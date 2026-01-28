کالاس: اروپا دیگر محور اصلی تمرکز آمریکا نیست

جوان آنلاین: کایا کالاس در سخنرانی خود در نشست سالانه آژانس دفاعی اروپا گفت در حالی که اتحادیه اروپا همچنان به دنبال روابط قوی فراآتلانتیکی است و ایالات متحده همچنان متحد آن باقی خواهد ماند. اما اروپا باید با واقعیتهای جدید سازگار شود و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) برای حفظ قدرت خود نیاز دارد که اروپاییتر شود.
به گزارش ایسنا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین تاکید کرد: خطر بازگشت کامل به سیاست قدرت اجبار، حوزههای نفوذ و جهانی که در آن قدرت حرف اول را میزند، بسیار واقعی است.
وی پیشتر درباره خطر بروز شکاف در اتحاد فراآتلانتیکی میان اروپا و آمریکا به واشنگتن هشدار داده بود.
کالاس گفته بود که تعرفههای ایالات متحده علیه متحدان اروپایی بر سر مساله گرینلند، موجب فقیرتر شدن اروپا و آمریکا و تضعیف رفاه مشترک میشوند.
این در حالی است که رئیسجمهوری آمریکا پیشتر اعلام کرد: از اول فوریه (۱۲ بهمن) تعرفه ۱۰ درصدی بر کشورهای مخالف الحاق گرینلند به ایالات متحده وضع خواهد شد. دونالد ترامپ گفت که این تعرفهها از اول ژوئن (۱۱ خرداد ۱۴۰۵) به ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.
واشنگتن اعلام کرده است که تا زمانی که «آمریکا گرینلند را خریداری کند» این تعرفهها به قوت خود باقی خواهد بود.