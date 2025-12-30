يادواره شهيد ابراهيم تبرته در شهرستان فراهان برگزار شد

سرهنگ پاسدار علی رسولی، جانشین سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی، در این آیین معنوی، یادواره شهید ابراهیم تبرته را محفلی اثرگذار در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خواند و تأکید کرد: یادواره شهدا همچنان یکی از مؤثرترین ابزارها در مقابله با جنگ نرم دشمن به‌شمار می‌رود. این مجالس، با زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره قهرمانان ملی، سدی مستحکم در برابر هجمه‌های فرهنگی و ایدئولوژیکی دشمن ایجاد می‌کنند.

وی با بیان اینکه ما به عنوان جامعه‌ای که ریشه در این خاک دارد و به شهدای والامقام خود افتخار می‌کند، موظفیم در راستای سربلندی و پیشرفت کشورمان گام برداریم، افزود: یاد شهدای عزیز نباید فراموش شود و ما باید با الگوبرداری از آرمان‌های آنان، در مسیر خدمت به وطن‌مان پیش برویم.

سرهنگ رسولی همچنین بر اهمیت نقش خانواده‌های شهدا تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: شما خانواده‌های محترم شهدا، رمز صبر و استقامت هستید. قدردان فداکاری‌های شما هستیم و همواره در کنار شما خواهیم ایستاد.

این یادواره با تلاوت قرآن کریم و مداحی به یاد شهیدان و با حضور گرم و صمیمی مردم به پایان رسید. امید می‌رود این‌گونه برنامه‌ها به گسترش فرهنگ ایثار و فداکاری در جامعه کمک کرده و یاد شهدای بزرگوار را همواره زنده نگه‌ دارد.