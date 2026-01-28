کد خبر: 1342193
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی

آمریکایی‌ها دولت ترامپ را برای حوادث مینیاپولیس مقصر می‌دانند

آمریکایی‌ها دولت ترامپ را برای حوادث مینیاپولیس مقصر می‌دانند نتایج نظرسنجی جدید یک رسانه انگلیسی نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد آمریکایی‌ها دولت ترامپ را مقصر تیراندازی‌های مرگبار در مینیاپولیس می‌دانند.

جوان آنلاین: «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا پس از آنکه قول داد تنش‌ها در مینه سوتا را کاهش دهد، اکنون با شورش فزاینده‌ای از سوی وفاداران به جنبش ماگا به دلیل آنچه «خیانت» به مرزبانان می‌دانند، مواجه است.

به گزارش ایسنا، او این روزها، خود را  میان دو اردوگاه رقیب گرفتار می‌بیند، چرا که نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد اکثر آمریکایی‌ها او را مسئول خونریزی‌های اخیر به دست مقامات اداره گمرک و مهارجرت (ICE) می‌دانند.

روزنامه دیلی میل نوشت: روزهای آینده این پتانسیل را دارند که وضعیت دومین دوره ریاست جمهوری ترامپ را در بحبوحه واکنش‌های خشمگین به تیراندازی به «الکس پرتی» ۳۷ ساله توسط مرزبانان مینیاپولیس روشن کنند.

ویدیوهای متعدد رهگذران نشان می‌دهد که روز شنبه یک مأمور پس از یک درگیری تقریباً ۳۰ ثانیه‌ای، به پرتی، پرستار مراقبت‌های ویژه شلیک می‌کند و او را می‌کشد. این ویدئوها ظاهراً با اظهارات وزارت امنیت داخلی (DHS) در تضاد هستند که گفته است گلوله‌ها «به صورت دفاعی» به الکس پرتی شلیک شده‌اند، زیرا او با اسلحه به ماموران «نزدیک» شده است.

این اتفاق تنها چند هفته پس از کشته شدن «رنه گود» ۳۷ ساله در هفت ژانویه رخ داد که توسط یک افسر اداره مهاجرت و گمرک در فاصله کمتر از یک مایلی مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

با این حال، وقتی روز سه‌شنبه فرصتی یک ساعته برای سخنرانی در مقابل جمعی از مشتاق‌ترین هوادارانش به رئیس جمهور داده شد، او تصمیم گرفت هیچ اشاره‌ای به خونریزی اخیر در مینیاپولیس نکند. ترامپ در عوض بر اقتصاد، تعرفه‌ها، دستمزدها و تورم به عنوان دستاوردهای دولتش تمرکز کرد.

سکوت رئیس جمهور در مورد این حوادث که ایالات متحده را درگیر خود کرده است،  رأی‌دهندگانی را که از قبل به دنبال پاسخ در مورد تیراندازی‌های اخیر بوده‌اند، ناامید خواهد کرد.

به نوشته دیلی میل، روز سه‌شنبه مشخص شد که تیم ترامپ بیشترین مسئولیت را در مورد هرج و مرج و درگیری‌های مرگبار فزاینده در مینیاپولیس بر عهده دارد.

این در حالی است که کاخ سفید مسئولیت عدم همکاری با نیروهای اجرای مهاجرت فدرال را به گردن دموکرات‌های مینه‌سوتا انداخته است اما آمریکایی‌ها می‌گویند که دومین تیراندازی به یک شهروند ایالات متحده در عرض یک ماه تقصیر دولت است.

یک سوم از ۱۰۲۷ رأی‌دهنده ثبت‌نام‌شده که در نظرسنجی جدید دیلی میل شرکت کردند، دونالد ترامپ را مسئول خشونت در مینه‌سوتا می‌دانند.

طبق این نظرسنجی، ۲۰ درصد دیگر می‌گویند که به طور خاص، ماموران اداره گمرک و مهاجرت و همچنین حفاظت مرزی (CBP) مقصر هستند.

در مجموع، ۵۳ درصد دولت ترامپ را مقصر می‌دانند، در حالی که ۳۵ درصد انگشت اتهام را به سمت دموکرات‌ها نشانه می‌گیرند.

این پیامدها باعث شده است که رئیس‌جمهور، «کریستی نوئم» وزیر امنیت داخلی را که پس از تیراندازی به پرتی به شدت از او دفاع می‌کرد از اجرای مهاجرت داخلی برکنار کند و به او دستور دهد تا بر امنیت مرزی تمرکز کند.

همه این موارد تاثیر بدی بر دولت ترامپ داشته و در نتیجه، میزان محبوبیت رئیس‌جمهور در میان هواداران ماگا کاهش یافته است.

این نظرسنجی نشان داد که میزان محبوبیت ترامپ ۴۵ درصد است که بدترین عملکرد او در این نظرسنجی محسوب می‌شود و نسبت به هفته گذشته دو امتیاز کاهش یافته است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۵۵ درصد از آمریکایی‌ها اکنون از عملکرد کلی او ناراضی هستند.

بدتر از همه برای رئی
س‌جمهور این است که مهاجرت - مسئله اصلی او در دهه گذشته - اکنون به یک نقطه ضعف تبدیل شده است. طبق این نظرسنجی تنها ۳۹ درصد از نحوه برخورد او با این موضوع رضایت دارند و ۴۷ درصد نیز آن را رد می‌کنند.

