جوان آنلاین: سردار «محمدرضا نقدی» مشاور فرمانده کل سپاه در سخنانی اظهار داشت: افسران اطلاعاتی آمریکا سالهاست که در پوشش کارمندان سفارتخانههای مختلف اروپایی در کشورهای مختلف منطقه بهویژه کشورهای فاقد سفارتخانه آمریکا حضور داشتهاند و دولتهای اروپایی همواره سخاوتمندانه پوشش امنیتی کارگزاران و جاسوسان آمریکایی را فراهم کردهاند.
به گزارش دفاع پرس، سردار نقدی افزود: در سالهای اخیر هم این کار (اقدامات پوششی افسران اطلاعاتی آمریکا) در ابعاد خیلی گستردهتری ادامه یافته و افسران اطلاعاتی و کارگزاران آمریکایی با گذرنامهها و اوراق هویت اروپایی در شرکتهای نفتی و سایر مؤسسات اقتصادی در عراق در حال فعالیت و پیگیر اهداف استعماری خود هستند.
مشاور فرمانده کل سپاه با بیان اینکه تا امروز این رفتار دول اروپایی برای خودشان قابل توجیه بود، تاکید کرد: آمریکا مهمترین متحد امنیتی و پشت و پناه نظامی اروپاست؛ اما حالا که کشورهای اروپایی خودشان به اهداف مورد تهدید از سوی آمریکا تبدیل شدهاند، خیلی طبیعی است و مصلحتشان هم اقتضا میکند به این پوششدهی امنیتی خائنانه پایان دهند؛ دستکم اگر برای این افسران آمریکایی با هویت جعلی اروپایی اتفاقی افتاد، دخالت نکنند و ژست مدافع شهروند واقعی را به خود نگیرند.