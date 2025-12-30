مدیرکل ثبت‌احوال استان گلستان گفت: حرکت به‌سوی ثبت‌احوال هوشمند، توسعه خدمات غیرحضوری و بهره‌گیری از داده‌های جمعیتی، محور اصلی اقدامات ثبت‌احوال گلستان در یک سال گذشته بوده است.

به گزارش جوان آنلاین:حمیدرضا مطیع مدیرکل ثبت احوال گلستان در این نشست با اشاره به جایگاه راهبردی ثبت‌احوال در نظام اداری کشور، گفت: «ثبت و پوشش وقایع حیاتی، تخصیص شماره ملی، ایجاد امنیت و اطمینان در اسناد هویتی، تولید و تحلیل آمارهای دقیق جمعیتی، توسعه کارت هوشمند ملی، آرشیو الکترونیکی اسناد و ارائه خدمات نوین و هوشمند الکترونیکی، از جمله وظایف اصلی این سازمان است که نقشی مؤثر و انکارناپذیر در تحقق دولت الکترونیک، تسهیل امور شهروندان و پشتیبانی از نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور ایفا می‌کند.»

وی افزود: «امروزه بیش از ۲۰۰ دستگاه اجرایی کشور در فرآیندهای احراز هویت به خدمات سازمان ثبت‌احوال متصل و وابسته هستند و بخش عمده‌ای از خدمات این سازمان به صورت هوشمند و الکترونیکی ارائه می‌شود.

مطیع با عنوان اینکه امسال شهرستان گنبد کاووس بیشترین واقعه ولادت در استان گلستان را به نام خود ثبت کرد، تصریح کرد: امسال 18 هزار و 515 ولادت در استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه 8.2 درصد کاهش داشته است، تا دی ماه شهرستان گنبد کاووس با 3 هزار و 904 واقعه و شهرستان بندرگز با 257 واقعه به ترتیب بیشترین و کمترین موارد ولادت استان را ثبت کرده اند.



به گفته وی؛ امسال تمامی شهرستان های استان شاهد کاهش ولادت بوده اند، شهرستان بندرترکمن با نرخ 16.2 درصد شاهد بیشترین کاهش و شهرستان کردکوی با 1.8 درصد شاهد کمترین کاهش در آمار تولدها بوده اند.



مدیر کل ثبت احوال استان گلستان از وقوع 7 هزار و 693 واقعه فوت طی امسال در استان خبر داد و گفت: این تعداد افزایش 1.8 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته در حالی که در کشور 2.5 درصد بوده است.



وی افزود: امسال در استان 9 هزار و 493 مورد ازدواج ثبت شده که کاهش 8.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

مطیع در پایان افزود: بیش از ۹۹ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال استان واجد کارت هوشمند ملی هستند و تعداد کل ثبت‌نام‌کنندگان کارت ملی به یک میلیون و ۶۲۵ هزار مورد رسیده است. تاکنون بیش از ۹۰ درصد کارت‌های ملی صادر شده و کارت ملی ۱۶۰ هزار نفر نیز در صف چاپ قرار دارد.