وزیر خارجه لهستان شرکت خدمات اینترنت ماهواره‌ای «استارلینک» متعلق به «ایلان ماسک» میلیاردر آمریکایی را به «کسب درآمد از جنایات جنگی» متهم و ادعا کرد که استارلینک امکان حملات پهپادی روسیه علیه اوکراین را فراهم می‌کند.

جوان آنلاین: رادوسلاو سیکورسکی در شبکه‌ اجتماعی «ایکس» مدعی شد که نیروهای روسیه برای پشتیبانی از حملات پهپادی علیه اوکراین از استارلینک استفاده می‌کنند.

به گزارش ایرنا، این دیپلمات لهستانی دیروز (سه‌شنبه) در این پست نوشت: استارلینک که شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک آن را اداره می‌کند، با وجود تحریم‌های غرب و تضمین‌های مکرر مبنی بر اینکه این خدمات در اختیار مسکو قرار نخواهد گرفت، به بخشی از زیرساخت‌های میدان نبرد روسیه تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه «استارلینک از جنایات جنگی پول درمی‌آورد»، مدعی شد که اتصال ماهواره‌ای که عملیات پهپادهای روسیه را ممکن می‌سازد، به‌طور مستقیم به حمله به اهداف غیرنظامی و نظامی اوکراین کمک می‌کند.

به نوشته آناتولی، این اتهام، اختلاف عمومی طولانی‌مدت میان وزیر امور خارجه لهستان و ایلان ماسک بر سر نقش شرکت‌های خصوصی فناوری در جنگ‌های مدرن و پاسخگویی نسبت به نحوه استفاده از محصولاتشان را دوباره شعله‌ور می‌کند.

این منبع ترک نوشت: گزارش‌ها از سال ۲۰۲۳ حاکی از آن است که نیروهای روسی ممکن است به استارلینک دسترسی پیدا کرده باشند.