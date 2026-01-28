جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که این کشور ناوهای آمریکایی را تهدید برای خود و منطقه می داند و اجازه ورود ناو آمریکایی آبراهام لینکلن به آب های منطقه را نمی‌دهد.

جوان آنلاین: یک منبع نظامی در صنعا به روزنامه الاخبار لبنان گفت که جنبش انصارالله اجازه نخواهد داد هیچ ناو جنگی و ناو هواپیمابر آمریکایی به دریای سرخ و دریای عرب نزدیک شود، زیرا این ناوها تهدیدی برای یمن محسوب می‌شوند.

به گزارش مهر، این منبع در گفتگو با الاخبار اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن در پی تحرکات اخیر آمریکا در منطقه، به ویژه اعلام واشنگتن مبنی بر ورود «گروه ضربت» به رهبری ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن که قبلاً مورد حملات متعدد یمنی قرار گرفته بود، وضعیت آماده‌باش و آمادگی رزمی را به بالاترین سطح رسانده‌اند.

در همین راستا، سرتیپ عزیز راشد، کارشناس نظامی نزدیک به انصارالله گفت که نیروی دریایی یمن تحرکات دشمنان را در دریای سرخ و دریای عرب به دقت رصد می‌کند و برای خنثی کردن هرگونه تلاش آنها جهت استقرار ناوگان آمریکایی اقدام خواهند کرد.

وی به الاخبار گفت که همین ناو هواپیمابر در زمان استقرار در منطقه در جنگ علیه یمن که به علت ورود این کشور در عرصه پشتیبانی از غزه صورت گرفت، مورد حملات یمنی قرار گرفته بود.

راشد اظهار داشت که نیروی مسلح یمن در اوج آمادگی نظامی خود برای دفع هرگونه حمله و ضربه زدن به هر هدف دشمن در دریای سرخ و دریای عرب قرار دارد و این آمادگی از هر زمان دیگری بیشتر است.

وی به وجود غافلگیری‌های نظامی برای دشمن آمریکایی و صهیونیستی در صورت اقدام آنها به جنگ افروزی در منطقه اشاره کرد و افزود که آمریکا عبرت های قبلی از یمن را درک نکرده است و باید بداند هرگونه رویارویی آینده بین ایران و دشمن آمریکایی-صهیونیستی، کل منطقه را شعله‌ور خواهد کرد.

ناو آبراهام لینکلن در زمان استقرار خود در دریای عرب، بارها هدف حمله نیروهای مسلح یمن قرار گرفت و در اواخر سال ۲۰۲۴، در پی حملات یمن از منطقه خارج شد.