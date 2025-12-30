هشدار اروپایی ها به زلنسکی: مراقب باش!

روزنامه «کی‌یف ایندیپندنت» گزارش داد که رهبران اروپایی پیش از دیدار زلنسکی با رئیس‌جمهوری آمریکا، در تماس‌های خصوصی به او درباره دشوار بودن مذاکرات هشدار داده‌اند.

جوان آنلاین: کی یف ایندیپندنت نوشت که این هشدار پیش از دیدار ۷ دی زلنسکی و ترامپ در ویلای مارآلاگو، مطرح شد.

به گزارش ایرنا، مقام‌های اروپایی نگران بودند که دیپلماسی ترامپ، همراه با تماس‌های مستقیم واشنگتن و مسکو، کی یف را به سمت ارائه امتیازهای زودهنگام در مورد اراضی و تضمین‌های امنیتی سوق دهد.

زلنسکی، در پاسخ به این دغدغه‌ها گفت که او تا جایی که می‌توانسته انعطاف به خرج داده و بیشتر از این نمی‌تواند امتیاز دهد.

زلنسکی یک روز پیش از دیدار با ترامپ، با مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، دیدار کرد. این ۲ برای هماهنگی مواضع پیش از جلسه فلوریدا، با مقام‌های ارشد اروپا و ناتو تماس تلفنی برقرار کردند.

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، میزبان این نشست تلفنی بود و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، مِتِه فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، مارک روته، دبیرکل ناتو و دیگر مقام‌های ارشد در آن حضور داشتند.

بر اساس زیر مکالمات این تماس تلفنی که از طرف منابع دیپلماتیک در اختیار روزنامه کیف ایندیپندنت قرار گرفته، رهبران اروپایی به زلنسکی گفتند که از واشنگتن - و مهم‌تر از همه، از مسکو - در مورد چارچوب صلح، توضیحات شفافی دریافت کند. به گفته آنها، تصمیم‌های آینده به پاسخ روسیه و استحکام ضمانت‌های امنیتی آمریکا بستگی دارد.

این رسانه اوکراینی نوشت: نتیجه این تماس تلفنی واضح بود و رهبران اروپایی برای کسب اطلاعات در مورد اقدام‌های آتی آمریکا به اوکراین اتکا داشته و این کشور نیز برای آنکه دست برتری در برابر ترامپ داشته باشد، به حمایت اروپا متکی است.

در این گفت‌وگوی تلفنی مکرون گفت: بسیار مهم است که با ترامپ در مورد عواقب پاسخ منفی احتمالی روسیه توافق کنیم.

دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، دیگر شرکت‌کننده این تماس تلفنی نیز این نگرانی را تکرار کرد و خواستار شفافیت از سوی همه طرف‌ها شد.

"لطفاً مراقب باشید"

چندین مقام اروپایی حتی پا را فراتر گذاشته و در اساساً در مورد آنکه مذاکرات خوب پیش برود ابراز تردید کردند. برخی صریحاً به زلنسکی هشدار دادند که در طول جلسه با طرف آمریکایی با احتیاط عمل کند.

مرتس گفت: مهم است که راهی برای هماهنگی با آمریکا در مورد امتیازهای ارضی، ضمانت‌های امنیتی و بازسازی پیدا کنید. لطفاً زیاده‌روی نکنید. مراقب باشید. مهم است که جلسه خوبی با ترامپ داشته باشید؛ هر چند که این امر قطعی نیست.

زلنسکی پاسخ داد: ما می‌دانیم که روسیه در روزهای آینده به حملات خود ادامه خواهد داد. من نمی‌توانم اقدامی بیش از آنچه گفته‌ام در مورد اراضی انجام دهم. مردم من بیش از این را نمی‌پذیرند.

تشکیل جلسه سران اروپایی و ترامپ

زلنسکی به شرکت‌کنندگان گفت که در حال بررسی ارائه پیشنهاد سفر مشترک رهبران اوکراین و اروپا به واشنگتن بین ۱۲ تا ۱۸ ژانویه (۲۲ تا ۲۸ دی) جهت تثبیت مواضع غرب و ارائه یک جبهه متحد است.

سوئیس به عنوان مکان جایگزین برای برگزاری چنین جلسه‌ای پیشنهاد شد.

زلنسکی پس از دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا، تأیید کرد که این ایده مورد توجه قرار گرفته و ترامپ موافقت کرده که در ژانویه میزبان سران اروپایی باشد.