کد خبر: 1337510
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۹
سیاست » اخبار کلی

۵ سوال ملی نمایندگان از وزرای دولت اعلام وصول شد

۵ سوال ملی نمایندگان از وزرای دولت اعلام وصول شد عضو هیئت رئیسه مجلس ۵ سوال ملی نمایندگان از وزرای دولت را قرائت کرد.

جوان آنلاین: رضا جباری در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی تعداد ۵ سوالی ملی را به شرح زیر قرائت کرد:

به گزارش مهر، سوال ملی احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده از وزیر آموزش و پرورش در خصوص دلیل عدم پرداخت مزایای جانبی به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان

سوال ملی نبی الله محمدی نماینده مردم زنجان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش در خصوص مشکلات آزمون کیفیت بخشی و اعزام به خارج فرهنگیان، اجرای ناقص رتبه‌بندی برای بازنشستگان فرهنگی و علت فوت دانش‌آموزان دختر در سانحه واژگونی اتوبوس

سوالی ملی نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک و تعدادی از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش در خصوص عدم نظارت بر عملکرد صندوق ذخیره بازنشستگان و عدم پوشش بیمه تکمیلی برای بازنشستگان فرهنگی

سوالی ملی نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک و تعدادی از نمایندگان از وزیر نیرو در خصوص دلیل عدم اجرایی نمودن ۱۳ قانون هوای پاک جهت استفاده از سوخت استاندارد در نیروگاه‌های کشور از جمله در نیروگاه حرارتی شازند

سوالی ملی نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک و تعدادی از نمایندگان از وزیر نفت در خصوص دلیل عدم اجرای قانون ۱۳ و ۱۸ هوای پاک برای تولید و مصرف استاندارد سوخت بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید

برچسب ها: اعلام وصول ، مجلس شورای اسلامی ، وزرای اقتصادی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

مرغ در دام رانتی‌ها

۳ دختر پولدار برای هیجان زورگیر‌ی می‌کردند + گفت‌وگو با یکی از متهمان

۶ گزینه احتمالی جانشینی فرزین در بانک مرکزی / اسامی مطرح شده تصدی بانک مرکزی از عبدالناصر همتی تا بقیه رفقا

حریف احتمالی استقلال در مرحله حذفی آسیا

عجب «همتی» با چک برگشتی

مفسدان ماست‌ها را کیسه کنند 

او سراسر ایران را به مبارزه با بهائیت واداشت!

کنار اسرائیل به ایران خیانت کرد و اعدام شد

موج‌سواری اینفلوئنسر‌های ایرانی روی کریسمس غربی 

تغییر زبان صهیونیست‌ها از تهدید به تردید 

خشت‌های جهاد برای ساخت خانه محرومان 

برنج ۱۴۳ هزارتومانی در راه است؟

مرگ آتشین برای نجات جان پسر خاله 

سردار شریف: مقاومت ملت ایران شکست قطعی دشمن در جنگ تحمیلی را رقم زد

فقط حقوق کارمند تورم‌زاست جناب جعفر؟!

قرعه‌کشی مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا آغاز شد

۷ دهه تا ایران ۴۰ میلیونی 

شرط حماس برای موافقت با حضور نیرو‌های بین‌المللی در غزه

رجب ماه بارش رحمت الهى است

قیمت جدید طلا و سکه ۴ دی‌ماه ۱۴۰۴/ ریزش قیمت طلا و سکه بالاخره آغاز شد

گرای ظریف به دشمن در فارن افرز

برنامه ۲۰ بندی برای معیشت مردم داریم/ صرفه‌جویی ۱۰درصدی کل مشکلات اقتصادی را حل می‌کند

سفر مارپیچ نتانیاهو به امریکا

آقا سید نیمه‌های چله زیارت عاشورا به آرزوی آخرش رسید

از پول‌های بادآورده تا سارقی با ۲۵ بار دستگیری + گفت‌وگو با متهمان

بازخوانی سرمقاله روزنامه جوان در شبکه خبر

پاسدار نمونه‌ای که شهید  مبارزه با صهیونیست‌ها شد

تمرین حادثه پیش از فاجعه 

«سرباز شصت و سه ساله» مستندی متفاوت برای بازشناسی شهید سلیمانی است

 واکنش‌های ناموزون به یک «ترانه» رانتی

مدارس ابتدایی تهران، فردا مجازی شد/ طرح زوج و فرد از درب منزل اجرا می‌شود

میزبان مراحل نهایی لیگ نخبگان آسیا مشخص شد

محاکمه باغداری که ۲ قتل مرتکب شد 

حمله بی‌فایده گروسی به خطوط قرمز هسته‌ای ایران 

بالاخره به حرف رهبری رسیدند

استفاده ۳.۵ میلیون دانش‌آموز از پلتفرم شاد در تعطیلات

راهگشا بود و خدا هم راهش را تا شهادت باز کرد

آخرین وضعیت فروش فیلم‌های گیشه

‌ پزشکیان: نقد منصفانه را می‌پذیریم

ناگزیر به جراحی‌های بزرگ هستیم

پزشکیان درگذشت بهرام بیضایی را تسلیت گفت

«روزی روزگاری آبادی» روایتی از مناسبات اقتصادی روستایی

بهرام بیضایی و پسرِ سلطان‌مار!

کاهش موارد عفونت‌های تنفسی در کشور

قیمت جدید طلا و سکه ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴/ طلا ۱۵ میلیون تومان شد

شاخص هوای تهران ۵ دی / هوا آلوده شد

احتمال قوی اصلاح دستمزد‌ها 

وداع با پایه‌گذار موج نو در تئاتر و سینما

روز‌های سرنوشت‌ساز ونزوئلا برای جهان

مدارس ابتدایی استان تهران فردا هم مجازی شد/تداوم اجرای طرح زوج و فرد از در منزل

پیشنهاد سردبیر
۳هزار همت معافیت مالیاتی!
گفت‌و‌گو با رئیس سازمان نظام‌پزشکی/ «سلامت مردم» قربانی ساختار پیچیده تأمین اجتماعی است
 یک بیت حافظ و یک قصیده شرمندگی؟!
عجب «همتی» با چک برگشتی
ویزیت یک میلیونی، درد بیماران را مضاعف می‌کند 
لایحه بودجه ۱۴۰۵ چرا باید رد می‌شد؟
بس در طلبت کوشش بی‌فایده کردند!
سرقت‌های میلیاردی با گروگان‌گیری سرایداران + گفت‌وگو با متهم
سرخابی‌ها سال آینده به آزادی بازمی‌گردند!
چمن تختی از این مدیر به آن مدیر!
مراسم تجلیل از ورزشکاران جوانمرد و حامی مردم فلسطین
گردنه خطرناک ناترازی انرژی
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ جانش را فدا کرد تا مانع گسترش خسارات شود
بهرام بیضایی و پسرِ سلطان‌مار!
رئیس‌جمهور نزد حامیانش مهجور است!
آخرین اخبار