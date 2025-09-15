کد خبر: 1317808
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۳
اقتصاد » اخبار کلی

مذاکرات برای واردات گاز از روسیه و ترکمنستان در حال انجام است

مذاکرات برای واردات گاز از روسیه و ترکمنستان در حال انجام است مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره مقدار واردات گاز گفت: برای واردات گاز مذاکراتی در حال انجام است؛ از جمله با روسیه و ترکمنستان که امیدواریم در هر دو حالت به نتیجه برسیم.

جوان آنلاین: سعید توکلی امروز در حاشیه آیین اختتامیه پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی درباره واردات گاز از روسیه اظهار کرد: به‌زودی نشستی در این زمینه برگزار می‌شود، اما هنوز حجم واردات مشخص نشده است و بستگی به زیرساخت‌های موجود دارد اگر تمام ابعاد قرارداد به سرانجام برسد، امسال واردات گاز آغاز می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه ناترازی انرژی وجود دارد، اما خوشبختانه امسال با مدیریت یکپارچه‌ای که در وزارت نفت انجام شده و تلاش همه بخش‌ها، حجم ذخیره‌ای که در مخازن سوخت مایع داریم بهتر است، گفت: ازسوی دیگر تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های گازی نیز در زمان زودتری به پایان می‌رسد تا بتوانیم بر اساس اقدام‌هایی که پیش‌بینی کرده‌ایم، حداکثر گاز را به مصرف‌کننده برسانیم.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه ناترازی انرژی به‌صورت معدل، در پیک مصرف نزدیک به ۳۰۰ میلیون مترمکعب و در بعضی روز‌ها این رقم می‌تواند به ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون نیز برسد، اظهار کرد: با تغییر آرایش سوخت و پیش‌بینی تنوع سوختی با مدیریت انجام‌شده در وزارت نفت امیدواریم بتوانیم بهترین مدیریت سوخت را در شبکه اعمال کنیم.

توکلی درباره اینکه آیا قرارداد صادرات گاز به ترکیه با توجه به قرارداد‌هایی که در زمینه واردات ال‌ان‌جی امضا کرده‌اند، تمدید می‌شود یا نه، گفت: گاز طبیعی جایگاه خود را دارد و مطمئناً یکی از مهم‌ترین، بهترین و تمیزترین انرژی‌ها گاز طبیعی است. ازسویی این قرارداد تا سال ۲۰۲۶ به‌صورت زنده در حال اجراست. مذاکره را با این کشور شروع کرده‌ایم، با توجه به شرایط موجود نه‌تنها ترکیه، بلکه همه کشور‌های منطقه به گاز طبیعی نیاز دارند.

وی با اشاره به صادرات گاز مجازی، اظهار کرد: متأسفانه در بعضی از صنایع مثل گلخانه‌ها خط مبنا برای گاز استاندارد بالاتر از آن چیزی است که پیش‌بینی کرده‌ایم و خط مبنای درستی وجود ندارد. طبیعتاً این مقدار مصرف در گلخانه‌ها یا مرغداری‌ها بیش از حد است و از طرف دیگر، قیمت پرداختی بسیار پایین است که این امر محصول نهایی را با مزیت رقابتی در صادرات همراه می‌کند.

وی افزود: این در حالی است که برخی کشور‌های همسایه که محصولات ما را دریافت می‌کنند خودشان دارای گاز هستند. تأکید من همواره بر استانداردسازی بوده و خوشبختانه امسال به‌دنبال تحقق آن هستیم. با پویش کاهش ۱۰ درصدی امیدواریم مصرف بالای گلخانه‌ها و مرغداری‌ها تا حد استاندارد نرمال شود.

معاون وزیر نفت گفت: در خصوص صادرات گاز مجازی عدد دقیقی در دست ندارم، اما درصد زیادی از صنایعی که وابسته به مواد غذایی هستند، مانند گلخانه‌ها و مرغداری‌ها، فاقد استاندارد‌های مبنایی هستند.

وی اظهار کرد: سعی ما بر این است که سطح صادرات گاز سال گذشته را در سال جاری نیز حفظ کنیم، اما نمی‌توانم آمار دقیق صادرات را اعلام کنم.

برچسب ها: واردات گاز ، روسیه ، ترکمنستان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

دانش هسته‌ای و جمعیت دو بال رشد اقتصادی ایران 

درس‌های اساسی حمله شکست خورده به قطر 

آخرین مهلت انتخاب رشته دانشگاه آزاد 

کار بزرگ آذرپیرا برابر تاجدینوف؛ نماینده ایران فینالیست شد

۳ نکته درباره حمله اسرائیل به قطر؛ نقاب دیپلماسی، حمله به اخوانی‌ها و پایان رویا

تروئیکای اروپایی به نیرو‌های نیابتی آمریکا بدل شدند/ لزوم آمادگی ایران برای بدترین سناریو

جبران قطعی برق و گاز تولیدکنندگان با معافیت مالیاتی 

درد فلسطینیان حال او را در میانه نماز منقلب کرد 

عیار اسنپ‌بک در بازار مکاره غرب 

دل نگرانی آقای نویسنده برای گسست فرهنگی و بحران هویتی 

جهش توانمندی‌های فضایی زیر سایه فشار‌ها

زیرمیزی فاجعه‌بار در نظام سلامت

لیگ برتر روی نوار حاشیه 

ثبت کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها در روز‌های پایانی سال آبی

ایران در هفته سوم شهریور ۱۳۳ بار لرزید

نبرد حقوقی مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی 

ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد

رسانه می‌تواند با تلفیق علم و هنر، ازدواج جوانان را ساده و آگاهانه کند

«افزایش» هم ناکارآمدی وام‌های بانکی را علاج نکرد

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد! 

حمله به قطر برای ترور رهبران حماس نشانگر جنون نتانیاهو و ترامپ است

مکانیسم ماشه، سلاح روانی اروپا و بازار ایران

اهمیت روایت «قدرت و قوت»

امنیت خریدنی نیست

اگر تسهیل نمی‌کنیم؛ مانع ازدواج فرزندان‌مان نشویم

«اجر» ازدواج از دل فداکاری‌ها، همدلی‌ها و سرمایه‌گذاری عاطفی برمی‌خیزد

بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره شرایط عفو معیاری ۱۴۰۴

۱۴۲ کشور به «اعلامیه نیویورک» درباره راهکار دو دولتی رأی دادند

آیا توافق ایران و آژانس مانع فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌شود؟

«بیمه دریایی» سپر حقوقی تجارت جهانی 

ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد

مخاطرات اقتصادی مکانیسم ماشه قابل مدیریت است

ترور چارلی کرک هدیه‌ای است برای نتانیاهو و ترامپ

دیدار وزیر امور خارجه با رئیس‌جمهور مصر

شرافت عربی کجاست؟!

ترور چارلی کرک، کار موساد است؟

ملت و نیرو‌های مسلح ایران در کنار قطر خواهند بود

زمانه ما بیش از هر زمان نیازمند اقتدا به پیام‌آور اخلاق، عدالت و حقوق انسانی است

درباره حمله به قطر! حماس دچار خلا رهبری شد؟

«زنان مقاومت» ترجمان الگوی سوم زن 

شروط سه کشور اروپایی برای تمدید اسنپ بک، غیر عاقلانه بود/ در صورت فعال‌سازی اسنپ‌بک حتما واکنش نشان می‌دهیم؛ گزینه‌ها محدود به خروج از ان‌پی‌تی نیست

از بازگشت تماشایی «کوروش» تا حمایت‌گری به سبک «رسول»

تل‌آویو متهم اول ترور «کرک» 

مدعیانی که در مسیر افول دست و پا می‌زنند

اثر ترور کرک بر سیاست داخلی آمریکا

قانون جنگل در باغ وحش‌ها 

در دسترس‌ترین قهرمانی

آزمونی برای نمایش چهره واقعی

کارمندان ۴ ساعته!

رهبر انصارالله یمن: «جنایت قرن» در غزه در جهان بی‌نظیر است

پیشنهاد سردبیر
جنگ جهانی اول و جنایات انگلیس در ایران/ مردمی که از گرسنگی می‌مردند!
ساخت‌وساز زیر آوار تورم مصالح
«آلمان» مشتری بزرگ تسلیحات اسرائیل
چین بیمارستان می‌سازد، امریکا پایگاه نظامی
تغییر نظم جهانی با وزارت جنگ؟!
روایت یک بی‌توجهی
آموزش خودمراقبتی کودکان را به تعویق نیندازید!
فیرپلی مالی فوتبال از شعار تا عمل
نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران
«زنان مقاومت» ترجمان الگوی سوم زن 
روایتی از زندگی شهید سعید قره‌داغی/ شهادت با طعم عشق
گفت‌وگوی «جوان» با فرزاد اژدری/ گفتند به جای فیلم کودک، کمدی بساز!
قانون جنگل در باغ وحش‌ها 
بازخوانی یک تجربه تاریخی و تأملی بر اقتضائات امروز
کدام مافیای انرژی؟
آخرین اخبار