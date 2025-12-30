کد خبر: 1337516
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۹
سیاست » اخبار کلی
عراقچی:

مردم ونزوئلا از استقلال خود در برابر آمریکا دفاع خواهند کرد

مردم ونزوئلا از استقلال خود در برابر آمریکا دفاع خواهند کرد وزیر امور خارجه در ارتباط وبیناری با سفیر ایران در کاراکاس در جریان آخرین تحولات روابط دوجانبه ایران-ونزوئلا قرار گرفت.

جوان آنلاین: «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه در ارتباط وبیناری با «علی چگنی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس و دیپلمات‌های شاغل در سفارت کشورمان در ونزوئلا، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های آنها، در جریان آخرین تحولات روابط دوجانبه ایران-ونزوئلا قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، سفیر ایران در این نشست برخط که «مهدی سبحانی» معاون اداری و مالی و «زهرا ارشادی» دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه نیز حضور داشتند، گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته و در دست انجام در راستای تقویت روابط دوجانبه ارائه کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید بر موضع اصولی ایران در نفی هرگونه اقدام تهدیدآمیز علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا، ابراز اطمینان کرد که مردم ونزوئلا با حفظ وحدت و انسجام ملی از استقلال و منافع ملی کشورشان در برابر تحرکات غیرقانونی آمریکا دفاع خواهند کرد.

