افزایش شمار شهدای غزه به ۶۴ هزار و ۷۱۸ نفر

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت در نوار غزه اعلام کرد شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به این باریکه از هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۴ هزار و ۷۱۸ نفر و شمار مجروحان به ۱۶۳ هزار و ۸۵۹ نفر رسید.
به گزارش مهر، بر اساس گزارش این وزارتخانه، طی ۲۴ ساعت گذشته بیمارستانهای غزه پیکرهای ۷۲ شهید و ۳۵۶ زخمی را پذیرش کردند.
مقامهای وزارت بهداشت نوار غزه افزودند که شمار شهدا از زمان نقض آتش بس در این باریکه از سوی رژیم صهیونیستی در ۱۸ ماه مارس ۲۰۲۵ تا کنون به ۱۲ هزار ۱۷۰ نفر و شمار مجروحان به ۵۱ هزار و ۸۱۸ نفر افزایش یافت.
همچنین شمار فلسطینیهایی که در کمینگاههای مرک موسوم به مراکز توزیع کمکهای بشردوستانه در نوار غزه به شهادت رسیدهاند، ۲ هزار و ۴۶۵ نفر و شمار مجروحان ۱۷ هزار و ۹۴۸ نفر است.