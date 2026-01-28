رئیس دیوان عدالت اداری: افزایش قیمت خودرو مبنای قانونی ندارد

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام‌ و المسلمین احمدرضا عابدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات عمومی در پاسخ به سئوال خبرنگاران در رابطه با افزایش قیمت خودرو و برخی ادعاها مبنی بر اینکه این موضوع بر اساس رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری انجام شده است، افزود: اکنون دستور موقتی از دیوان عدالت اداری در این خصوص وجود ندارد.

به گزارش مهر، وی اظهار کرد: عمل بر این اساس نیز مبنای قانونی ندارد و مراجع نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی طبق وظایف قانونی خود صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالی را دارند.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی هیات دولت نیز امروز از دستور رئیس‌ جمهور برای ایجاد کارگروهی با هدف بررسی موضوع افزایش قیمت خودروها و ارائه گزارش این کارگروه به هیات وزیران خبر داد.

عباس گودرزی سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی هم در نشست خبری گفت که باید با هرگونه افزایش غیرقانونی قیمت خودرو برخورد شود.