چرخش شرکای آمریکا به سوی پکن شتاب گرفت

یک سال پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، تشدید سیاست‌های تجاری و دیپلماتیک واشنگتن باعث شده چین با گسترش روابط اقتصادی و تجاری، نفوذ جهانی خود را افزایش دهد و بخشی از شرکای سنتی آمریکا به سمت پکن متمایل شوند.

جوان آنلاین: در حالی که دولت دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا با شعار «آمریکا نخست» فشارهای تعرفه‌ای و سیاسی بر چین را افزایش داده، پکن توانسته با بهبود روابط با کشورهایی مانند کانادا، هند و برخی اعضای اتحادیه اروپا، مازاد تجاری بی‌سابقه‌ای را ثبت کند. مازاد تجاری چین در سال ۲۰۲۵ به رقم رکوردشکن یک تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار رسید و ورود ماهانه ارز خارجی نیز به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت.

به گزارش مهر، تحلیلگران می‌گویند تنش‌های واشنگتن با متحدان سنتی خود، فرصت تازه‌ای برای چین ایجاد کرده تا خود را به‌عنوان شریکی «باثبات و قابل پیش‌بینی» معرفی کند. هم‌زمان با سفر نخست‌وزیر انگلیس به پکن، انتظار می‌رود چین نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را در اروپا و دیگر مناطق گسترش دهد.

بر اساس این گزارش، صادرات چین به آمریکا در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۰ درصد کاهش یافت، اما صادرات به آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی و اتحادیه اروپا افزایش قابل توجهی داشت. با وجود فشارهای خارجی و رکود بخش املاک، اقتصاد چین موفق شد به هدف رشد ۵ درصدی دست یابد.

در همین حال، پکن با اجرای برنامه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش استفاده جهانی از یوان، تلاش دارد جایگاه مالی خود را تقویت کند؛ هرچند برخی کارشناسان هشدار می‌دهند بی‌اعتمادی سیاسی و اختلافات ساختاری همچنان مانعی جدی در برابر تبدیل چین به شریکی کاملا مورد اعتماد برای کشورهای غربی است.