بحران‌ساز استقلال!

شعله‌ور شدن آتش اختلافات عمیق در باشگاه استقلال دیگر جای هیچ توجیه و بهانه‌ای را برای انکار سوءمدیریت شدید باقی نگذاشته و تاجرنیا یک‌تنه برای به حاشیه کشیدن آبی‌ها کمر همت بسته است. 
تیمی که هنوز برای میزبانی از حریفانش آواره است و دنبال ورزشگاه می‌گردد، به شدت اسیر ناکارآمدی مدیری است که بعد از انتخابات نظام پزشکی حالا برای انتخابات شورای شهر نیز خیز برداشته است. مشکل استقلال یکی، دو تا نیست، ولی هر کدام را پیگیری کنید در نهایت منشأ آن به تصمیمات رئیس هیئت مدیره می‌رسد. مدیری که در فصل نقل و انتقالات هرچقدر دلش خواست ریخت‌وپاش کرد و جوابی برای علت فسخ قرارداد دیدیه اندونگ ندارد، به یک‌باره تصمیم می‌گیرد بین دو نیمه بازی استقلال و همنام خوزستانی به رختکن تیم برود!
اینکه چرا رئیس هیئت‌مدیره باشگاه در دقایقی که تیم بیش از پیش به آرامش و تمرکز نیاز دارد، به سرش می‌زند که به رختکن برود، عجیب است، حتی ریکاردو ساپینتو هم از این رفتار غیرحرفه‌ای شوکه شد و در نشست خبری بعد بازی از خجالت آقای مدیر درآمد. سرمربی خشمگین صراحتاً رفتار تاجرنیا را توهین به خودش دانست و او را عامل به‌هم خوردن تمرکز تیمش معرفی کرد. جالب اینجاست همین آقای مدیر اخیراً اختلاف با ساپینتو را «سوءتفاهم» خوانده بود و خیال نمی‌کرد، سرمربی پرتغالی مقابل اصحاب رسانه دستش را رو کند. 
آبی‌ها در کورس قهرمانی هستند و این موضوع بهانه خوبی است برای آنکه برخی‌ها ژست مدیر موفق به خودشان بگیرند، درحالی‌که وضعیت استقلال آتش زیر خاکستر است و هلدینگ خلیج‌فارس باید جوابگوی هواداران باشد. شش ماه از اداره شدن استقلال با سرپرست و آن هم زیر نظر تاجرنیا گذشته و هلندینگ تازه یادش افتاده مدیرعامل جدید را انتخاب کند. آقایان تا حالا کجا بودید؟ این مجموعه عریض و طویل با گردش مالی بسیار بالا، آن زمان که مسئولیت استقلال را برعهده می‌گرفت تصور نمی‌کرد وضعیت آنقدر خراب شود که سرمربی خارجی در نشست خبری رئیس هیئت مدیره را به باد انتقاد بگیرد. چطور زمان بستن قرارداد‌ها به اسم حرفه‌ای شدن میلیارد‌میلیارد خرج می‌کنید و برای رضایتنامه‌ها چند میلیون دلار می‌پردازید، ولی در جریان بازی سطح رفتار مدیران باشگاه در حد لیگ محلات هم نیست! حالا معلوم نیست تاجرنیا در آن چند دقیقه به بازیکنان چه گفته که برخی از آنها هم از دستش شاکی شده‌اند. 
استقلال با این خرج و مخارجی که داشته فقط باید قهرمان شود و هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفتنی نیست، ولی با این سبک مدیریتی رسیدن به این هدف دور از انتظار است. ساپینتو همین که در ایران مانده و به کارش ادامه داده از همه طلبکار است. سرمربی پرتغالی از اینکه در زمان قطع اینترنت فقط تاج، رئیس فدراسیون به او زنگ زده و از او تشکر کرده، ناراحت است و با این دیدگاه و انتظاراتی که دارد، هیچ بعید نیست در صورت تداوم نارضایتی‌ها، بهانه رفتن ساپینتو هم جور و در این وانفسا یک پرونده شکایت خارجی دیگر نیز برایمان باز شود. 
همین که مدیرعامل انتخاب کردند و نظری‌جویباری به استقلال برگشته جای شکر دارد. هرچند او قبلاً هم مدیرعامل آبی‌ها بوده و دوران مدیریت کم‌حاشیه‌ای را سپری نکرده، ولی همین که تیم صاحب داشته باشد و رئیس هیئت‌مدیره راه و بی‌راه هوس سر زدن به رختکن به سرش نزند هم خودش جای امیدواری دارد، وگرنه در فوتبالی که دلالان با همراهی مدیران در تصمیمات اصلی نقش دارند، بیش از این نباید انتظار تغییر و تحول داشت.

