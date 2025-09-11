کد خبر: 1317170
سرلشکر موسوی:

ملت و نیرو‌های مسلح ایران در کنار قطر خواهند بود

ملت و نیرو‌های مسلح ایران در کنار قطر خواهند بود رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در تماس تلفنی با معاون نخست وزیر و وزیر مشاور در امور دفاعی قطر، ضمن محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به این کشور، گفت: ملت و نیرو‌های مسلح ایران در کنار قطر خواهند بود.

جوان آنلاین: در پی تجاوز تروریستی رژیم صهیونیستی به قطر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح کشورمان با سعود بن عبدالرحمان آل ثانی، معاون نخست وزیر و وزیر مشاور در امور دفاعی قطر به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش مهر، سرلشکر موسوی در ابتدای این گفت‌و‌گو ضمن تبریک به مناسبت میلاد با سعادت نبی اکرم (ص)، حمله تروریستی رژیم جعلی اسرائیل به کشور قطر را اقدامی جنایتکارانه توصیف کرد و گفت: این اتفاق از نگاه مسئولین و مقامات سیاسی جمهوری اسلامی ایران به شدت محکوم است و در همان ابتدای این اتفاق هم توسط مقامات عالی ج. ا. ا اعلام شد.

وی با اشاره به گفتگوی تلفنی پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران با امیر قطر، تصریح کرد: ستاد کل نیرو‌های مسلح ایران نیز در بیانیه‌ای رسمی این اقدام جنایتکارانه را محکوم کرده است.

سرلشکر موسوی افزود: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در حمایت از برادران قطری هرگز تردید به خود راه نمی‌دهد چراکه روابط دو کشور و دو ملت همواره مبتنی بر برادری بوده و ما ملت قطر را در برابر دشمنان به ویژه رژیم جنایتکار صهیونیستی که عامل اصلی تنش و بی‌ثباتی در منطقه بوده و هست تنها نخواهیم گذاشت.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح تصریح کرد: حمایت بی دریغ غرب به ویژه آمریکا از اشغالگری، سرکوب و کشتار مردم بی‌گناه فلسطین توسط رژیم صهیونیستی و تجاوز او علیه سایر کشور‌های منطقه که در سال‌های اخیر شاهد تشدید آن بوده‌ایم عامل اصلی جسارت و مشوق تجاوزات اسرائیل است.

وی اضافه کرد: تجاوز به کشور قطر بدون هماهنگی و چراغ سبز آمریکا اتفاق نمی‌افتاد و همه دنیا به خوبی می‌دانند که بدون حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم غرب، امکان ادامه حیات ننگین این رژیم جنایتکار وجود ندارد.

سرلشکر موسوی در پاسخ به پیشنهاد طرف قطری مبنی بر رایزنی‌های بیشتر میان دو کشور بر آمادگی نیرو‌های مسلح برای همکاری در هر سطحی تاکید کرد و گفت: دولت، ملت و نیرو‌های مسلح قطر بدانند که جمهوری اسلامی ایران و نیرو‌های مسلح ما تا پایان در کنار آنها خواهند ایستاد.

سعود بن عبدالرحمان آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر مشاور در امور دفاعی قطر نیز در این گفت‌و‌گو، اقدام رژیم صهیونیستی علیه کشورش را یک اقدام تروریستی دانست و از همبستگی دولت و ملت ایران بخصوص تماس تلفنی رئیس جمهور کشورمان با امیر قطر تقدیر و تشکر کرد.

سعود بن عبدالرحمان آل ثانی حمله اسرائیل را مانند خنجری دانست که توسط این رژیم به شکلی ناجوانمردانه بر قطر وارد شد و افزود: این در حالی بود که نشست و جلساتی برای برقراری صلح با هماهنگی و درخواست از همه طرف‌ها در حال انجام بود.

معاون نخست وزیر قطر ادامه داد: رژیم صهیونیستی به هیچ قاعده و اصول و اساسی پایبند نیست و این اتفاق نیز در واقع عبور از همه خطوط قرمز و نقص همه اصول بین‌المللی و دیپلماسی بود.

سعود بن عبدالرحمان آل ثانی ضمن تقدیر مجدد از مواضع جمهوری اسلامی ایران چه در گذشته و چه در خصوص اتفاق اخیر، تصریح کرد: امیدواریم که بتوانیم برای بررسی این مسائل در آینده نزدیک دیدار‌هایی داشته باشیم و راهکار‌های عملی در مقابل این گونه اقدامات را به صورت مشترک پیدا کنیم.

وی ادامه داد: تجاوز اخیری که این رژیم علیه قطر انجام داد، در راستای مخالفت آنها با اقداماتی بود که قطر برای پیدا کردن راهکار‌هایی برای حل صلح‌آمیز مسئله غزه در نظر داشت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در نشست کنفرانس اسلامی نتایج عملی و مؤثری به دست بیاید و همگان به خصوص رژیم صهیونیستی شاهد تأثیر آن باشد

