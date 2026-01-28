هواپیمای حامل رهبر حزب کنگره ملی هند سقوط کرد

رسانه‌های هندی اعلام کردند که هواپیمای حامل معاون سروزیر ایالت «ماهاراشترا» (Maharashtra) و رهبر حزب کنگره ملی این کشور به همراه چهار سرنشین این پرنده سقوط کرد.

جوان آنلاین: آجیت پاوار (Ajit Pawar) امروز(چهارشنبه) از «بمبئی» (Mumbai) برای تبلیغات انتخاباتی به سمت زادگاه «پاوار» (Pawar) رفته بود، پس از اینکه این پرنده در نزدیکی باند فرودگاه «باراماتی» (Baramati) در منطقه «پونا» (Pune) به زمین برخورد کرد، به همراه چهار سرنشین آن کشته شدند.

به گزارش ایرنا، این سانحه حدود ساعت ۸:۴۸ صبح (به وقت محلی) در نزدیکی نشست در فرودگاه «باراماتی»( به زمین برخورد کرد و بلافاصله منفجر شد.

این رسانه هندی به نقل از مقام‌محلی افزود: این هواپیما ساعت ۸:۱۰ صبح از بمبئی پرواز کرد و ساعت ۸:۴۵ از رادار ناپدید شد.

این منابع افزودند: هواپیما به دلیل دید کم در نزدیکی باند فرودگاه، در حال تلاش برای فرود دوم بود و خلبان لحظاتی قبل از سقوط، کنترل ترافیک هوایی را در مورد مشکلات دید مطلع کرده بود.

دولت ماهاراشترا از ۲۸ تا ۳۰ ژانویه، سه روز عزای عمومی اعلام کرد. پرچم ملی به حالت نیمه‌افراشته درخواهد آمد و هیچ مراسم رسمی تفریحی برگزار نخواهد شد.

درهمین راستا، مقام‌های این کشور از جمله دروپادی مورمو رئیس جمهوری، نارندرا مودی نخست‌وزیری، آمیت شاه وزیر کشور و سایر مقام‌های هندی، ضمن تسلیت بابت کشته شدند این مقام سیاسی در این سانحه هوائی، آن را یک ضایعه بزرگ ملی خواندند.