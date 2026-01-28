جوان آنلاین: نشست خبری مجید نامجو، جانشین رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، پیش از ظهر امروز چهارشنبه هشتم بهمن ماه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

به گزارش مهر، در این نشست، نامجو ضمن اشاره به دو دهه فعالیت مستمر ستاد در عتبات مقدسه، گفت: ما در این ستاد که میراث سردار سلیمانی است، مشغول انجام کارهایی هستیم که ایشان به ودیعه گذاشتند.

وی افزود: در کنار پروژه‌های در حال اجرا در عراق، از ظرفیت بیش از سه هزار موکب ثبت‌شده در سراسر کشور که دارای شناسه ملی هستند در حوادثی مانند سیل و زلزله و همچنین در اغتشاشات اخیر بهره گرفته شد. ابلاغی به استان‌ها صادر شد تا برخی موکب ها که تمایل دارند در بازسازی مساجد و حسینیه‌های آسیب‌دیده مشارکت داشته باشند این امکان فراهم شود. برای مثال در خصوص بازسازی حرم سبز قبای دزفول موکب ها پیشنهاد دادند تا مشارکت داشته باشند البته مشارکت تنها در بازسازی مساجد و حسینیه نیست و موکب ها می توانند در بازسازی های مکان های دیگر آسیب دیده در اغتشاشات کمک کنند.

جانشین رئیس ستاد عتبات عالیات به پروژه ترفیع گنبد حرم امام حسین (ع) اشاره کرد و گفت: گنبد جدید به صورت پیش‌ساخته ساخته و قطعات آن بسته‌بندی شده و اکنون در عراق است. کار طلاکاری نیز در کارگاهی در کنار حرم آغاز شده و حدود ۵۰ درصد از ۱۵ هزار خشت، طلاکاری‌شده است.

وی توضیح داد: در یکی از مراحل، فعالیت‌ها به دلیل تمام‌شدن طلای اختصاص‌داده‌شده از سوی عتبه مقدسه با تأخیر مواجه شد، اما اکنون روند کار از سر گرفته شده است. گنبد جدید ۷ متر از گنبد فعلی بلندتر و ۱/۵ متر عرض بیشتری خواهد داشت. البته اجرای آن مستلزم آمادگی زیرساختی از سوی مقامات عراقی است. امیدواریم تا پایان امسال مجوز لازم برای شروع عملیات نصب صادر شود.

معرفی ستاد در ۱۲ روز

ناجمو همچنین از برگزاری برنامه‌های گسترده‌ای در سراسر کشور به مناسبت میلاد حضرت ولی‌عصر (عج) خبر داد و گفت: در ۱۲ روز منتهی به میلاد مبارک حضرت مهدی (عج)، در تمام استان‌ها اقداماتی برای معرفی فعالیت‌های ستاد عتبات عالیات انجام شد. گاهی این ستاد با ستاد عتبات حج و زیارت اشتباه گرفته می‌شود؛ از این رو، لزوم معرفی دقیق‌تر برنامه‌ها و مأموریت‌های ما ضروری است.

پروژه‌های آینده ستاد در اعتاب مقدسه

جانشین رئیس ستاد عتبات عالیات از پیشرفت چشمگیر پروژه‌های عمرانی در چهار شهر کربلا، کاظمین، سامرا و بلد خبر داد و گفت: در کربلا پروژه صحن حضرت زهرا (س) به بهره‌برداری رسیده و اتصال آن به صحن حضرت علی (ع) در دست اجراست. همچنین طرح ۴۰ هکتاری صحن حضرت امام حسین (ع) و حضرت ابالفضل (ع) که برنده طرح مهندس خان محمدی است در حال اجراست که پنج هکتار آن تحت عنوان «صحن حضرت زینب (س)» به عهده ستاد قرار گرفته است و امیدواریم کار آن تا ۲ سال دیگر انجام شود. در کاظمین پروژه صحن حضرت باقر (ع) در حال ساخت است. در سامرا پس از تخریب گنبد حرمین امامین عسکریین توسط داعش، با همکاری دوستان عراقی و ستاد، گنبد بازسازی شد و اکنون فرآیند مقاوم‌سازی پایه‌ها در حال انجام است. همچنین پروژه مناره‌های سامرا نیز در دست ساخت است. در شهر بلد طلاکاری گنبد امامزاده سید محمد در حال انجام است که طلای مورد نیاز آن توسط عراقی‌ها تأمین شده است.

فعالیت بیش از ۲ هزار مهندس و هنرمند ایرانی در عتبات عالیات

نامجو تأکید کرد: بیش از ۲ هزار نفر از هنرمندان، مهندسان و کارگران ایرانی در این پروژه‌ها فعالیت دارند. این فعالیت‌ها در راستای نقش هزاره‌ای ایرانیان در ساخت و ساز حرم‌های اهل بیت (ع) است.

وی از لزوم حفظ هنرهای سنتی مانند سنگ‌کاری، کاشی‌کاری و آینه‌کاری سخن گفت و اظهار داشت: با بالا رفتن سن هنرمندان، ساختاری برای انتقال این هنرها وجود نداشت که ما در این زمینه گام مؤثری برداشتیم. در مراسم رونمایی از صحن حضرت زهرا (س) از حدود ۴۰۰ هنرمند و استادکار ایرانی تقدیر شد.

ادامه مشارکت مردمی در پویش‌های نوین

جانشین رئیس ستاد عتبات عالیات به راه‌اندازی پویش‌هایی مانند «پویش کاشی» اشاره کرد و توضیح داد: در این پویش مردم می‌توانند با کمک‌های مالی، سهمی از کاشی‌کاری‌ها را به نام خود ثبت کنند. ما همچنین در تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها از روش‌های نوینی مانند کارتخوان‌های نذری نیز برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی استفاده می‌شود. و هزینه ها براساس نیت ها استفاده می‌شود.

وی خرید کالاها ایرانی و گردش اقتصاد داخلی در پروژه‌های عتبات را نکات مورد توجه دانست: در خرید کالاها با نذورات جمع‌آوری‌شده، تلاش شده تنها از محصولات داخلی استفاده شود و چرخه اقتصادی کشور تقویت شود.

در پایان، نامجو با اشاره به حوادث اخیر در کشور گفت: سه تن از خادمین ستاد عتبات عالیات در تهران به شهادت رسیدند و ما با خانواده‌های این عزیزان دیدار کردیم.