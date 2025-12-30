کد خبر: 1337530
مخبر: جلوگیری از خام‌فروشی، راهکار اصلی رونق صنعت پتروشیمی است

مخبر: جلوگیری از خام‌فروشی، راهکار اصلی رونق صنعت پتروشیمی است مشاور و دستیار رهبری در دیدار با جمعی از مدیران صنعت پتروشیمی و شرکت های دانش بنیان گفت: توسعه صنایع پایین‌دستی و جلوگیری از خام‌فروشی، راهکار اصلی رونق صنعت پتروشیمی است.

جوان آنلاین: مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از مدیران صنعت پتروشیمی و شرکت‌های دانش بنیان این حوزه، با تأکید بر اهمیت ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به این صنعت گفت: اهمیت این موضوع زمانی بیشتر نمایان می‌شود که نمی‌توان از نقش فناوری در افزایش بهره‌وری محصولات پتروشیمی غافل ماند.

به گزارش مهر، محمد مخبر در این دیدار که امروز به مناسبت روز صنعت پتروشیمی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توجه جدی‌تر به توسعه صنایع پایین‌دستی در بخش پتروشیمی اظهار داشت: آنچه می‌تواند موتور محرک اقتصاد کشور را به حرکت درآورد و زمینه‌ساز رونق پایدار در جامعه شود، فعال‌سازی و گسترش صنایع پایین‌دستی این صنعت است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ظرفیت‌های گسترده‌ای که در این بخش در کشور وجود دارد، افزود: صنایع پایین‌دستی نه تنها می‌توانند ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کنند، بلکه نقش مهمی در اشتغال‌زایی، افزایش صادرات محصولات متنوع و کاهش وابستگی به خام‌فروشی ایفا خواهند کرد.

مخبر همچنین با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در دولت سیزدهم برای رفع برخی از موانع صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف نیازمند همکاری و تعامل سازنده با صنایع بالادستی است؛ چرا که بدون تأمین مواد اولیه، سرمایه‌گذاری مناسب و رفع موانع موجود، امکان شکوفایی بخش پایین‌دستی فراهم نخواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت جلوگیری از خام‌فروشی در صنعت پتروشیمی افزود: خام‌فروشی نه تنها موجب کاهش ارزش افزوده و از دست رفتن فرصت‌های اشتغال‌زایی می‌شود، بلکه جایگاه ایران را در بازارهای جهانی نیز تضعیف می‌کند.

او ادامه داد: توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره تولید می‌تواند به عنوان راهکاری اساسی برای مقابله با این چالش مطرح شود. بنابراین تدوین سیاست‌های حمایتی و ایجاد زیرساخت‌های لازم ضروری است و تنها از طریق هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف صنعت پتروشیمی می‌توان مسیر توسعه پایدار را هموار ساخت و جایگاه ایران را در بازارهای جهانی ارتقا داد.

گفتنی است در این دیدار که با حضور جمعی از مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی و صنایع وابسته و همچنین مدیران اصناف این حوزه برگزار شد، نمایندگان حاضر به ارائه گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته و همچنین ارائه دیدگاه‌های خود در خصوص مهم‌ترین موانع پیش‌روی این صنعت پرداختند.

