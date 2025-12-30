به گزارش روابط عمومی سپاه امام رضا علیه السلام در این بیانیه آمده است: نهم دیماه یادآور حضور آگاهانه و تاریخی ملتی است که با بصیرت و تشخیص صحیح صحنه، در برابر فتنه و توطئه دشمنان ایستاد. رهبر معظم انقلاب اسلامی، این روز را نماد بلوغ فکری و ایمانی ملت ایران و نشانه پیوند عمیق مردم با ولایت دانستهاند.
این بیانیه می افزاید: در شرایطی که دشمن با جنگ ترکیبی و عملیات روانی بهدنبال تضعیف انسجام ملی است، تجربه ۹ دیماه بار دیگر ثابت کرد که حضور مردم در صحنه، مهمترین سرمایه نظام اسلامی و ضامن عبور از تهدیدهاست.
در بخش دیگر این بیانیه آمده است؛ یومالله ۹ دی که در آستانه هفته مقاومت و ایام سالروز شهادت سردار دلها قرار دارد اهمیت این روز را مضاعف نموده و بی تردید گرامیداشت راه، یاد و نام شهید سلیمانی که الگوی بصیرت، ولایتمداری و وحدت امت اسلامی است میتواند امتداد همان ایستادگی مردمی در حماسه ۹ دیماه ۸۸ باشد.
سپاه امام رضا علیه السلام در پایان این بیانیه با گرامیداشت یومالله ۹ دی و پاسداشت مقام شامخ شهید سلیمانی ضمن دعوت از آحاد مردم در شهرهای مختلف استان خراسان رضوی برای حضور پرشور در اجتماعات مردمی این روز تاریخی آورده است: حفظ وحدت، تقویت بصیرت و حضور آگاهانه در صحنههای انقلاب دشمنان را ناامید کرده و وفاداری ملت به آرمانهای انقلاب اسلامی و منویات رهبر معظم انقلاب پیشرفت و تعالی این نظام را تضمین نموده است