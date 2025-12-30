۳ شرط اصلی روسیه برای حل بحران اوکراین

جوان آنلاین: سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که این کشور سه شرط اصلی برای حل بحران اوکراین در نظر دارد و به آنها به عنوان پایه های هر گونه راه کار سیاسی در خصوص این بحران نگاه می کند.

به گزارش مهر، وی افزود: به رسمیت شناختن واقعیت های جغرافیایی جدید؛ کی یف و حامیان غربی آن باید رسماً شرایط کنونی مربوط به شبه جزیره کریمه، دونتسک، لوهانسک، سواستوپل، زاپوریژیا و خرسون را به رسمیت بشناسند. ارائه ضمانت های امنیتی الزام آور با هدف حل و فصل دلایل ریشه ای وقوع بحران اوکراین و ممانعت از تکرار آن در آینده و همچنین تضمین بی طرفی اوکراین؛ این کشور نباید تحت عضویت هیچ ائتلاف نظامی قرار بگیرد، خالی از سلاح های هسته ای و سلاح های تهاجمی و تفکرات نازی باشد و نباید از خاک این کشور برای اهداف ائتلاف ناتو استفاده شود.

لاوروف گفت: ابتکار عمل راهبردی به صورت کامل در دست ارتش روسیه است و غرب به خوبی از این موضوع آگاهی دارد. اهداف مسکو از اجرای عملیات نظامی ویژه چه از طریق کانال های سیاسی و چه نظامی محقق خواهد شد. ما همچنین خواهان برگزاری انتخابات در اوکراین هستیم.