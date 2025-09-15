جوان آنلاین: تراکتور ایران فردا (سهشنبه) در جریان هفته اول لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ مهمان شباب الاهلی امارات است.
به گزارش ایسنا، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری قبل از این دیدار اظهار کرد: رقابتهای جدید از فردا آغاز میشود و امیدواریم گام اول را خوب برداریم. حریف تیمی قابل احترام با سازماندهی خوب است که در خط حمله خطرناک ظاهر میشود. در خصوص مهدی ترابی هنوز وضعیت مشخصی وجود ندارد، اما سایر بازیکنان آماده هستند. انتظار یک بازی خوب داریم و امیدواریم نتیجه مطلوبی رقم بخورد.
او درباره شرایط علیرضا بیرانوند افزود: محرومیت او تعلیق شده و درباره بازی کردن این بازیکن فردا تصمیمگیری خواهیم کرد.
اسکوچیچ ادامه داد: با وجود زمان محدود بین دو مسابقه، شناخت خوبی از حریف (شباب الاهلی) به دست آوردیم. مانند هر تیمی نقاط ضعف و قوتی دارند که آنها را میشناسیم. تراکتور نیز برای دیدار فردا شانسهای خود را دارد و با انگیزه به میدان خواهد رفت.