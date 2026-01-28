پویش «زیر نور ماه» آغاز شد

جوان آنلاین: پویش «زیر نور ماه» با هدف عدالت فرهنگی، آثار سینمایی برگزیدهای همچون «احمد»، «مجنون»، «بچه مردم» و انیمیشن پرمخاطب «یوز» را به میان مردم میبرد.
در این پویش، مساجد و مراکز فرهنگی به عنوان پایگاههای اصلی نمایش فیلم فعال شدهاند تا پیوند میان هنر انقلاب و مخاطبان مردمی بیش از پیش تقویت شود.
«بهمن سبز» با مهیا کردن زیرساختهای اکران سیار، این امکان را فراهم آورده تا هر مسجد در این ایام، به یک پایگاه سینمایی تبدیل شود.
متقاضیان و فعالان فرهنگی میتوانند برای میزبانی از این آثار و هماهنگی اکران، به وبسایت رسمی esayar.ir مراجعه و نسبت به ثبتنام اقدام کنند.