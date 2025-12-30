ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیهای با گرامیداشت سالگرد ۹ دی ماه تأکید کرد که چنانچه خطای مجددی از سوی دشمنان در هر مکان و هر زمان سر بزند، ضرباتی به مراتب محکمتر، کوبندهتر و خسارتآورتر از دوره قبلی را دریافت خواهند کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح با صدور بیانیهای ضمن گرامیداشت یومالله ۹ دیماه، «روز بصیرت و میثاق با ولایت» آورده است: ستاد کل نیروهای مسلح با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام و ایثارگران سرافرازکشور، یومالله ۹دی را به عنوان حماسهای برخاسته از اراده ملت غیور ایران اسلامی که با شناخت دسیسههای دشمنان، بصیرت و ولایتمداری خود در دفاع از ارزشهای انقلابی و دینی را با آشکار ساختن توطئه پیچیده و خطرناک دشمنان به نمایش گذاشتند، گرامی میدارد.
ستاد کل نیروهای مسلح با تجلیل از ملت بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی و گرامیداشت مقام شامخ شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس، جنگ تحمیلی ۱۲روزه، جبهه مقاومت، امنیت کشور و شهدای ترور، یاد و خاطره سردار شهید مقاومت حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشته، ضمن تأکید بر رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشت مردم توسط دولتمردان خدوم و تلاشگر، به ملت نستوه ایران اسلامی اطمینان خاطر میدهد که جان برکفان نیروهای مسلح با آمادگی و اقتدار اجازه نخواهند داد آسیبی به کشور و امنیت مردم وارد شود و چنانچه خطای مجددی از سوی آنان در هر مکان و هر زمان سر بزند ضرباتی به مراتب محکمتر، کوبندهتر و خسارتآورتر از دوره قبلی را دریافت خواهند کرد.
بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای با گرامیداشت سالگرد حماسه عظیم ۹دی، این روز را نماد بصیرت، وفاداری و هوشیاری ملت ایران نسبت به ولایت فقیه و انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: ۹دی تنها یک خاطره تاریخی نیست، بلکه سرمایهای راهبردی برای آینده ایران و ستون استوار امنیت ملی کشور است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: حماسه ۹دی۱۳۸۸ پاسخی قاطع به فتنهای پیچیده و چندلایه بود که با طراحی اتاقهای عملیات دشمنان خارجی و همراهی برخی عناصر داخلی، امنیت ملی و انسجام اجتماعی را هدف گرفته بود، اما ملت عاشورایی ایران با حضور دههامیلیونی و آگاهانه خود این توطئه بزرگ را خنثی کرد و مسیر انقلاب را از گذرگاهی خطیر عبور داد.
این بیانیه با تأکید بر ضرورت بازخوانی دائمی ابعاد فتنه۸۸ و آموزههای ۹دی تصریح میکند: دشمنان انقلاب اسلامی همچنان با ابزارهای نوین جنگ شناختی، عملیات روانی و روایتسازی در پی بازتولید فتنههای مشابه هستند.
امیدزدایی، تزریق وحشت و ترغیب به تسلیم در برابر دشمن در شرایط کنونی مصادیق بارز رفتارهای فتنهانگیزانهاند، در مقابل سپاه و بسیج ضمن آمادگی در برابر تهدیدات خارجی، در قبال دسیسههای برخی فتنهگران متوهم نیز بیدار و آگاه بوده و با هدایت رهبر حکیم و فرزانه انقلاب و بصیرت مردم غیور، نقشههای آنان را خنثی خواهند کرد.
این بیانیه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ تحمیلی ۱۲روزه امریکا و رژیمصهیونیستی علیه ایران اسلامی افزود: این جنگ نمونهای برجسته از تهدیدات ترکیبی بود که فراتر از یک درگیری نظامی محدود، ابعاد امنیتی، روانی و اقتصادی گسترده داشت.
تجربه این جنگ نشان داد آموزههای ۹دی همچنان نقشی مهم در افزایش تابآوری ملی و تقویت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایفا میکنند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه تأکید کرده است: انسجام ملی و اتحاد مقدس ملت ایران در برابر فتنهها و تهدیدات، طی تاریخ ۴۷سال اخیر به ویژه در فتنه۸۸ و جنگ تحمیلی ۱۲روزه، نتیجه تعامل هوشمندانه چهار عنصر رهبری حکیمانه، حضور آگاهانه مردم، سرمایه معنوی عاشورا و نصرت الهی بوده و این الگو همچنان پشتوانه عبور جمهوری اسلامی از چالشهای داخلی و جهانی است.
این بیانیه با هشدار نسبت به هرگونه تلاش برای دوگانهسازی و تضعیف اعتماد عمومی خاطرنشان میکند: چنین اقداماتی بازی در زمین دشمن و در راستای اهداف اردوگاه استکبار جهانی به سردمداری امریکا و رژیمصهیونی است و بیتردید امروز بیش از هر زمان دیگر، همصدایی مردم، مسئولان و نخبگان برای صیانت از امنیت و پیشرفت کشور ضروری است.
این بیانیه در پایان، ضمن تجدیدعهد با آرمانهای امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای امنیت و خدمت تأکید کرده است: سپاه مقتدر مردمی و دیگر مدافعان سلحشور ایران عزیز با اقتدار و صلابت، دشمنان را از هرگونه خطای محاسباتی برحذر داشته و هشدار میدهند در برابر هرگونه فتنه، آشوب، جنگ شناختی یا تهدید امنیتی و تعرض سرزمینی شجاعانه ایستاده و مقتدرانه پاسدار استقلال، امنیت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.
«۹ دی» فرهنگ وحدت
و علیه دوقطبیهاست
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم در اطلاعیهای از عموم مردم شریف، آگاه و انقلابی ایران اسلامی برای حضور در مراسم بزرگداشت یومالله ۹دی که در ایام پیشبینیشده در سراسر کشور برگزار میشود، دعوت کرد.
در این اطلاعیه آمده است: بازخوانی پیام ۹دی، در حقیقت بازخوانی فرهنگ وحدت، قانونمداری و همافزایی ملی است؛ فرهنگی که جامعه را در برابر دوقطبیسازیها و تفرقهافکنیها واکسینه میکند و مسیر حرکت جمعی به سوی آیندهای مقتدر و عزتمند را تثبیت میسازد.
زنده نگهداشتن این تجربه تاریخی، نه صرفاً یادآوری یک واقعه، بلکه تقویت یک گفتمان پایدار در حیات سیاسی و اجتماعی کشور است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با گرامیداشت یومالله ۹دی، از عموم مردم شریف، آگاه و انقلابی ایران اسلامی دعوت میکند با حضور خود در مراسمهای بزرگداشت این روز که در ایام پیشبینیشده در سراسر کشور برگزار میشود، بار دیگر جلوهای از وحدت، همدلی و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و امامین انقلاب را به نمایش بگذارند. این مراسم در تهران، امروز از ساعت ۱۴:۳۰ در میدان آیینی امامحسین (ع) برگزار خواهد شد.