فشار بر وزیر امنیت داخلی آمریکا به دنبال کشته شدن دو نفر در مینیاپولیس

پس از کشته شدن دو نفر در مینیاپولیس آمریکا به دست نیروهای پلیس، فشار بر کریستی نوئم وزیر امنیت داخلی برای برکناری یا استیضاح بالا گرفت.

جوان آنلاین: دموکرات‌های برجسته مجلس نمایندگان خطاب به دونالد ترامپ خواستند که نوئم را برکنار کند، در غیر این صورت آنها اقدامات برای استیضاح وزیر امنیت داخلی را آغاز می کنند.

به گزارش ایرنا، فشار بر نوئم به دنبال کشته شدن الکس پرتی مرد ۳۷ ساله در مینیاپولیس بالا گرفته است. گفته می‌شود دو سناتور جمهوری‌خواه نیز خواستار استعفای نوئم شده اند. پیش از پرتی نیز رنی گود زن دیگر ساکن این شهر در اعتراض به یورش ماموران اداره گمرک و مهاجرت آمریکا (ICE) به دست نیروهای پلیس کشته شده بود.

تام تیلیس سناتور بازنشسته کارولینای شمالی گفت که رفتار نوئم باید باعث رد صلاحیت وی شود.

لیزا مورکوفسکی نیز گفت این وزیر باید در قبال هرج و مرج و برخی تراژدی‌هایی که دیده‌ایم پاسخگو باشد.

حکیم جفریس رهبر اقلیت دموکرات‌های مجلس نمایندگان در بیانیه‌ای گفت: خشونتی که وزارت امنیت داخلی بر مردم آمریکا تحمیل کرده است باید به سرعت متوقف شود. کریتسی نوئم باید بلافاصله برکنار شود وگرنه ما روند استیضاح را در مجلس نمایندگان آغاز خواهیم کرد.

وی افزود: می‌توانیم این کار را به روش آسان یا سخت انجام دهیم.

گفته می‌شود رابین کلی نمایند دموکرات مجلس نمایندگان مفاد استیضاح نوئم را فراهم کرده و تا دیروز سه شنبه، ۱۶۲ نفر از ۲۱۳ دموکرات این نهاد قانونگذار آن را امضا کرده اند.

دموکرات‌های سنا نیز وعده داده‌اند که تصویب بودجه وزارت امنیت داخلی را به دلیل وجود منابع برای اداره گمرک و مهاجرت مسدود کنند.

جان فترمن سناتور میانه‌روی دموکرات از ایالت پنسیلوانیا در پستی در «ایکس» خطب به ترامپ خواستار برکناری فوری نوئم شد.

الیزابت وارن نماینده ترقی‌خواه نیز نوشت: الکس پرتی تروریست نبود، او یک پرستار بود وقتی ماموران زنی را به زمین انداختند، او تلاش کرد به آن زن کمک کند. آخرین کلماتش حالت خوب است؟ بود، بس است. کریستی نوئم باید فورا استیضاح و از سمت خود برکنار شود.

ترامپ پیش از این در حمایت از وزیر امنیت داخلی خود به خبرنگاران در کاخ سفید گفته بود: من فکر می‌کنم او کار بسیار خوبی انجام می‌دهد. مرز کاملا امن است.