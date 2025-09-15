رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، شرایط بخشودگی جرائم ۹۵ درصدی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه دوره بهار ۱۴۰۴ را ابلاغ کرد.

جوان آنلاین: سید محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، نحوه بخشودگی جریمه‌های موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه را تشریح کرد.

در این بخشنامه آمده است:

با هدف توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه در تکمیل مندرجات اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده، پس از اتمام مهلت مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۴ (۲۸/ ۵/ ۱۴۰۴)، اظهارنامه‌های مسترد شده مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و انحرافات و ریسک‌های احتمالی در اظهارنامه‌ها به مؤدیان بازخورد داده خواهد شد. پس از آن، مؤدیان حداکثر تا پایان روز شنبه ۱۲ مهرماه مهلت خواهند داشت که نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه خود اقدام نمایند.

بر این اساس، مؤدیانی که حداکثر تا پایان روز شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده دوره اول (بهار) سال ۱۴۰۴ از طریق سامانه مؤدیان اقدام می‌نمایند؛ جریمه بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده ابرازی در اظهارنامه مسترد شده تا پایان روز یادشده، ۹۵ درصد بخشیده خواهد شد.

لازم به ذکر است، شرط بهره‌مندی از این بخشودگی پرداخت یا ترتیب پرداخت، مانده بدهی مربوط به اظهارنامه مستردشده بابت دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۴ تا پایان روز دوشنبه ۱۴ مهرماه سال جاری خواهد بود.

همچنین، سقف بخشودگی جریمه‌های موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر افزوده در مورد مؤدیانی که علی‌رغم دریافت بازخورد توسط سازمان امور مالیاتی و وجود اشتباه و انحراف در اظهارنامه ایشان، نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه خود در موعد فوق‌الذکر و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق اقدام ننموده‌اند؛ ۷۰ درصد از سقف بخشودگی جرایم تفویض‌شده در بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی خواهد بود.