مذاکرات برای واردات گاز از روسیه و ترکمنستان در حال انجام است

جوان آنلاین: سعید توکلی امروز در حاشیه آیین اختتامیه پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی درباره واردات گاز از روسیه اظهار کرد: به‌زودی نشستی در این زمینه برگزار می‌شود، اما هنوز حجم واردات مشخص نشده است و بستگی به زیرساخت‌های موجود دارد اگر تمام ابعاد قرارداد به سرانجام برسد، امسال واردات گاز آغاز می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه ناترازی انرژی وجود دارد، اما خوشبختانه امسال با مدیریت یکپارچه‌ای که در وزارت نفت انجام شده و تلاش همه بخش‌ها، حجم ذخیره‌ای که در مخازن سوخت مایع داریم بهتر است، گفت: ازسوی دیگر تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های گازی نیز در زمان زودتری به پایان می‌رسد تا بتوانیم بر اساس اقدام‌هایی که پیش‌بینی کرده‌ایم، حداکثر گاز را به مصرف‌کننده برسانیم.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه ناترازی انرژی به‌صورت معدل، در پیک مصرف نزدیک به ۳۰۰ میلیون مترمکعب و در بعضی روز‌ها این رقم می‌تواند به ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون نیز برسد، اظهار کرد: با تغییر آرایش سوخت و پیش‌بینی تنوع سوختی با مدیریت انجام‌شده در وزارت نفت امیدواریم بتوانیم بهترین مدیریت سوخت را در شبکه اعمال کنیم.

توکلی درباره اینکه آیا قرارداد صادرات گاز به ترکیه با توجه به قرارداد‌هایی که در زمینه واردات ال‌ان‌جی امضا کرده‌اند، تمدید می‌شود یا نه، گفت: گاز طبیعی جایگاه خود را دارد و مطمئناً یکی از مهم‌ترین، بهترین و تمیزترین انرژی‌ها گاز طبیعی است. ازسویی این قرارداد تا سال ۲۰۲۶ به‌صورت زنده در حال اجراست. مذاکره را با این کشور شروع کرده‌ایم، با توجه به شرایط موجود نه‌تنها ترکیه، بلکه همه کشور‌های منطقه به گاز طبیعی نیاز دارند.

وی با اشاره به صادرات گاز مجازی، اظهار کرد: متأسفانه در بعضی از صنایع مثل گلخانه‌ها خط مبنا برای گاز استاندارد بالاتر از آن چیزی است که پیش‌بینی کرده‌ایم و خط مبنای درستی وجود ندارد. طبیعتاً این مقدار مصرف در گلخانه‌ها یا مرغداری‌ها بیش از حد است و از طرف دیگر، قیمت پرداختی بسیار پایین است که این امر محصول نهایی را با مزیت رقابتی در صادرات همراه می‌کند.

وی افزود: این در حالی است که برخی کشور‌های همسایه که محصولات ما را دریافت می‌کنند خودشان دارای گاز هستند. تأکید من همواره بر استانداردسازی بوده و خوشبختانه امسال به‌دنبال تحقق آن هستیم. با پویش کاهش ۱۰ درصدی امیدواریم مصرف بالای گلخانه‌ها و مرغداری‌ها تا حد استاندارد نرمال شود.

معاون وزیر نفت گفت: در خصوص صادرات گاز مجازی عدد دقیقی در دست ندارم، اما درصد زیادی از صنایعی که وابسته به مواد غذایی هستند، مانند گلخانه‌ها و مرغداری‌ها، فاقد استاندارد‌های مبنایی هستند.

وی اظهار کرد: سعی ما بر این است که سطح صادرات گاز سال گذشته را در سال جاری نیز حفظ کنیم، اما نمی‌توانم آمار دقیق صادرات را اعلام کنم.