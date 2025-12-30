جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۹ دیماه) و در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ضمن تشکر از زحمات کمیسیون تلفیق اظهار کرد: اولاً از کمیسیون تلفیق تشکر میکنم که در وقت قانونی لایحه مذکور را بررسی کرد و به هر حال بودجه دولت در کمیسیون تلفیق رد شد.
به گزارش مهر، وی تاکید کرد: این بودجه اشکالات جدی داشت که برخی از نمونههای آن از سوی آقای سلیمی هم مطرح و در گزارش کمیسیون مشخص و روشن شده بود.
قالیباف افزود: من حتی قبل از تصویب رد بودجه در کمیسیون تلفیق، دیروز در همین ساعتها در وزارت کشور صحبت میکردم و به این نکته اشاره داشتم که واقعاً بودجه ۱۴۰۵ در شرایط اقتصادی فعلی کشور یک آزمون بزرگ برای مجلس و دولت است؛ یعنی ما باید در این بودجه حتماً باید هم مردم، هم بازار و هم تولید را مورد توجه قرار دهیم.
قالیباف با اشاره به گزارش ارائهشده از سوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: گزارشی که امروز ارائه شد، کاملاً موشکافانه، دقیق و بهدور از هرگونه رفتاری بود که کوچکترین شائبه سیاسی داشته باشد. منطقاً و واقعاً عرض میکنم، حداقل در شش سالی که در مجلس هستم، سابقه نداشته که نمایندگان با بیش از دو سوم آرا کلیات بودجه را رد کنند. حتی از دوستانم سؤال کردم و این نشان میدهد مجلس به این موضوع با دقت ورود کرده و وظیفه خود را انجام داده است.
رئیس مجلس ادامه داد: من از کمیسیون تلفیق، عزیزان مرکز پژوهشها و دوستان دولت تشکر میکنم. به هر حال در کمیسیون تلفیق، دولت هم دیدگاههای خود را مطرح کرد. از سوی دیگر وقتی این بحث - رد کلیات بودجه - مطرح و اعلام شد، آقای رئیسجمهور هم با من صحبت کردند. به ایشان عرض کردم که این موضوع کاملاً کار مجلس و نتیجه بررسیهای دقیق کارشناسی بوده است. از این رو پس از توضیحاتی که داده شد، آقای رئیسجمهور نامهای به مجلس ارسال کردند.
قالیباف پس از قرائت این نامه گفت: از آقای رئیسجمهور تشکر میکنم که با صراحت به این نکات اشاره کردند و نشان دادند که اشکالات مورد نظر کمیسیون تلفیق را وارد میدانند. از نظر حقوقی کاملاً روشن و شفاف عرض میکنم که این نامه به نوعی هم استرداد لایحه و هم اصلاح همزمان آن است.
وی در پایان تأکید کرد: بر این اساس، موضوع برای بررسی با عدد و رقم و جداول اصلاحی که مورد موافقت رئیسجمهور بوده، به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود تا فردا روزی این اصلاحات با اصل ۷۵ در مغایرت نباشد و شاکله بودجه تغییر نکند. از سوی دیگر دولت نیز حتماً باید از امروز در جلسات حضور داشته باشد تا در کمترین زمان ممکن این لایحه تکمیل و اصلاح شود و مجددا گزارش کمیسیون به صحن مجلس ارائه شود و مورد بررسی قرار گیرد.